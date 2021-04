Adelsheim. (joc) Das Freibad Adelsheim könne leider noch nicht am 1. Mai öffnen. Die aktuelle Verfügung der Politik gehe noch bis zum 22. Mai, informierte Bürgermeister Bernhardt. Wann es danach losgehen könne, sei derzeit noch nicht absehbar. In seiner März-Sitzung hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss über die Öffnung in diesem Jahr – unter speziellen Corona-Auflagen – getroffen.

Am Montag ging es nun um die Festlegung der Eintrittspreise. Hierfür wollte man auch die veränderten Bedingungen berücksichtigt wissen, hieß es seitens der Verwaltung. Mit Blick auf die letztjährigen Auflagen erwarte man auf jeden Fall zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sowie einen höheren Aufwand für die Aufsicht.

Gleichzeitig könnten deutlich weniger Besucher das Freibad besuchen. Aus diesen Gründen wolle man in diesem Jahr auf Jahreskarten gänzlich verzichten, wurde betont. In diesem Zusammenhang sagte der Bürgermeister, dass er kein Verständnis für Reaktionen aus der Bevölkerung habe, die das Aussetzen der Jahreskarten in diesem Jahr heftig kritisiert hatten. Diejenigen, die überzogene Vorwürfe geäußert hatten, seien überwiegend Personen, die das Bad am meisten nutzen würden. Dieser Gruppe entgegnete der Bürgermeister, dass die Stadt jedes Jahr 160.000 bis 170.000 Euro aufwende, um den Badebetrieb aufrechtzuerhalten. "Das könnten diese Menschen ruhig ein bisschen mehr würdigen", meinte das Stadtoberhaupt.

Auf der anderen Seite freute sich Bernhardt über Reaktionen aus der Bevölkerung, die ihre Mithilfe bei den coronabedingt gestiegenen Badanforderungen signalisiert hatten.

Dann kam man zu den Eintrittspreisen für dieses Jahr: Durch Mehrfachkarten (10er und 30er) soll ein Rabatt für regelmäßige Badbesucher ermöglicht werden. Der Tageseintrittspreis für einen Besucher ab 16 Jahren soll vier Euro betragen (der reduzierte Preis zwei Euro). Die Karte für die ganze Familie soll demnach acht Euro kosten. Diese Eintrittspreise beschloss der Gemeinderat am Montag einstimmig.

Insgesamt sei das Freibad für die Stadt recht kostenintensiv. So rechne man in Adelsheim bei der Kalkulation der Freibadeinnahmen in diesem Jahr mit einem Defizit von 223.000 Euro (bei Erträgen von 71.000 Euro). Stadtrat Friedlein forderte daher dazu auf, die Eintrittspreise nach Corona komplett neu zu kalkulieren.