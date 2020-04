Mudau. (tra) Als vor über 25 Jahren die Bagger rollten und mit der Erschließung des Baugebiets "Brückengut" begonnen wurde, war nicht abzusehen, dass das Baugebiet eine derartige Erfolgsgeschichte schreiben würde: Seit 1992 sind dort über 170 Bauplätze entstanden.

Heute leben bereits 500 Menschen im "Brückengut". Die Bauplätze waren und sind derart gefragt, dass das Baugebiet mehrfach erweitert werden musste.

Nun ist die Erschließung des Gebietes komplett beendet: Am Donnerstagnachmittag fand im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Bauabnahme des fünften Abschnitts des Baugebiets "Brückengut III" statt.

"Das ,Brückengut’ ist eine beachtliche Maßnahme und eine großartige Erfolgsgeschichte für Mudau und die gesamte Umgebung", sagte Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, der die Erschließung des auch als "Sonnenhang" bekannten Gebiets vorstellte: Der Wunsch, das "Brückengut" für Wohnzwecke zu nutzen, war bereits in den 1970er und 1980er Jahren aufgekommen. Rechtskräftig wurde der Bebauungsplan jedoch erst 1992. In diesem Jahr wurde dann auch mit der Erschließung begonnen.

Bis 1998 waren alle 56 Bauplätze des "Brückenguts" erschlossen. Nach nur sechs Jahren waren alle Plätze verkauft. Der Gemeinderat beschloss den Ausbau des Baugebiets "Brückengut II", das von 1999 bis 2007 erschlossen wurde und wenige Jahre später ebenfalls bebaut war. Hier wurden 58 Bauplätze erschlossen.

2004 wurde die letzte Erweiterung des Baugebiets beschlossen: Das "Brückengut III" mit 59 Bauplätzen. Dieses Baugebiet wurde in fünf Bauabschnitte unterteilt und zwischen 2007 und 2018 erschlossen.

In das Baugebiet mit über 170 Bauplätzen wurden seitens der Gemeinde Mudau von 1992 bis 2018 über fünf Millionen Euro investiert.

Ein kleiner Bauabschnitt des Gebiets "Brückengut III" wurde schon 2007 fertiggestellt. Richtig los mit der Erschließung ging es ab 2013: Innerhalb von vier Jahren wurde das "Brückengut III" in vier weiteren Bauabschnitten realisiert. 63 Bauplätze wurden geschaffen. Die fünf Bauabschnitte befinden sich alle im Bereich der Straße "Am Tauenberg".

Der fünfte Bauabschnitt zur Erschließung des "Brückenguts III" war der letzte Bauabschnitt des gesamten Baugebiets. Erschlossen wurden 15 Bauplätze. Die Bauplatzgrößen liegen bei 700 bis 900 Quadratmetern.

Für die Besucher des Naherholungsgebiets "Neuhofwald" wurde zudem am Rand des Baugebiets ein Parkplatz mit zehn Stellplätzen angelegt. Weiter soll eine Bienenwiese entstehen. Die Straßenbeleuchtung ist mit neuester LED-Technik ausgestattet.

Ferner ist im Gebiet das schnelle Internet noch einen Tick schneller: Die Deutsche Telekom bietet "Fiber to the home"-Technik an, wodurch Geschwindigkeiten von bis zu 1000 MBit/s möglich werden. In den fünften Abschnitt des "Brückenguts III" werden voraussichtlich 768.000 Euro investiert.

Auch Ortsvorsteher Siegfried Buchelt freute sich über den Abschluss: "Das ,Brückengut’ wurde zum beliebten Baugebiet für junge Familien mit Kindern, die sich nicht nur wegen der schönen Lage, sondern auch aufgrund der vielen harten und weichen Standortfaktoren, die Mudau ausmachen, hier angesiedelt haben."

Bürgermeister Rippberger wies darauf hin, dass die Gemeinde auch die Zukunft im Blick habe: "Der ,Rumpfener Buckel‘ wird als Baugebiet erschlossen." Abschließend unterstrich er, dass die Gemeinde trotz reger Nachfrage nach Bauplätzen im Grünen auch die innerörtlichen Gebäude und Flächen nicht vernachlässigen werde.