Seckach. (lm) Die Einrichtung des 2009 gegründeten ehrenamtlichen Fahrdienstes in Seckach hat sich zum Erfolgsmodell mit Nachahmecharakter bis weit über die Region hinaus entwickelt. Deutlich wurde das beim Rückblick von Arbeitskreissprecherin Maxi-Monika Thürl im Rahmen des Jahrestreffens der Fahrer im Bürgersaal des Seckacher Rathauses.

Dank der intensiven Unterstützung seitens der Gemeindeverwaltung in Sachen Organisation und Öffentlichkeitsarbeit konnte man das Niveau von nahezu 500 Fahrten im Jahr 2017 stabil halten und durch die zunehmende Doppelbelegung der Fahrten sogar eine Steigerung auf 541 verzeichnen. So wurde mancher Arztbesuch beispielsweise gleich mit dem Einkaufen verbunden. Wie im Vorjahr auch hat Seckach den Spitzenreiterplatz unter den Fahrzielen eingenommen. Der Kernort war als Dienstleistungszentrum 178 Mal anvisiert worden, auf Platz zwei folgte Buchen wegen der Facharztbesuche und auf Platz drei der Bahnhof in Eicholzheim. Da man die örtliche Infrastruktur erhalten möchte, werden im Grundsatz keine Lebensmittel-Einkaufsfahrten außerhalb Seckachs angenommen, es sei denn, sie stehen in Verbindung mit einem Termin außerhalb oder der benötigte Artikel ist in Seckach nicht erhältlich. Vereinzelt gab es auch weitere Fahrstrecken, zum Beispiel nach Walldürn, Amorbach, Neckargemünd, Möckmühl oder Aschaffenburg.

An der Spitze der Fahrgründe standen 177 (Fach-)Arztbesuche, gefolgt von Physiotherapie (144) sowie Einkaufsfahrten und Fußpflege. Besonders erfreulich nannte Maxi Thürl die Tatsache, dass nach zwei Fahreraustritten fünf neue ehrenamtliche Fahrer das jetzt 40-köpfige Fahrerteam unterstützen und seit Bestehen des Fahrdienstes unfallfrei agiert haben.

Des Weiteren freute sich die Arbeitskreissprecherin über das gute Image des Seckacher Fahrdienstes, der sich beim Netzwerk-Treffen des Neckar-Odenwald-Kreises als Multiplikator für die ehrenamtlichen Fahrdienste in Limbach und Rosenberg herausstellte. "Der Seckacher Fahrdienst macht Schule", denn auch Buchen sei interessiert, entsprechend diesem Schema nachzuziehen. Seit 2011 sind die Seckacher 50 Anfragen - darunter sogar aus München und Berlin sowie der Oberlausitz - nach Vorstellung des tollen Modells nachgekommen.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig dankte den Fahrern sowie Maxi-Monika Thürl, Maxi Brenneis und Elfriede Reichert von der Telefonzentrale für deren großes ehrenamtliches Einsatz zu Gunsten ihrer Mitbürger und beglückwünschte sie zum bombastischen Jahresergebnis, das auch deutlich den Bedarf zeige. Der Fahrdienst sei ein Segen für alle, die sonst keine Möglichkeit mehr hätten, aus dem Haus zu kommen, und er beweise, dass man in Seckach noch stolz auf eine intakte Struktur sein könne.

Außerdem bewertete Thomas Ludwig die Organisation des Seckacher Fahrdiensts als die flexibelste Variante dieser wertvollen Dienstleistung, die auch dem Arbeitskreis "Flüchtlingsbegleitung" zu Gute komme.

Weiter gab Ludwig Entwarnung bezüglich der befürchteten Schließung des örtlichen Lebensmittelmarktes. Er versprach zur großen Erleichterung der Anwesenden, dass der Markt nach einer notwendigen und so kurz wie möglich gehaltenen Umbauphase unter neuer Führung wiedereröffnen werde und appellierte gleichzeitig an die Bürger, dieses Angebot im Interesse aller Seckacher rege zu nutzen.