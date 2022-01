Sehr modern war die Aufführung des Schiller-Dramas „Kabale und Liebe“am Dienstag in Buchen. Trotzdem gab es für die überzeugende Präsentation am Ende lang anhaltenden Applaus des vor allem von den Darstellern beeindruckten Publikums. Foto: Joachim Casel

Von Joachim Casel

Buchen. Die Royals haben es auch nicht immer leicht! Meist werden sie bei ihrem süßen Nichtstun von der Regenbogenpresse belagert, die sofort bereit ist, die geringste Eskapade in die Öffentlichkeit zu zerren. Darauf haben sich die Blaublütigen aber längst eingestellt, viel mehr Sorge bereitet ihnen, dass sich einer ihrer Sprösslinge in eine oder einen Bürgerliche(n) verlieben könnte und diese Verbindung womöglich auch noch legalisieren möchte. Diese Angst ist so alt wie der Hochadel selbst, und Gräfinnen und Grafen versuchen daher, ihren Nachwuchs schon in früher Kindheit eindringlich vor der Gefahr des Unstandesgemäßen zu warnen. Aber die Geschichte zeigt, dass das nicht immer funktioniert. Diesen Umstand hat die Literatur gerne aufgenommen und den Stoff einer solchen frühen "amour fou" (= verrückte Liebe) in zahlreichen Werken verarbeitet. Eines der bekanntesten ist Schillers Drama "Kabale und Liebe", das die Landesbühne am vorgestrigen Dienstag in Buchen spielte. Nach Corona-Maßstäben gemessen war die Stadthalle bei diesem Klassiker sehr gut besucht.

Apropos Klassiker: Von der literarischen Vorlage, dem bürgerlichen Trauerspiel des Jahres 1784, hat sich die Landesbühnen-Inszenierung mit Nachdruck verabschiedet. Statt Zeitgeist des Sturm und Drang und zeitgemäßer historischer Kostüme hat die Regie kräftig in die Modernisierungskiste gegriffen. (Fast) alle Akteure tragen Jeans, Hosenanzug oder luftige Sommerkleider der Neuzeit. Das mag ein probates Mittel sein, um junge Menschen, denen Schiller zu verstaubt ist, fürs Theater zu begeistern, das etwas gesetztere Publikum (das in Buchen eher die Regel ist) dürfte sich am vorgestrigen Dienstag vielleicht doch ein bisschen mehr den alten Schiller gewünscht haben. Der Verfasser dieses Berichts jedenfalls fühlte sich beim über die Bühne wirbelnden liebestollen Ferdinand eher an einen langhaarigen Gitarristen des legendären Woodstock-Konzerts erinnert als an einen adligen Verehrer.

Wenn man sich aber erst einmal an die (all zu) moderne Hülle gewöhnt hat und bereit ist, sich darauf einzulassen, dann wird doch der Reiz des Stücks und seiner aktuellen Inszenierung spürbar. Besonders der schon bei Schiller dominierende dramatische Konflikt wird lebendig und überzeugend geschildert. Luise liebt Ferdinand – Ferdinand liebt Luise. Aber es soll nicht sein, dass die mittellose Tochter des Stadtmusikanten Miller den Sohn des Präsidenten von Walter ehelicht. Beide berufen sich auf die Reinheit ihrer Liebe, doch die Standeskonventionen sind am Ende einfach zu stark.

Die Haupthandlung der beiden Liebenden wird flankiert von kaputten Familienbeziehungen, karrieregeilen Intriganten am Hofe und natürlich von viel "Kabale" (= Ränkespiele).

Das alles setzen die Akteure – auch das ist man von der Landesbühne gewohnt – gekonnt in Szene: Hannah Ostermeier verkörpert Luise Miller mit viel Leidenschaft und Tiefgang. Ihr innig Geliebter Ferdinand (Thilo Langer) versucht, Seelengröße zu beweisen, in dem er dem korrupten Vater die Stirn zeigt. Letztlich gerät dieses gut gespielte halbherzige Aufbäumen aber zum berühmten Sturm im Wasserglas. So bleibt sein einziger Triumph, dass er sich erfolgreich dagegen sträubt, mit Lady Milford, der Mätresse des Herzogs, eine Scheinehe einzugehen. Deren Rolle wurde am vergangenen Dienstag von der kurzfristig eingesprungenen Elena Weber edel und fein interpretiert. Intrigant verschlagen setzte Magdalena Suckow den Hofmarschall von Kalb und den Kammerdiener in Szene. Die beiden Väter (Luis Volkner und Frederik Kienle) sowie Sekretär Wurm (Lukas Bendig) komplettierten das stark aufspielende Ensemble. Bei der Sprache blieb die Landesbühne übrigens Schiller weitgehend treu. Da nötigt es bereits Respekt ab, wie textsicher alle Schauspieler die komplizierten Texte beherrschen.

Interessant sind auch die verwendeten Farben bei "Kabale und Liebe". Auf der Bühne findet man nur schwarz, weiß und rot. Rot steht dabei zweifelsohne stellvertretend für die Liebe, die beiden anderen Farben zeigen, dass es hier keine Nuancen geben darf. Das Leben ist entweder schwarz oder weiß, Graustufen gibt es keine – beim Aufeinandertreffen der Extreme.

Zum Bühnenbild: Schon seit Jahren gilt bei der Badischen Landesbühne die Steigerungsform: "schlicht – schlichter – Kulisse der Landesbühne". Das Spartanische ist auch bei "Kabale und Liebe" dominierend, wird aber hier ganz bewusst zum Programm erhoben, denn so soll der Blick des Betrachters – von anderen Einflüssen unbelastet – auf die Akteure und deren Mienenspiel konzentriert werden. Diese symbolisieren Liebe, Trauer, Wut und Verzweiflung so beeindruckend, dass hier ein üppiges Bühnenbild eher störend wäre. Trotzdem geizt die Inszenierung nicht mit der landesbühnenüblichen Finesse: An den beiden Kulissenwänden links und rechts befindet sich jeweils eine Tür, eine ist breit und einladend, die andere schmal. Die breite wird ausschließlich von den adligen Protagonisten genutzt, während sich die Bürgerlichen durch die kleine und enge Tür zwängen müssen. Beide Wände sind weiß gehalten und laufen im Bühnenhintergrund stetig aufeinander zu, erreichen sich aber nicht, weil sie von einem großen Vorhang, einem schwarzen Nichts, ausgebremst werden. Treffender kann man die beiden unterschiedlichen Welten von Adel und Bürgerlichen nicht charakterisieren!