Adelsheim. (RNZ) „Ich fand’s wirklich beeindruckend, super organisiert und absolut kurzweilig!“ So waren jüngst die Reaktionen auf die Eröffnungsfeier der neuen Räumlichkeiten der ADTV Tanzschule Boger im Businesspark Adelsheim, wo es ab 14 Uhr losging.

„Die Vorbereitungen waren sehr zeitintensiv, aber auch mit großer Vorfreude und Spaß verbunden“, berichtete die Inhaberin Natascha Boger-Wieland. Trotz des schlechten Wetters und Dauerregens konnten die Parkplätze weitestgehend fertiggestellt werden, so dass die 90 geladenen Gäste am Tag der Einweihungsfeier bequem vor der Haustür parken konnten. Anschließend ging es für sie über den ausgerollten roten Teppich in die neue Tanzschule, wo sie von Natascha Boger-Wieland sowie von ihrem Mann Oliver Wieland begrüßt wurden.

Unter den Gästen befanden sich auch MdB Alois Gerig, Adelsheims Bürgermeister Wolfgang Bernhardt, der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken Alfred Beetz, Rainer Houck, Bürgermeister von Schefflenz, die stellvertretende Bürgermeisterin Rosenbergs, Susanne Grimm, Adelsheims Bürgermeister a.D. Klaus Gramlich, die Schulleitung samt Vertretung des GTO und Nico Hofmann vom gleichnamigen Architekturbüro.

Die politische Prominenz ließ es sich nicht nehmen, der Eröffnungsfeier für die neuen Räumlichkeiten der Tanzschule Boger beizuwohnen.

Nachdem Geschenke und Glückwünsche überreicht worden waren, gab es einen Sektempfang. Dabei war im großzügigen Bar- und Loungebereich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Nach einem Rundgang und der Präsentation der Räumlichkeiten waren die Gäste über die neue, stilvoll und trotzdem gemütlich eingerichtete Tanzschule begeistert.

Anschließend nahm man in den Tanzsälen an den Tischen Platz. Natascha Boger-Wieland eröffnete die Feier mit einem Grußwort: Ihr großer Traum – aber auch der aller Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule – sei in Erfüllung gegangen. Zuerst sei es eine Vision gewesen, diese sei dann zu einem Traum geworden, der sich zu einem festen Ziel und danach zur Wirklichkeit entwickelt habe. Schließlich dürfe und müsse man träumen.

Ihr anschließender Dank galt den Firmen und Einzelpersonen, die am Projekt mitgearbeitet haben.

Nach einem Rückblick auf den persönlichen Lebensweg der Inhaberin und auf die Geschichte der Tanzschule übernahmen die Ehrengäste das Wort. Sie fanden allesamt begeisternde Worte, die Bezeichnung „Leuchtturmprojekt“ fiel mehr als einmal.

Das Projekt wurde mit Fördermitteln der Aktionsgruppe Leader unterstützt. Für die Umsetzung und Fertigstellung des Projekts fand Alfred Beetz höchstes Lob.

Danach wurden den Gästen Fotos vom Baufortschritt – vom leeren Grundstück bis zur Fertigstellung der Tanzschule – gezeigt. Anschließend wurde das Team der Tanzschule vorgestellt und die einzelnen Bereiche von jedem Tanzlehrer erläutert.

Als runder Abschluss des Programms gab es für die Gäste einige Tanzvorführungen. Die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule im Alter von drei bis 55 Jahre begeisterten das Publikum, mancher Gast verdrückte sogar eine Träne. Mit langem Applaus wurden alle Beteiligten für die hervorragend vorbereiteten und energiegeladenen Tanzchoreografien belohnt.

Ab 16.30 Uhr startete die Eröffnung für die Öffentlichkeit. Bis 21 Uhr kamen über 400 Besucher und begutachten die neue Tanzschule.

Das Tanzschulteam Boger hatte sich für den Empfang, Betreuung und auch Unterhaltung des Publikums bestens vorbereitet. Trotz des dichten Publikumsverkehrs in den neuen Räumlichkeiten waren die Gäste gut betreut, denn schließlich gab es für sie einen Sektempfang, eine Canapé-Auswahl, ein Candy-Bar und vieles mehr.

Die zahlreichen Auftritte und Präsentation der Tanzschule in verschiedenen Bereichen – von Fitdankbaby und Kindertanz über Zumba und Bauchtanz bis zur Salsa-Jugend-Formation, Gesellschafts- und Turniertanz sowie Hip-Hop – beeindruckten das Publikum in besonderer Weise, die Tänzerinnen und Tänzer wurden mit großem Applaus belohnt.

Alles in allem war es ein rundum gelungener Tag mit viel Freude und natürlich viel Tanz.

Bereits am Tag zuvor hatte die Tanzschule ihr zehnjähriges Bestehen nachgefeiert, und zwar mit zahlreichen Auftritten sowie Ehrungen der Kunden, die schon über zehn Jahre der Tanzschule treu verbunden sind.