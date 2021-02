Von Andreas Hanel

Adelsheim. Vom "Allezer" Dialekt und Hochdeutsch über Englisch und Italienisch bis hin zu Polnisch, Rumänisch oder auch Thailändisch – im Adelsheimer Kindergarten Don Bosco geht es bunt zu: Viele unterschiedliche Muttersprachen und Kulturen treffen hier aufeinander. Für die betreuenden Kräfte bedeutet dies im Alltag: Integration fördern und vorleben, damit man sich gegenseitig versteht – und das bei Weitem nicht nur auf der sprachlichen Ebene. Denn der Kindergarten ist zwar Sprach-Kita, was allerdings "kein Sprachförderprogramm ist, sondern viel mehr", wie Kindergartenleiterin Gudrun Stein im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung verrät. Und für ihren Kindergarten sowie unter anderem für die Sprach-Kitas in Mosbach und Wertheim gibt es gute Neuigkeiten: Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" wird 2021 und 2022 fortgeführt, wie die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken bekannt gaben.

Hintergrund Die Bilanz des Bundesprogramms Sprach-Kitas kann sich sehen lassen: 2020 wurden aus Mitteln des Bundesprogramms 6360 Fachkräfte in Sprach-Kitas und 503 begleitende Fachberatungen jeweils im Umfang von einer halben Stelle gefördert. Etwa jede zehnte Kita ist eine Sprach-Kita. Davon profitieren fast 500.000 Kinder und ihre Familien. pm

"Viel mit Einstellungssache" habe das Konzept der Sprach-Kita zu tun, meint Stein. Und dass die Einstellung diesbezüglich am Kindergarten Don Bosco stimmt, merkt man an der Begeisterung, mit der die Kindergartenleiterin über das Projekt spricht. "Bei uns waren schon immer ganz viele Nationalitäten mit vielen Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, vertreten", berichtet sie. "Die Grundeinstellung war da, uns fehlte es allerdings am Hintergrundwissen."

So entschloss man sich 2015, am Bundesprogramm teilzunehmen. "Am 1. April 2016 haben wir die offizielle Zusage erhalten und sind als Sprach-Kita gestartet", blickt Stein zurück. "Wir waren sehr froh, als die Zusage kam, weil uns dadurch eine zusätzliche Fachkraft als 50-Prozent-Kraft finanziert wurde." Allerdings: Die Gelder aus dem Bundesprogramm reichen für die Finanzierung der Stelle nicht aus. "Deshalb unterstützt uns noch die Stadt Adelsheim, worüber wir sehr dankbar sind", so die Leiterin.

Sie selbst hat inzwischen diese 50-Prozent-Stelle mit inne. Das bringt einige Vorteile mit sich, wie sie sagt: "Ich kenne die Familien ja schon seit spätestens der Anmeldung ihrer Kinder."

Und genau diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Baustein der Sprach-Kita. "Wir sind die Ansprechpartner für die Familien", sagt Stein. "Wir helfen und unterstützen, so weit es in unserer Macht steht. Außerdem vermitteln wir bei Problemen weiter. Dies alles passiert natürlich zum Wohl der Kinder, denn uns ist es wichtig, dass es den Kindern gut geht." Die Resonanz sei durchweg positiv. "Die Eltern sind dankbar, dass sie von uns Hilfe bekommen."

Ein weiterer Baustein des Programms ist das Thema Inklusion im Sinne der Integration. "Wir nehmen alle so an, wie sie kommen", so die Kindergartenleiterin. "Die Kinder kommen zum Teil aus völlig verschiedenen Ländern. Bei uns sind alle gleich, alle haben die gleichen Rechte und alle werden gleich behandelt. Keiner wird ausgegrenzt."

Die verschiedenen Muttersprachen der Kinder. Foto: ahn

Der dritte Baustein ist die alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Wie der Begriff schon verrät, "findet diese im Alltag statt", wie Stein informiert. "Man kann jede Situation sprachlich begleiten, es gibt immer Sprachanlässe." Wie etwa beim Morgenkreis. Da dürfen die Kinder auch mal in ihrer Muttersprache bzw. in der Sprache, die daheim gesprochen wird, Hallo sagen. Denn das Sprechen in der Muttersprache "ist wichtig für die Identität", ist sich die Leiterin sicher. So begrüßt die Kleinen am Eingang ein Schild mit einer Sonne, auf dem das Wort "Hallo" in sämtlichen Sprachen zu lesen ist. Und im Inneren steht eine Pinnwand, auf der "Guten Tag" und "Auf Wiedersehen" in den verschiedenen Muttersprachen der Kinder steht. "Manche Kinder blühen dann richtig auf, wenn sie in ihrer Muttersprache erzählen." Ein weiterer positiver Effekt: "Für uns ist es auch wichtig, dass die Kinder hören, dass es andere Sprachen gibt." Eben getreu dem Motto: "Vielfalt erleben, Vielfalt leben."

Mit der neuen Förderperiode legt das Bundesprogramm einen Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen in die sprachliche Bildung. Der neue Schwerpunkt Digitalisierung dient dazu, medienpädagogische Ansätze in der sprachlichen Bildung zu stärken und digitale Bildungs- und Austauschformate für die Fachkräftequalifizierung und die Programmabläufe besser nutzbar zu machen.

Bundesweit haben 5774 Sprach-Kitas die Verlängerung bis Ende 2022 beantragt. Weitere werden als Nachrücker neu ins Programm aufgenommen. "Das Bundesprogramm setzt an der zentralen Stellschraube für einen guten Einstieg ins Bildungssystem an: der sprachlichen Bildung", freuen sich Gerig und Warken.

Die drei Sprach-Kitas, die es im Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber derzeit gibt (nämlich in Adelsheim, Mosbach und Wertheim), werden weiterhin ihr Angebot fortführen können: "Hier wird herausragendes Engagement geleistet, das einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Chancengleichheit durch Zugang zum Bildungssystem beigetragen hat. Hierfür möchten wir uns noch einmal bei allen Beteiligten vor Ort sehr herzlich bedanken", so die beiden Abgeordneten.

Doch von der Bundespolitik zurück nach Adelsheim zum Kindergarten Don Bosco. Auch dort stellt die Coronasituation das Team, das aus 13 Erzieherinnen, einem Erzieher sowie zwei PiA-Praktikantinnen besteht, vor große Herausforderungen. "Auch wenn während des Lockdowns die meisten Kinder zu Hause waren, haben wir trotzdem Kontakt gehalten", so Stein. Außerdem habe man zum Beispiel Aktionsbriefe mit Spielanregungen oder Rezepten verschickt. Dabei habe man darauf geachtet, dass eine einfache und leicht verständliche Sprache und viele Bilder verwendet wurden.

Und seit Montag dürfen die Kinder auch wieder in den Kindergarten. "90 Prozent der Kinder sind wieder da", verrät die Kindergartenleiterin. "Es läuft sehr gut."