Walldürn. (jam) Die Westfrankenbahn treibt ihre Initiative, die Bahnhöfe und Haltestellen der Region zu modernisieren, weiter voran. Das auserkorene Ziel ist eine vollständig barrierefreie Madonnenlandbahn ab Ende 2019. Nachdem der Bahnsteig in Rippberg bereits Ende vergangenen Jahres auf 55 Zentimeter angehoben wurde, ist nun der Walldürner Bahnhof an der Reihe. Statt einem symbolischen Spatenstich schwangen sich Bürgermeister Markus Günther und Denis Kollai, Sprecher der Geschäftsführung der Westfrankenbahn, kurzerhand auf einen Kleinbagger, um den offiziellen Startschuss für den Umbau zu geben.

Der Mittelbahnsteig soll ab nächster Woche bis Ende Juli in zwei Phasen saniert und angehoben werden, um Fahrgästen einen barrierefreien Einstieg in die Züge zu ermöglichen. Der Umbau in zwei Abschnitten ist nötig, damit der Betrieb auf dem Verkehrsknotenpunkt aufrechterhalten werden kann. "Jeweils zu Beginn der beiden Abschnitte stehen einige lärmintensive Nächte an", warnt Kollai. Denn das Fundamentieren erledigt die Firma Zürchner Bau in Nachtarbeit, um die Unannehmlichkeiten für die Passagiere so gering wie möglich zu halten.

Der neue Bahnsteig soll nach drei Monaten Bauzeit anthrazitfarben "erstrahlen". "Die Stadt erhält damit ein repräsentatives Eingangstor", freut sich Bürgermeister Günther. Die Investition der Westfrankenbahn komme sowohl den Einwohnern Walldürns als auch den Reisenden zugute.

Zudem lässt die Westfrankenbahn die Wetterschutzanlagen auf dem Mittelbahnsteig verschieben und will diese mit kleineren Scheiben besser gegen Vandalismus schützen. "Damit hatten wir große Probleme, als das Bahnhofsgelände verlassen war", erinnert sich Günther. Durch die Sanierung erhofft er sich eine weitere Belebung des Areals. Als besonderen Anziehungspunkt für die Jugend kündigt Kollai das sogenannte "ELaNoWi" an: Die elektrische Ladesäule für E-Bikes und Handys hat eine SOS-Notruf-Funktion und bietet im Umkreis von 70 Metern kostenfreies W-Lan. "Das Pilotprojekt hat sich an unserem Haltepunkt in Erlenbach bereits bewährt", sagt der Sprecher der Geschäftsleitung.

Das Gesamtprojekt samt Umstellung auf LED-Beleuchtung beläuft sich auf etwa 450.000 Euro - 120.000 Euro stammen aus Bundesmitteln, 330.000 Euro investiert die Westfrankenbahn aus Eigenmitteln. "Wir wollen nicht nur davon reden, dass wir die Barrierefreiheit erreichen wollen, sondern wir tun etwas dafür", sagt Denis Kollai.

Bislang mussten sich Fahrgäste, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind und Hilfe beim Ein-, Um- oder Aussteigen brauchen, am Vortag ihrer Reise bei der Mobilitätsservicezentrale der Bahn anmelden. Doch nicht nur Personen mit eingeschränkter Mobilität, auch Radfahrer sowie Reisende mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck profitieren künftig vom barrierefreien Einstieg mit Schiebetritt, der den Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante überbrückt.