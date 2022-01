Adelsheim. (ahn) "Meine Mama und meine Schwestern haben geweint und gezittert. Sie haben wirklich Panik gehabt", berichtet Veronia Ost aus Adelsheim über die Lage am 16. Dezember auf den Philippinen, wo ihre Familie in einem kleinen Dorf namens Moalboal lebt. Der Taifun "Rai" war eine gute Woche vor Weihnachten mit knapp 200 Kilometern pro Stunde über die Inselgruppe hinweggefegt und hat eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen. Der Tropensturm forderte mindestens 375 Menschenleben und zahlreiche Verletzte.

"Gott sei Dank haben alle meine Familienmitglieder überlebt", zeigt sich Ost im Gespräch mit der RNZ erleichtert. Sie sind zwar mit dem Leben davongekommen, haben aber so ziemlich alles verloren. Um ihnen und den anderen Dorfbewohnern zu helfen, hat Veronia Ost, die in Adelsheim ein Massagestudio betreibt, nun ein Spendenkonto eröffnet.

Veronia Ost. Foto: zg

"Ich habe eine Woche lang nicht gewusst, ob meine Familie überlebt hat. Ich konnte die ganze Zeit nicht schlafen", berichtet die Masseurin. Denn durch die Verwüstungen gibt es auf den Philippinen kein Internet. "Meine Nichte ist dann auf einen Berg gestiegen, wo sie wenigstens Handy-Empfang hat, und hat mir eine SMS geschrieben, dass alle meine acht Geschwister und meine Mutter überlebt haben." Sie sind wie alle anderen Dorfbewohner mit dem nackten Leben davongekommen. "Das ist die Hauptsache!", betont Ost.

Dass ihre Familie überlebt hat, liegt wohl auch daran, dass sie vorher Maßnahmen getroffen hatte. "Es gab zuvor eine Warnung, dass es ein sehr starker Taifun werden würde", berichtet Veronia Ost. Dass er dann allerdings so stark wird, damit habe niemand gerechnet.

Nun steht ihre Familie vor den Trümmern ihrer Existenz. "Die Häuser sind platt, die Dächer sind weg. Große Bäume sind auf die Häuser und auf die Straßen gefallen", so Ost. So müssen die Straßen – vor allem die zur nächsten großen Stadt, die eineinhalb Stunden entfernt liegt – freigeräumt werden, alles per Hand. "Vor allem Nahrungsmittel und Trinkwasser sind knapp", informiert Ost.

Für das Trinkwasser-Problem hat die Masseurin bereits eine Lösung parat, die sie ihren Geschwistern mitgeteilt hat: nämlich an dem großen Bach in der Nähe des Dorfes ein Loch graben, aus dem man Trinkwasser schöpfen kann – das allerdings abgekocht werden muss.

Die zweispurige Hauptstraße von Moalboal in die Provinzhauptstadt Cebu-City liegt voll mit Bäumen, weshalb Hilfslieferungen schwierig sind. Viele kämpfen sich mit dem Motorrad einen Weg durch das Geäst, um in der Großstadt die Handys ihrer Familien aufzuladen. Foto: zg

So haben sie nämlich schon 1983 die Trinkwasserversorgung sichergestellt. Damals war ein Taifun der Stufe drei über die Philippinen hinweggefegt – mit über 100 Kilometern pro Stunde, wie sich Ost erinnert. "Wir waren fix und fertig. Die Dächer waren zerstört, viele Häuser waren kaputt, und viele Tiere sind gestorben. Meine Oma und Uroma haben damals auch gesagt, dass sie noch nie so einen schweren Taifun erlebt haben."

Dass die Philippinen von Unwetterkatastrophen heimgesucht werden, ist keine Seltenheit, der Klimawandel hat dies noch verstärkt. Doch was eine gute Woche vor Weihnachten passierte, war verheerend. Der Taifun "Rai" fegte mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde über die Inselgruppe hinweg. Mindestens 375 Menschen fielen dem Tropensturm zum Opfer, auch viele Tiere sind gestorben. "Viele Orte wie unser Dorf sind von der Außenwelt abgeschnitten. Außerdem ist die Markthalle zerstört", berichtet Veronia Ost.

Ein weiteres Problem ist, dass es kaum noch Benzin gibt und die Elektrizität zusammengebrochen ist. Darüber hinaus gibt es auch kein Internet. "Der Kontakt zu meiner Familie läuft immer noch über SMS", erklärt die Masseurin. Video-Anrufe, über die sie normal mit ihrer Familie auf den Philippinen kommuniziert, funktionieren nicht.

Foto: zg

Der ständige Austausch mit ihren Familienangehörigen ist Veronia Ost wichtig. Sie wuchs mit ihren acht Geschwistern auf den Philippinen auf und war eigentlich Lehrerin in ihrer alten Heimat. Bis sie ihren jetzigen Mann, der in Südostasien auf Reisen war, kennenlernte. 1997 folgte sie ihrem Herzen und ihrem Mann nach Deutschland. "Das war Schicksal – und eine große Herausforderung", sagt sie rückblickend.

Das junge Paar wohnte zuerst in Billigheim, wo die beiden ihren ersten Sohn, der inzwischen 20 Jahr alt ist, bekamen. 2007 verschlug es sie schließlich nach Adelsheim. Dort hat sich Veronia Ost als Masseurin selbstständig gemacht. In der Unteren Austraße bietet sie bei "Bibi’s Wellness Massage" – Bibi ist ihr Spitzname – verschiedene Arten der Massage und Entspannung an.

Doch daneben hat sie noch viele andere Interessen – vor allem die Arbeit als Model. "Ich habe schon bei einigen Wettbewerben und Fotoshoots mitgemacht", erklärt sie. Und im Fernsehen – genauer: beim ZDF – war sie auch schon zu sehen. Als Komparsin in einer der Folgen von "Soko Stuttgart" mit dem Titel "Miss Saigon".

Hintergrund > Begünstigte: Veronia Ost > IBAN: DE61.6745.0048.1001.6913 26 > Verwendungszweck: "Spende Philippinen"

Bei all dieser Aktivität ist es nicht verwunderlich, dass sie von Deutschland aus ihrer und den anderen Familien im zerstörten Dorf in Moalboal im Herzen der Philippinen helfen will. Zumal dort viele wegen Corona nicht zur Arbeit gehen können – und nun wegen des Taifuns ihre Existenz neu aufbauen müssen. Deshalb hat sie ein Spendenkonto eingerichtet. "Dann weiß ich nämlich genau, dass die Spenden auch für das verwendet werden, was gerade am nötigsten ist."

Also zunächst einmal Essen und Trinken. Vor allem die Bereitstellung der Grundnahrungsmittel Reis bzw. Mais sei jetzt wichtig. Ein Sack mit 40 Kilogramm Reis koste umgerechnet rund 30 Euro, wie Ost berichtet.

Damit die Spenden auch in die richtigen Hände geraten, überweist die Masseurin das Geld zu einem Bekannten, der in der Verwaltung der nächstgrößeren Stadt arbeitet. "Mein Bruder wird dann das Geld dort abholen und für die Bewohner unseres Dorfs einsetzen", so Ost. Denn "die Menschen auf den Philippinen halten immer zusammen" – auch von Adelsheim aus.