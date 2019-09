Von Rüdiger Busch

Hardheim. "In der Tat: Es ist ziemlich einsam geworden." Hauptmann Andreas Hofmann richtet den Blick in die Ferne: Er sieht Hallen, Straßen und Bäume. Aber keine Menschen. Der 56-jährige ist der letzte verbliebene Soldat auf dem 22 Hektar großen Areal.

Jetzt zieht er ein Maßband aus der Hosentasche: Noch zehn Arbeitstage sind es bis zum Ruhestand - netto. Nach seiner Verabschiedung am 27. September wird das einst so stolze Materiallager der Bundeswehr auf dem Wurmberg militärisch komplett verwaist sein.

Und dennoch geht Andreas Hofmann nach mehr als 40 Jahren in Uniform mit einem guten Gefühl in den Ruhestand: Seit Januar steht fest, dass das "Depot" - so wird das frühere Gerätehauptdepot im Volksmund noch immer genannt - doch noch eine militärische Zukunft hat: Die Wiederinbetriebnahme des Materiallagers Hardheim beginnt 2021.

Foto: Busch

Dass die über 55-jährige Geschichte der Einrichtung doch noch fortgeschrieben wird, ist den Trendwenden Personal und Material zu verdanken, die von der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ausgerufen worden sind. Denn eigentlich hatte ihr Vorgänger Thomas de Maizière im Oktober 2011 die Schließung der beiden Hardheimer Bundeswehreinrichtungen Kaserne und Materiallager bekanntgegeben.

Auf Grund der sich veränderten Sicherheitslage auf der Welt und der neuen Anforderungen für die Bundeswehr machte von der Leyen zahlreiche Stationierungsentscheidungen rückgängig, auch die Schließung der beiden Einrichtungen in Hardheim.

"Eigentlich hätte ich das Materiallager zum 30. September besenrein und komplett leergeräumt übergeben müssen", erinnert Hauptmann Hofmann an seinen ursprünglichen Auftrag - natürlich mit Ausnahme der vier Hallen, die zumindest noch bis Jahresende vom Walldürner Logistikbataillon 461 genutzt werden. Die Verteilung des in Hardheim gelagerten Materials auf andere Standorte der Bundeswehr ist längst abgeschlossen.

Das noch vorhandene Inventar wie Büromöbel und Schwerlastregale bleibt nun aber erst einmal da: Schließlich werden sie - zumindest teilweise - ab 2021 wieder gebraucht. Ein vernünftiger Entschluss: So muss man später nicht alles wieder mühsam aufbauen, was zuvor unnötigerweise abgebaut wurde.

In seinen letzten Tagen und Wochen kümmert sich Hauptmann Hofmann mit seinen verbliebenen fünf zivilen Mitarbeitern um die organisatorische Abwicklung der letzten Aufgaben und stellt bereits erste Weichen für die ab 2020 anstehenden Bauarbeiten. Zwei Mitarbeiterinnen - voraussichtlich Birgit Baumann und Astrid Wengel - sollen dauerhaft im Materiallager bleiben, damit während der Zeit der Vakanz Ansprechpartner vor Ort sind, beispielsweise für Baufirmen. Daneben wird auch der Wachdienst weiter vor Ort sein.

Dabei waren einst zu Hochzeiten mehr als 100 Beschäftigte "auf dem Berg" tätig. Doch diese Größenordnung soll schon bald wieder erreicht werden: Rund 90 neue zivile und zehn militärische Dienstposten werden ab 2021 eingerichtet. In die Liegenschaft werden zudem nach ersten Berechnungen ungefähr 16 Millionen Euro investiert. Dafür werden Hallen renoviert und - so die Planung - die Heizungsanlage erneuert und die Wasserleitungen ausgetauscht. Der logistische Betrieb soll voraussichtlich ab 2023 aufgenommen werden.

Foto: Busch

Was inzwischen auch feststeht: Die "Baugruppe Rad", die für viele Jahre einen Arbeitsschwerpunkt im Materiallager bildete, kehrt zurück. Dafür ist der Bau einer Produktionsstraße in der Halle 6 geplant. Etwa 15.000 bis 20.000 Räder wurden in Hardheim einst pro Jahr vormontiert, eingelagert und ausgeliefert. Die Vergangenheit des "Depots" ist also auch seine "Zukunft".

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist natürlich nicht nur der früheren Verteidigungsministerin zu verdanken, sondern einer Vielzahl an Fürsprechern in Politik und Militär. An dem Erfolg hat Hauptmann Andreas Hofmann ebenfalls seinen Anteil: Er ist nie müde geworden, bei seinen Vorgesetzten für die Vorzüge des Standorts Hardheim zu werben.

Mit Erfolg: "Ich gehe zufrieden und beruhigt in den Ruhestand", sagt Hauptmann Hofmann. "Ich habe mir für Hardheim und für meine Mitarbeiter immer gewünscht, dass es weitergeht!"

Wie es für ihn selbst weitergeht, weiß der angehende Pensionär auch schon: garantiert nicht mit Ruhestand. Der Sport, der früher schon seine Leidenschaft war, soll wieder eine zentrale Rolle in Andreas Hofmanns Leben spielen. So hat er sich an seinem Hauptwohnsitz in Hüfingen (bei Donaueschingen) bereits in einem Fitnessstudio angemeldet. Tägliche Besuche dort sind das Ziel. Zudem möchte er wieder häufiger joggen und Fahrrad fahren.

Ganz dick im Kalender angestrichen hat er den 4. Mai 2020: Dann startet er zum Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela. Ein Jahr später möchte er sich von Südfrankreich aus auf den Jakobsweg machen und für 2022 hat er sich - quasi als Krönung - vorgenommen, die 2500 Kilometer lange Strecke zwischen seinem Wohnort und Santiago zu schaffen.

Doch jetzt richtet Andreas Hofmann erst einmal den Fokus auf seine letzten Tage im Materiallager. Monat für Monat ist es ruhiger um ihn herum geworden, bis er nun (fast) ganz allein auf dem Berg ist. Doch wie alles im Leben hat auch diese Entwicklung zwei Seiten: "Die Population der Hasen hat sich deutlich erhöht. Wenn ich mit dem Fahrrad über das Gelände fahre, sehe ich regelmäßig welche." Und wenn sein Nachfolger in zwei, drei Jahren den Blick über "seine" Liegenschaft schweifen lassen wird, dann wird er neben Hallen, Straßen und Bäumen ganz bestimmt auch Menschen sehen.