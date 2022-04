Der Erinnerungsraum befindet sich in dem Haus, in dem um 1625 der Bildhauermeister Zacharias Juncker gewohnt hatte. Foto: Achim Ullrich

Walldürn. (adb) Um ein weiteres Kleinod wurde der historische Stadtkern Walldürns aufgewertet: In mühevoller Kleinarbeit erstellten Buchhändler Achim Ullrich und der in Neusaß-Ziegelhütte wirkende Künstler Rainer Englert einen Erinnerungsraum für die fränkische Bildhauerfamilie Juncker. Der Aufwand lohnte sich: Am Donnerstag überreichte Alfred Beetz als Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken die Förderplakette. Das verband Achim Ullrich mit ersten Führungen durch das Refugium, das eine späte Form der Heimkehr darstellt: Der Raum befindet sich in just dem Haus, in dem um 1625 der Bildhauermeister Zacharias Juncker gewohnt hatte.

Sichtlich erfreut begrüßte Achim Ullrich die Gäste. Sein Dank galt nach kurzer Vorstellung des Projekts allen Mitwirkenden: Ann-Kathrin Beyersdorfer stellt die weibliche Stimme des Audioguides, als männliches Pendant fungiert David N. Koch (Köln), während Maximilian Dunkel die grafischen Arbeiten für den musealen Raum nebst Flyern und Internetauftritt erbracht hat.

Als "unersetzlich" bezeichnete Ullrich auch die Aktivität Rainer Englerts: Als Walldürner Bildhauer der Gegenwart gewährte er spannende Einblicke in mehr als 500 Jahre fränkische Bildhauerkunst. Die Wandbeschriftungen stammen von Erhard Lang, während der Tauberbischofsheimer Kunstkenner Gunter Schmidt die vergleichende Interpretation zweier Petrusskulpturen ausformulierte.

Das prächtige Taufbecken aus Eibelstadt bei Würzburg wurde von Designer Wilfried Schmidt als "leuchtendes Beispiel der Juncker" angefertigt. Als wissenschaftlicher Berater brachte sich Cornelius Lange ein, dem das Projekt auch in beruflicher Hinsicht geholfen haben könnte. "Er ist im Begriff, seine Promotion über Hans Juncker abzuschließen", verriet Achim Ullrich, der auch Gabriele Eder-Herold für die "ständige konstruktive Diskussion" Dank aussprach.

Am Donnerstag überreichte Alfred Beetz (2. v. r.) als Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken die Förderplakette an Achim Ullrich (4. v. r.) im Beisein geladener Gäste. Foto: Adrian Brosch

Freilich nicht vergessen, wenngleich namentlich nicht erfasst, wurden "all jene, die den Umsetzungsprozess in jedweder Funktion förderten". Der Junckerraum sei "eine Kombination von Zusammengetragenem" und zugleich eine neue Farbe in der ohnehin vielfältigen "musealen Farbpalette Walldürns", die den Charme der späten Renaissance in besonderer Weise repräsentiere.

Dem schloss sich Bürgermeister Markus Günther an. Der Raum sei "ein weiteres Highlight für Walldürn", aber auch eine "erfreuliche und beispielhafte Initiative Achim Ullrichs". Zacharias Juncker und seiner Dynastie käme die Rolle einer Riege "interessanter Persönlichkeiten in einer interessanten Walldürner Ära" zuteil. "Damals befand sich Walldürn touristisch und als Stadt im Fluss", betonte Günther. So könne der ansprechend gestaltete Raum als "weiterer Appetithappen für Touristen", aber auch als Anreiz für Einheimische zum weiteren Kennenlernen der hiesigen Geschichte fungieren: Viele Kunstwerke direkter Umgebung und weit darüber hinaus haben ihren Ursprung bei der Familie Juncker. Der 1619 begonnene Altar der Basilika St. Georg sei "nur die Spitze des Eisbergs" – die Familie habe im weiten Delta zwischen Mainz und Bamberg zahlreiche Spuren auf der zeitlichen Schwelle zwischen Renaissance und Barock hinterlassen.

Alfred Beetz hob hervor, dass das Projekt gut mit der Leader-Philosophie harmoniere. "Unser Ansinnen besteht darin, den ländlichen Raum zu beleben und seine Geschichte wachzuhalten", ließ er wissen. Der Erinnerungsraum an die Familie Juncker sei in diesem Sinne "eine ausgesprochen lebendige Art, Geschichte mit Leben zu erfüllen" und auch der jungen Generation zugänglich zu machen. Nicht unerwähnt ließ Beetz, dass die neue, auf fünf Jahre angelegte Leader-Förderperiode 2023 beginne: "Auch hier möchte die Aktionsgruppe Badisch-Franken mit ihren 22 Gemeinden im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis wieder teilnehmen." Im Hinblick auf das Museum mit seinen 25 Werkbeispielen sprach er von "bestens angelegtem Geld".

Nach kurzem Umtrunk lud Achim Ullrich zu den ersten Führungen ein. In jeder Ecke wurde ersichtlich, wie viel Liebe zur Heimat und zur Kultur, aber auch Ideenreichtum und Detailverliebtheit verwirklicht wurden.

Info: Öffnungszeiten und Termine für auf rund 50 Minuten angelegte Führungen können im Bücherladen Walldürn, Tel. 06283/95509, individuell vereinbart werden. https://www.bildhauerhaus.de