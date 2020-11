Hardheim. (adb) "Wir machen schnelle und laute Musik mit kritischen Texten", sagen der Hardheimer Alexander Ritt und seine Mitstreiter Manuel Hansberg, Luca Langer, Leon Langer, Heiko Goos (Schefflenz) und Timo Kursidem (Dallau). Gemeinsam sind sie "Rockbar" – eine junge, sympathische und nicht alltägliche Rockband.

Der Name hat nichts mit einem von heißer Musik beschallten Bistro zu tun, sondern seine eigene Bewandtnis: "Allgemein ist es ziemlich schwierig, einen guten Bandnamen zu finden, den man sich auf Dauer gut vorstellen und merken kann", räumt Alexander Ritt ein. Als es mit der Band etwas ernster geworden war, drehte sich auf dem Plattenteller schließlich ziemlich viel Musik der Ärzte – unter anderem das Album "Geräusch" mit dem Song "Unrockbar". Das Lied erweckte die Aufmerksamkeit der jungen Musiker: "Wir sind das Gegenteil und deshalb ‚Rockbar’", schildert Ritt.

Die musikalischen Aufgaben innerhalb des Sextetts sind klar verteilt: Während Manuel Hansberg als Sänger am Mikro steht, spielt Alexander Ritt zusammen mit Heiko Goos die E-Gitarre. Dazu gesellen sich Keyboarder Leon Langer, Schlagzeuger Luca Langer und Timo Kursidem mit seinem E-Bass. Die Backgroundgesänge übernehmen Leon Langer und Heiko Goos, die sogenannten Screams Timo Kursidem.

Das Repertoire umfasst gecoverte und eigene Lieder. "Bei unseren Coversongs spielen wir uns quer durch die Landschaft von Rock bis Metal. Dabei beinhalten die Coversongs vor allem allgemein bekannte Hits, die jeder kennt und die auf Partys immer gut ankommen wie ,Narcotic’ von Liquido, ‚The Summer Of 69’ von Bryan Adams oder ‚American Idiot’ von Green Day", verraten die meist an Donnerstag- oder Freitagabend in Hardheim probenden Musiker. Ausgewählt werden die Stücke nach dem eigenen Geschmack, dem Bekanntheitsgrad und der musikalischen Gestaltung: "Jeder muss seinem Anspruch gerecht werden", hebt Alexander Ritt hervor.

Der neueste eigene Titel "Adios" wurde am 31. Oktober veröffentlicht und ist sogar auf den großen Plattformen und Streamingdiensten wie Spotify, Apple Music oder Youtube erhältlich. "Bis zur Veröffentlichung war es ein sehr langer und steiniger Weg. Jeder musste seine Instrumentenspur auf Klick mit dem Metronom einspielen – und immer wieder gab es noch eine Idee, das eine oder andere Instrument lauter oder leiser zu machen", geben die Musiker bekannt.

Allerdings sei die Entstehungsphase eines Liedes bei aller Intensität auch lehrreich und sorge für neue Kontakte, zu denen der Produzent des Titels "Adios" zählt. Mit ihm könne man sich für die Zukunft weitere Arbeiten vorstellen. Es sollen mehr eigene Songs folgen: "Diese wollen wir ebenfalls veröffentlichen, um eventuell eine größere Community aufbauen zu können."

Die räumlich interessant anmutende Zusammensetzung der Band mit Mitgliedern aus dem Bereich der Flüsschen Erfa, Elz und Schefflenz ergab sich dabei rein zufällig und ist die Folge einer längeren Bekanntschaft unter jungen Männern. Dabei kann jeder auf eine eigene musikalische Vita zurückblicken: Für Leon und Manuel markierte das Jahr 2017 den Startschuss für die Rockmusik, nachdem sie ihr erstes großes Konzert besucht hatten. Der Rest ergab sich eher beiläufig: Über die evangelische Gemeinde in Schefflenz kannte Manuel bereits Luca, Timo und Heiko. Von ihnen wiederum wusste er, dass sie sich auch sehr für Musik interessierten und begeistern konnten.

So entstand relativ schnell der Gedanke, eine eigene Band zu gründen. "Das stellte sich anfangs jedoch als schwierig dar, weil niemand sein Instrument zu 100 Prozent beherrschte", so Alexander Ritt im RNZ-Gespräch. Launig merkt er an, dass "das fehlende Talent zunächst mit Spaß und dem Gedanken ‚ist ja eh Punk, dass muss so sein’" kaschiert worden sei. So bekam Leon bei der ersten Probe einfach ein Mikrofon gereicht, da er zu diesem Zeitpunkt noch kein Instrument spielen konnte.

Rund ein Jahr lang verbesserten sie ihr Können, ehe sich Alexander und Manuel auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes trafen und spontan Schnittpunkte fanden. Nachdem Manuel sich auf den Gesang konzentrieren wollte und Alexander ein guter Gitarrist ist, besuchte er die wöchentliche "Rockbar"-Probe. "So kam eines zum anderen", erinnern sich die Musiker, die sich auch privat gut verstehen. Aus gutem Grund: "Eine Band funktioniert am besten, wenn man untereinander befreundet ist. Nach den Proben ist es zu einem Ritual geworden, den Dönerladen unseres Vertrauens zu besuchen. Dort reden wir auch über andere Dinge als die Band und Musik. Es gehört einfach dazu. Nach dem Döneressen inspiziert auch gerne mal unser Antizigarettenmann die Aschenbecher, ob diese während des Besuchs voller geworden sind", informieren sie.

Das gemeinsame Musizieren sei eine Mischung zahlreicher Gefühle. "Es ist unbeschreiblich, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Wenn man die Leute mit der eigenen Musik erreicht und erfreut, verstärkt sich dieses Gefühl ungefähr um das Hundertfache. Es wird eine Unmenge an Adrenalin ausgeschüttet und man vergisst alles um sich herum", schildert Alexander.

Ähnlich spannend sei es, wenn ein eigener Song Gestalt annimmt. Meist beginne es mit einer fixen Idee eines Texts oder einer Melodie. Erst im weiteren Verlauf wisse man, wie das Lied am Ende aussehen wird. "Es ist für uns das Größte, einen fertigen Titel ,live’ präsentieren zu können", betont die Truppe, die auch regelmäßig ältere Videos oder Songs Revue passieren lässt: "Es sieht witzig aus, aber hier kann man am besten seine Fortschritte erkennen und freut sich darüber!"

Aktuell hoffe man, 2021 wieder auf der Bühne stehen zu können: "Für eine Band ist eine Zeit ohne Auftritte doch schon ziemlich frustrierend!"