Adelsheim. (ahn) Knapp 58 Millionen Euro (Stand: Oktober 2021) investiert der Bund in die Ortsumfahrung Adelsheim (B 292). Diese steht nun kurz vor der Fertigstellung, denn ab Samstag, 21. Mai, "rollt der Verkehr dann um Adelsheim herum", wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung am Montag mitteilte. Bevor der Verkehr dort rollt, findet am 21. Mai die Einweihung der Ortsumfahrung statt. Ab 13 Uhr sind Interessierte zu einer Begehung willkommen, ehe um 14 Uhr dann der eigentliche Festakt stattfindet. Ab 15 Uhr ist die Ortsumfahrung dann für den Verkehr freigegeben. Und der Weg für weitere Festlichkeiten anlässlich dieser bedeutenden Einweihung ist dann auch frei: Nach dem Festakt findet nämlich ein Bürgerfest unter der Seckachtalbrücke auf dem Parkplatz der WLC Würth-Logistik GmbH statt. Musikalisch wird das Fest von der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim umrahmt. Nach der Verkehrsfreigabe werden dann noch Arbeiten am Anschlussknoten Adelsheim West bis Ende des Jahres durchgeführt.