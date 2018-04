Buchen. (Kr) Im Rahmen der Schulpartnerschaft der ZGB und des Centre La Salle Saint-Étienne sind erstmals sieben französische Berufsschüler aus den Bereichen Metall- und Elektrotechnik für vier Wochen zu Gast an der Zentralgewerbeschule. Sie absolvieren ein kulturelles Rahmenprogramm, einen Sprachkurs und ein dreiwöchiges Praktikum in Betrieben der Region. Ermöglicht wird diese Austauschmaßnahme durch die finanzielle Unterstützung des Deutsch-Französischen Sekretariats für den Austausch in der beruflichen Bildung in Saarbrücken.

Bürgermeister Roland Burger hieß die französische Delegation aus Saint-Étienne, die beteiligten Ausbilder der Firmen, den Schulleiter der Zentralgewerbeschule, Konrad Trabold, und Kollegen dieser Tage im Namen der Stadt Buchen persönlich willkommen.

Schulleiter Trabold dankte insbesondere den aufnehmenden Unternehmen Eaton Crouse Hinds (Eberbach), Procter&Gamble (Walldürn) und Mosca (Waldbrunn) sowie dem Vollzuglichen Arbeitswesen (Adelsheim), die ausländischen Gäste nicht nur in den Praktikumswochen betreuen, sondern ihre eigene Auszubildenden auch für den Gegenbesuch Ende April freistellen werden. Des Weiteren freute sich Trabold, dass die Gäste auch beim Tag der offenen Tür der ZGB am Samstag, 14. Oktober, dabei sein werden.

Nach einer Woche voller kultureller Höhepunkte und täglicher dreistündiger sprachlicher Übungen im deutsch-französischen Tandem starten die französischen Gäste mit ihren deutschen Partnern diese Woche ins dreiwöchige Betriebspraktikum.