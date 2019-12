Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt hat sich in den ersten 100 Tagen seines Wirkens an seinem neuen Arbeitsplatz schon gut eingearbeitet. Foto: Joachim Casel

Adelsheim.(joc) Wolfram Bernhardt sucht den Dialog mit den Bürgern und nimmt ihre Anliegen ernst. Und mit den verschiedenen Entscheidungsträgern wirkt das neue Adelsheimer Stadtoberhaupt eng und konstruktiv zusammen. Eine Atmosphäre des Miteinanders, in der sich gut und erfolgreich zusammenarbeiten lässt, ist ihm wichtig. Keine Frage, der Bernhardt hat sich in seinem neuen Amt schon nach kurzer Zeit gut eingearbeitet. Jetzt sind die ersten 100 Tage in der Amtszeit des neuen Stadtoberhaupts vorüber. Zeit – wie bei Kommunalpolitikern (branchen-)üblich –, ein erstes Fazit zu ziehen:

Herr Bernhardt, wie haben Sie die ersten Tage als Stadtoberhaupt in Adelsheim empfunden?

Auf der einen Seite sehr arbeits- und zeitintensiv – auf der anderen Seite habe ich viele neue Eindrücke bekommen, interessante Begegnungen gehabt und auch neue Erkenntnisse gewinnen dürfen. Die Arbeit ist sehr vielseitig, das schätze ich sehr. Insgesamt darf ich sagen: Es macht ungeheuer viel Spaß!

Wie „zeitintensiv“ war es denn?

Bernhardt lacht. Ich habe es spaßeshalber mal aufgeschrieben. Hier die Zahlen: Ich habe an zwei Seminaren teilgenommen, elf interkommunale Veranstaltungen besucht, war 29 Mal bei Vereinsterminen und hatte 157 Verwaltungssitzungen – und das in 100 Tagen. Übrigens: Das meiste davon war sehr informativ und spannend!

Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Wie sieht es bei einem solch intensiven Programm mit dem Familienleben aus?

Eine 60-Stunden-Woche kenne ich aus meinem vorherigen Leben ja bereits. Und zum Glück sind Oma und Opa da, die uns vieles abnehmen, wofür wir ihnen sehr dankbar sind. Aber es ist in der Tat so, dass wir uns da noch strukturieren müssen. Das Schöne am Amt des Bürgermeisters ist aber, dass man bei der Gestaltung eine sehr große Flexibilität hat. Wenn etwas am nächsten Tag fertig sein muss, dann mach ich das auch mal von 20 bis 24 Uhr.

Was ist Ihnen im neuen Beruf bislang besonders positiv aufgefallen?

Ich habe in dieser kurzen Zeit viele tolle Menschen in vielen tollen Vereinen kennengelernt. Übrigens fast durch die Bank Ehrenamtliche, die Projekte anstoßen, engagiert sind und so unheimlich viel für das Gemeinleben in unserer Stadt und den Stadtteilen leisten. Das ist keineswegs selbstverständlich. Das ist bewundernswert! Ich komme immer wieder abends nach Hause und erzähle meiner Frau ganz fasziniert von diesen Begegnungen, die mich sehr beeindrucken.

Was können Sie über das Miteinander mit anderen Entscheidungsträgern sagen ...

Es herrscht allgemein ein sehr angenehmes Klima, die Gespräche sind sehr konstruktiv, und wir pflegen einen sehr offenen, ehrlichen und respektvollen Umgang miteinander. Da kann auch zwischendurch mal gelacht werden. Das ist eine sehr gute Basis, um Lösungen zu erzielen, die allen Beteiligten gerecht werden.

Haben Sie die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden schon kennengelernt?

Ja klar, wir sind regelmäßig im Austausch – bedingt durch die zahlreichen Zweckverbände und die regelmäßigen Treffen aller Bürgermeister auf Kreisebene. Was ich ganz toll finde, ist, wie kollegial der Umgang untereinander ist. Mit Seckach sind wir ja in einem Gemeindeverwaltungsverband. Daher ist der Kontakt zu Bürgermeister Thomas Ludwig besonders eng und auch ausgesprochen gut. In dem überparteilichen Netzwerk junger Bürgermeister(innen) tausche ich mich außerdem mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland aus. Im Zuge dessen habe ich auch einen Aufruf für mehr kommunalpolitisches Engagement initiiert, der bislang von 20 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mitgezeichnet wurde.

Aber auch mit den Adelsheimer Bürgern sind Sie im Dialog ...

Ich habe eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet, da können mir die Adelsheimer ohne vorherige Terminvereinbarung immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr ihre Sorgen und Wünsche mitteilen. Die Bürgersprechstunde hat inzwischen dreimal stattgefunden, und die Resonanz war jeweils überwältigend. Die Menschen haben sich im Zehn-Minuten-Takt die Klinke in die Hand gegeben. Pro Termin waren es circa 15 Einzelgespräche. Dabei habe ich interessante Anregungen erhalten, manche hatten auch Kritikpunkte, andere wollten einfach nur wissen, wie eine bestimmte Entscheidung zustande gekommen ist.

Es gab aber auch frische Ideen, was man in Adelsheim Neues auf die Beine stellen könnte. Im Freizeitbereich waren zum Beispiel das Anlegen eines Natursees und die Ausrichtung eines richtigen Marathons durch die RIO-Gemeinden Themen, über die wir gerne nachdenken. Im nächsten Jahr wird im März ein Bürgerforum stattfinden. Da wollen wir weitere Impulse aus der Bürgerschaft mitnehmen und in der zweitägigen Klausurtagung des Gemeinderats diskutieren.

Und was wollen Sie zusammen mit dem Gemeinderat an größeren Maßnahmen in nächster Zeit umsetzen?

Unser Blick gilt jetzt zunächst der neuen Sport- und Kulturhalle Eckenberg. Die ist wichtig für die Bürger, und wir wollen den Neubau gut umsetzen. Angesichts der Kostensteigerung haben wir seitens der Stadt aber momentan wenig finanziellen Spielraum für andere Projekte. Aber das ist kein K.O.-Kriterium. Vielleicht gibt es bald neue Förderprogramme, oder wir können aus der Bürgerschaft Kräfte mobilisieren. Es tun sich oftmals neue Wege auf, an die man vorher nicht denkt. Ich bin da sehr zuversichtlich!