Walldürn. (pm) Der letzte Dienstag im September war für die Mitarbeiter des Goldschmitt-Technik-Centers kein Tag wie jeder andere. An dem milden, frühherbstlichen Morgen betraten zwei Männer im Blaumann die Empfangshalle des Odenwälder Fahrwerksspezialisten für Reisemobile. Auf dem firmeneigenen Stellplatz tuschelten zu diesem Zeitpunkt bereits einige Kunden. "Von irgendwoher kenne ich die beiden", dachte sich wohl der ein oder andere. "Vielleicht aus dem Fernsehen?" Richtig: Die Kfz-Meister Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul sind mit ihrer Serie "Die Autodoktoren" fester Bestandteil des Fernsehmagazins "auto mobil", das jeden Sonntag um 17 Uhr auf dem Privatsender VOX ausgestrahlt wird. Seit fast 14 Jahren widmen sich die beiden Rheinländer der Reparatur von Autos und geben vor laufender Kamera wertvolle Tipps für Autofahrer, Hobbyschrauber und Profis – allerdings nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf ihrem Youtube-Kanal, der über eine halbe Million Abonnenten verzeichnen kann.

Aber was machen die Autodoktoren beim Reisemobilspezialisten Goldschmitt in Walldürn? Sowohl Holger Parsch – der Herr mit dem gelben Polo-Shirt – als auch Hans-Jürgen Faul sind seit vielen Jahren begeisterte Camper und Reisemobilbesitzer. Und weil das Mobil von Hans-Jürgen Faul bereits mit Goldschmitt-Komponenten ausgestattet ist, war es für seinen Kollegen der logische Schritt, sich ebenfalls mit dem Feder- und Fahrwerksspezialisten aus dem Odenwald in Verbindung zu setzen. "Innovative Fahrwerkstechnik für Reisemobile" sahen die erfahrenen Autoschrauber als spannendes Thema nicht zuletzt für ihren Youtube-Kanal. Schließlich gab es bereits in der Vergangenheit die ein oder andere Spezialausgabe zum Thema Wohnmobil und Camping. Außerdem konnte das Thema nicht aktueller sein, schließlich erlebt die Caravaning-Branche seit Jahren einen noch nie dagewesenen Boom, den Corona noch zusätzlich verstärkte.

Zwar durfte man bei Goldschmitt schon den ein oder anderen "Promi" begrüßen, doch dass eine professionelle Produktionsfirma den Besuch filmisch begleitete und nicht zuletzt zwei bekannte Fernsehgesichter bei den Montagearbeiten mit anpacken, war für die Goldschmitt-Belegschaft etwas vollkommen Neues. Doch auch die Autodoktoren zeigten sich begeistert. Sowohl die Montagehalle als auch die innovative Goldschmitt-Technik hatten es ihnen angetan. Verstärkte Schraubenfedern und Spurverbreiterungen an der Vorderachse sowie eine Luftfederung an der Hinterachse sollten dem Reisemobil von Holger Parsch zu mehr Fahrstabilität verhelfen. Um das zulässige Gesamtgewicht und somit die Zuladung erhöhen zu können, benötigte sein Gefährt außerdem tragfähige Goldschmitt-Felgen und passende Reifen.

Von 8 bis 16 Uhr wurde unter der Leitung des Goldschmitt-Monteurs Christian Ballweg und mit tatkräftiger Unterstützung der beiden Autodoktoren montiert, installiert und optimiert. Immer mit dabei: eine gesunde Portion rheinischer Humor und zahlreiche Anekdoten aus vielen Jahren TV- und Werkstatt-Erfahrung. Trotz des großen Erfolgs sehen sich die äußerst bodenständigen Autodoktoren Parsch und Faul, die beide eigene Kfz-Werkstätten in Köln betreiben, nicht als Fernsehstars. Aber sie nutzen ihre Bekanntheit gerne, um damit beispielsweise die DKMS oder jüngst die Opfer der Flutkatastrophe finanziell zu unterstützen.

Am späten Nachmittag war es dann geschafft: Das Reisemobil von Holger Parsch (ein Carthago chic c-Line auf Fiat-Ducato-Basis mit AL-KO-Tiefrahmen) konnte dank der Goldschmitt-Technik erfolgreich optimiert und von 4,5 auf 4,8 Tonnen aufgelastet werden – ein wichtiges Plus für viele Reisemobilfahrer, die sich mit dem Gewicht ihres Fahrzeugs oftmals an der Grenze des Erlaubten bewegen.

Und dank der Goldschmitt-Federung mit einer etwas strafferen Abstimmung ist Holger Parsch mit seinem Carthago nun wesentlich stabiler und somit entspannter unterwegs, wie er nach seiner Rückfahrt ins 300 Kilometer entfernte Köln berichtete. Außerdem ermöglichen die Luftbälge sowohl eine permanente als auch eine sporadische Anhebung des Fahrzeughecks, was an steilen Fährenrampen hilfreich sein und manch Schaden verhindern kann.

Die Spurverbreiterung von 60 Millimetern an der Vorderachse wertet das Fahrzeug nicht nur optisch auf, sondern sorgt für mehr Spurtreue und somit für eine zusätzliche Verbesserung der Straßenlage. Die Freude und Begeisterung ist Holger Parsch im Video anzumerken: "Ich kann hier in die Kurve gehen, ohne dass ich abfliege. Großartig!" Allerdings sorgte die neu erreichte Fahrstabilität schon kurz nach Reiseantritt für einen kleinen Wermutstropfen: "Fanpost aus Walldürn" – besser gesagt eine Verwarnung und 15 Euro Strafe für zu schnelles Fahren direkt nach einem Kreisverkehr – mit einem serienmäßigen Fahrwerk wahrscheinlich undenkbar.

Seit Dienstag ist das Video von den Autodoktoren bei Goldschmitt in Walldürn online und erreichte bereits innerhalb eines Tages mehr als Hunderttausend Aufrufe. "Wir freuen uns, dass die Kooperation mit Holger und Hans-Jürgen so unkompliziert und für beide Seiten erfolgreich verlaufen ist", sagt Christoph Müller, Marketingleiter bei Goldschmitt, der das gemeinsame Projekt von Beginn an begleitet hat. "Nun hoffen wir auf eine hohe und natürlich auch positive Resonanz, damit auch andere Camper von unseren Produkten und Dienstleistungen profitieren können."

Info: Der 37-minütige Film findet sich auf dem Youtube-Kanal "Die Autodoktoren – offizieller Kanal".