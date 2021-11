Walldürn. (mb) Zwei Polizeibeamten des Polizeipostens Walldürn und zwei vom Referat "Prävention" aus Mosbach waren am Mittwochmorgen am Auerberg-Schulzentrum "im Einsatz". Sie zeigten Erstklässlern im Rahmen eines Schulwegtrainings, wie sie ihren Schulweg sicherer gestalten können.

Ein Polizeiauto ist schon von Weitem zu erkennen, kurz darauf auch ein Polizeibeamter, der auf dem Gehweg am Theodor-Heuss-Ring steht und den Verkehr beobachtet. Morgens gegen halb acht herrscht hier reger, aber geordneter Verkehr. Die Beamten greifen nur selten ein oder machen Verkehrsteilnehmer auf Fehlverhalten aufmerksam.

Zum Beispiel biegt ein Pkw-Fahrer etwas zügig aus der Straße Kleinflürlein in den Theodor-Heuss-Ring ein, wo sich gleich links ein Fußgängerüberweg befindet. Sein Blick ist auf den Polizisten gerichtet statt auf die Kinder, die die Straße queren. Polizeioberkommissar Manfred Ritzhaupt hält den Fahrer an und weist ihn auf sein Versäumnis hin.

Die Polizisten erklären den Erstklässlern, wie sie ihren Schulweg sicherer machen können. Foto: Martin Bernhard

Ein jugendlicher Schüler fährt ohne Helm mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen. Ritzhaupt klärt ihn darüber auf, dass er am Zebrastreifen absteigen müsse, und empfahl ihm, künftig mit Helm zu radeln.

Obwohl den Eltern empfohlen wurde, ihre Kinder auf einem der Parkplätze aus dem Auto steigen zu lassen, fährt eine Mutter mit dem Auto nahezu direkt vor den Haupteingang der Konrad-von-Dürn-Realschule, um ihr Kind aussteigen zu lassen. "Manche Eltern würden am liebsten mit dem Auto ins Schulgebäude fahren", hat Polizeihauptmeister Rico Steiner, ebenfalls vom Referat "Prävention", bei vielen Kontrollen an Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis festgestellt.

In Walldürn verhalten sich die Autofahrer an diesem Morgen regelkonform, womöglich weil die Polizei da ist. Kaum jemand hält am Zebrastreifen vor dem Schuleingang an, um sein Kind aussteigen zu lassen.

Anlass der Präventionsaktion der Polizei am Walldürner Schulzentrum war ein Unfall im Oktober mit einer damals achtjährigen Drittklässlerin. Diese wurde an einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren, erlitt zum Glück aber nur leichte Verletzungen.

Mit Kontrollen und Präsenz vor der Schule wollen die Polizisten Schüler und Eltern für die Verkehrssituation vor dem Schulzentrum sensibilisieren. Mit Beginn dieses Schuljahrs hat sich diese morgens und mittags verschärft, da seitdem auch die Grundschüler im Schulzentrum unterrichtet werden. Denn das denkmalgeschützte Schulgebäude in der Keimstraße wird für die nächsten zwei Jahre umfangreich saniert.

"Kinder, die laufen, sind Gefahren ausgesetzt", hat Grundschulrektorin Christina Scheuermann festgestellt. Denn wegen vieler sogenannter "Elterntaxis" werde die Verkehrssituation rund um das Schulzentrum sehr unübersichtlich. "Bei Regenwetter herrscht hier Chaos pur." Im Winterhalbjahr, wenn es morgens noch dunkel ist, werde der Schulweg für laufende Kinder noch gefährlicher.

Der Rektorin und den beiden Polizisten wäre es am liebsten, wenn möglichst viele Eltern ihr Auto stehen ließen und möglichst viele Kinder zu Fuß zur Schule kommen würden. Für die meisten Grundschüler müsste dies möglich sein, da die hier unterrichteten Kinder alle in der Kernstadt wohnen. "Die Kinder sollen selbstständig werden", sagt Scheuermann. "Am besten, sie bilden mit anderen Kindern Laufgemeinschaften."

Damit die Kinder den Schulweg gut bewältigen, schulen die Polizisten des Referats "Prävention" im Laufe der nächsten Wochen alle Grundschulklassen. Am Mittwoch machten Manfred Ritzhaupt und Rico Steiner mit der Klasse 1a den Anfang.

Bevor es auf die Straße geht, klärt Ritzhaupt die Schüler im Klassenzimmer darüber auf, wie wichtig vor allem im Herbst und Winter helle Kleidung ist. Nach den Worten von Klassenlehrerin Sibylle Wagner haben alle Schüler zu Schuljahresbeginn Warnwesten erhalten und werden demnächst neue bekommen. Allerdings haben nur wenige Schüler diese auf dem morgendlichen Gang zur Schule getragen, hat Manfred Ritzhaupt festgestellt. Einige Schüler zeigen dem Polizisten leuchtende Bänder, die man zum Beispiel am Oberarm befestigen kann, um besser gesehen zu werden.

Am Zebrastreifen vor dem Schulgebäude üben die Kinder das richtige Überqueren der Straße: am Zebrastreifen stehen bleiben, nach links, rechts und wieder nach links schauen, Arm ausstrecken und über die Straße gehen, aber nicht rennen. Außerdem sollte man immer den direkten Weg über die Straße nehmen, da dieser der kürzeste ist. Wer schräg über die Straße läuft, ist länger unterwegs.

Die Kinder waren begeistert von dieser praxisnahen Unterrichtsstunde und bedankten sich bei den beiden Polizisten mit einem Geschenk.