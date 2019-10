Reisenbach. (dore) Bundesweit haben Landwirte grüne Kreuze auf ihren Wiesen und Äckern aufgestellt, um gegen eine verfehlte Agrar- und Umweltpolitik zu protestieren. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat das neue Agrarpaket der Bundesregierung. Auch der preisgekrönte Landwirt Matthias Rechner aus dem Mudauer Ortsteil Reisenbach beteiligt sich daran. Sohn Tommy hatte von der durch Bauer "Willi" aus dem Rheinland initiierten Aktion erfahren und ihm davon berichtet. Seit Mitte September steht nun vorm Reisenbacher Ortseingang oberhalb des Friedhofs ein grünes Kreuz.

"Ich sehe das neue Agrarpaket sehr kritisch", sagt Rechner. Auf dem Kreuz in Reisenbach ist wie bei allen grünen Kreuzen hierzulande ein Schreiben angebracht, das als Mahnung an die Gesellschaft verstanden werden soll. Die Maßnahmen griffen massiv in die Eigentumswerte von Landwirten ein, heißt es dort beispielsweise. Und weiter: Die Bauern haben Angst, dass damit jegliche Produktion auf dem Acker und Stall erheblich erschwert werde.

Vor allem die kleineren und mittleren Landwirtschaftsbetriebe mache man kaputt, meint Rechner. Er ärgert sich: "Es richtet sich alles gegen die Bauern. Wir werden für den Klimawandel und das Artensterben verantwortlich gemacht."

Und er findet es scheinheilig, dass die EU und die Bundesregierung den Klimawandel bekämpfen wollen, gleichzeitig aber ein Handelspakt mit den USA geschlossen werde, wodurch letzten Endes auch mehr Fleisch und andere Lebensmittel aus Übersee importiert würden. Damit richte man sich gegen die heimische Landwirtschaft und gegen regionale Produkte.

Er empfiehlt der Gesellschaft, genauer hinzusehen, was das neue Agrarpaket bedeute: Große Belastungen und neue Auflagen für die Landwirte, wodurch viele Betrieben noch mehr um ihre Existenz fürchten müssen. Matthias Rechner ist zwar auf der einen Seite stolz darauf, dass sein Hof, auf dem er 80 Kühe plus Nachzucht hält (insgesamt über 200) jüngst das Tierwohllabel erhalten hat.

"Uns ist es auch wichtig, dass es den Tieren gut geht, sie Zugang ins Freie haben und sie auf die Weide können." Sein Betrieb hat 86 von 100 möglichen Punkten bekommen. Dadurch werden ihm als Bonus drei Cent mehr für den Liter Milch gezahlt. Doch gleichzeitig würden dann wieder mit Regelungen in anderen Bereichen Gelder gestrichen.

Das Tierwohllabel sei demnach durchaus gut gemeint, bringe aber auch wenig, wenn gleichzeitig die Preise für das Vieh und die Milch im Keller seien. "Wir wollen keine Subventionen, sondern vor allem faire Preise." Doch genau das sei eben nicht der Fall, wenn der Preis für den Liter Milch aus konventioneller Landwirtschaft bei 34 Cent liege. Für Kälber oder Rinder bekomme er nur noch den halben Preis, von dem, was sie eigentlich wert seien.

Eine Umstellung auf Bio-Milch sei auch keine ernsthafte Überlegung wert, denn auch hier sei längst nicht alles rosig: "In der Region haben wir keinen Markt dafür, es gibt kaum Abnehmer und wenn, dann sind das Molkereien aus größerer Entfernung. Da musst du die Anfahrtskosten zahlen, und im Endeffekt verdient man dann noch weniger als mit der konventionellen Milch."

Rechner ärgert es, dass die Politik nichts gegen die niedrigen Preise tue. Stattdessen gebe es immer mehr strenge Auflagen. So müsse künftig eine neue Gülletechnik verwendet werden, die 100.000 Euro und mehr koste und von der man nicht einmal wisse, ob sie wirklich umweltfreundlicher sei. Ganz zu schweigen vom Investitionsvolumen, das wohl eine Bankrotterklärung für kleinere Betriebe bedeutet. Der Landwirt betont: "Durch die ganzen neuen Maßnahmen werden kleine Betriebe kaputt gemacht, sodass nur noch die großen überleben können. Doch genau das will man ja eigentlich nicht."

Sinnvolle Hilfe aus der Politik habe man auch nicht erfahren, als es dringend nötig gewesen wäre. "Letztes Jahr haben wir wegen des schlechten Ernteertrags viel Futtermittel zukaufen müssen. Das hat uns sehr wehgetan", berichtet Rechner. Zuschüsse habe es jedoch keine gegeben.

Auch im Bauernverband werde nichts unternommen, um die Situation der Landwirte zu verbessern, sagt Rechner. Deshalb ist er nun ausgetreten.

"Sprechen Sie Ihren regionalen Abgeordneten an" steht auf den Schreiben an den grünen Kreuzen. Und außerdem: "Noch ist Zeit zu handeln, weil die Beschlüsse noch den Bundestag passieren müssen." Es bleibt zu hoffen, dass sich die Gesellschaft bewegt und der Wert der heimischen Landwirtschaft auch dem Verbraucher bewusst wird.