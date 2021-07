Adelsheim/Dernau. (zij) Die verheerende Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat ganz Deutschland erschüttert. Ortschaften und ganze Landstriche wurden vollständig zerstört und verwüstet, und immer noch werden zahlreiche Menschen vermisst. Die Folgen der Katastrophe wirken bis in unseren Kreis hinein, denn auch Tochter Nina von der Landwirtsfamilie Röcker (Adelsheim-Wemmershof), die in Dernau an der Ahr, einer Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, eine Hebammenpraxis betreibt, ist schwer betroffen.

Die komplette Infrastruktur in der Praxis ist zusammengebrochen, die betroffenen Gebiete teils nur sehr schwer erreichbar. Und jetzt, nachdem das Wasser langsam den Rückzug antritt, wird das ganze Ausmaß einer in der Region nie da gewesenen Katastrophe erst deutlich.

Nina hatte noch Glück im Unglück, denn sie wohnt nicht direkt im vom Hochwasser heimgesuchten Gebiet. Dennoch hat sie ihre Existenzgrundlage auf einen Schlag verloren, denn die Hebammenpraxis wurde durch die Katastrophe vollständig zerstört.

Unzähligen Menschen erging es noch schlechter. Sie mussten aus den Obergeschossen und von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden, da sie von den Fluten eingeschlossen waren. Landwirte haben mit ihren Schleppern und Frontladern Bewohner aus den oberen Stockwerken ihrer Häuser gerettet, und auch die Bundespolizei hat Menschen zu Fuß aus dem Gefahrengebiet begleitet. Es sei sehr schlimm, berichten viele Betroffene übereinstimmend.

Bereits am Wochenende haben sich zahlreiche Familienangehörige vom Weiler Adelsheim-Wemmershof auf den Weg nach Dernau gemacht, um zu helfen, so Mutter Marion Röcker im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Schnell war auch im Bauland klar, dass man den betroffenen Menschen in der Hochwasserregion helfen möchte. Spontan haben die Adelsheimer Marion und Roland Röcker eine Hilfsaktion ins Leben gerufen und Spenden gesammelt. Da es nahezu an allem fehlt, wurden vornehmlich Spenden für Säuglinge, Kinder und deren Familien gesammelt. Egal ob Windeln, Hygieneartikel, Körperpflegeprodukte, Babykleidung, Schuhe, Handtücher, Zahnbürsten usw. – alles wurde gerne angenommen.

Die Hochwasserschäden in Rheinland-Pfalz haben auch im Bauland eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Zwei Garagen sind randvoll mit Hilfsgütern. Die Familie Röcker unterstützt mit ihrer Spendenaktion Betroffene direkt im Krisengebiet. Foto: Jörg Zimmermann

"Wir waren froh, etwas tun zu können, denn zu dieser Jahreszeit werden auf dem Hof alle Hände gebraucht", so Marion Röcker weiter. Familie Röcker und Tochter Nina sind überwältigt von der Welle der Hilfsbereitschaft. Binnen zweier Tage konnte eine Doppelgarage voll mit Hilfsgütern gesammelt werden. Ein befreundeter Viehhändler aus Limbach hat sich spontan bereit erklärt, für einen Tag Fahrer und Lkw für den Transport der Hilfsgüter bereitzustellen. Freunde haben vollkommen unbürokratisch einen Lieferwagen mit Anhänger zur Verfügung gestellt, der auf Abruf geliehen werden kann. Außerdem hat sich spontan eine Spedition aus der Region bereit erklärt, die Hilfsgüter ins Krisengebiet zu transportieren.

Allerdings ist das nicht so einfach: Da die Hebammenpraxis vollkommen zerstört ist, muss nun ein neuer Verteiler-Punkt für die Hilfsgüter gefunden werden. Nachdem die Spenden für den ersten Hilfstransport gesammelt waren, wurde schnell klar, dass die Helfer und Spender weiterhin ihre Hilfe anbieten möchten. In den folgenden Wochen und Monaten wird noch vieles notwendig sein, um die betroffenen Familien zu versorgen. Ziel dieser Spenden-Aktion aus dem Bauland ist es, dass die Spenden direkt die betroffenen Familien erreichen, und sobald dies möglich ist, zeitnah vor Ort verteilt werden.

Zahlreiche hiesige bäuerliche Direktvermarkter haben sich ebenfalls spontan bereit erklärt, einen Teil ihrer Einnahmen, die sie mit ihren kleinen Bauernläden erzielen, für die Flutopfer zu spenden, so auch das Milchhäusle im Wemmershof, das an den kommenden vier Wochenenden die Einnahmen von Samstag und Sonntag an die Hebammenpraxis spendet. Außerdem wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto Kennwort "Hochwasser – Hebammenhilfe" bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN DE60.6745.0048.1001 6737 87

Info: Weitere Infos gibt es auf Facebook "Milchhäusle Wemmershof"