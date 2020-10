Der Adelsheimer Weihnachtsmarkt rund ums Unterschloss muss in diesem Jahr ausfallen. Dafür bieten Gewerbeverein und örtliche Vereine am Freitag, 11. Dezember, ein kleines Alternativprogramm mit der „Adelsheimer Sternennacht“ an. Archivfoto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Seit über vier Jahrzehnten ist er nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Stadt wegzudenken. Die Rede ist vom Adelsheimer Weihnachtsmarkt, der seit Ende der 1970er Jahre immer am dritten Adventswochenende stattfindet und vom Jugendhaus organisiert und ausgerichtet wird. Anfänglich war es nur eine kleine Wurstbude und ein Glühweinstand. Im Laufe der Jahre hat sich der Markt aber stetig vergrößert, fand dann in der Seestadt statt und als der Weihnachtsmarkt dort aus allen Nähten zu platzen drohte, zog man in den Schlosshof des Unterschlosses und auf den Rossparkplatz um.

Zwischenzeitlich beheimatet der heimelige und stimmungsvolle Weihnachtsmarkt rund 30 Marktstände, Buden und ein historisches Kinderkarussell, das alljährlich nicht nur die Kinderaugen zum Leuchten bringt. Das Angebot des Weihnachtsmarktes reicht von kulinarischen Köstlichkeiten über Bastelarbeiten, Stricksachen bis hin zu Heilsteinen, Likören, Honig und vieles mehr. Die Standbetreiber kommen überwiegend aus der Gesamtstadt, einige wenige Selbstvermarkter aus Nachbargemeinden bereichern das Angebot.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse rund um das Unterschloss sowie auf dem Rossparkplatz kamen die Veranstalter, Jugendhaus und Stadtverwaltung, zu dem Entschluss, den Weihnachtsmarkt sowie die Modellbahnausstellung des Bauländer Heimatmuseums im Rathaussaal in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen. Die Verantwortlichen taten sich keineswegs leicht bei ihrer Entscheidung, jedoch nach eingehender Diskussion befand man, dass die von der Landesregierung auferlegten Bestimmungen der Corona-Verordnung nicht umzusetzen seien.

Kürzlich trafen sich Vertreter des Jugendhauses, der Stadtverwaltung Adelsheim, des Gewerbevereins und von verschiedenen Vereinen im Kulturzentrum zum Gedankenaustausch. Das Ergebnis der Gespräche: Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, wie man am "traditionellen Weihnachtsmarkt-Freitag" die Besucher trotzdem einladen und in Weihnachtsstimmung versetzen kann.

Und so ist geplant, dass der Gewerbeverein am Freitag, 11. Dezember, eine lange Einkaufsnacht anbietet. Die Fachgeschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet und haben über den ganzen Tag eine Einkaufsüberraschung parat. Die Einkaufsnacht steht unter dem Motto "Adelsheimer Sternennacht".

Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung verriet der Vorsitzende des Gewerbevereins Hans-Jörg Besser zwar noch nicht viel, aber es werde für die Besucher einige Überraschungen geben, sofern die Vorhaben trotz Corona-Bestimmungen durchgeführt werden können.

Um den stimmungsvollen Weihnachtseinkauf an diesem Abend abzurunden, haben sich einige Vereine bereit erklärt, an verschiedenen Standplätzen im Stadtgebiet Stände zu bewirtschaften, an denen es Kleinigkeiten an Essen und Getränken sowie auch Kunsthandwerk zu kaufen gibt, natürlich alles unter Einhaltung der Bestimmungen der von der Landesregierung auferlegten Corona-Verordnung. Die Stände haben bereits ab 16 Uhr geöffnet und laden zum Verweilen und Bummeln ein.

Die Stadtverwaltung unterstützt den Einkaufsabend "Adelsheimer Sternennacht" gerne, wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt betont. Der Bauhof werde für die Vereine kostenlos die offenen Hütten im Stadtgebiet aufbauen und auch den Strom kostenlos zur Verfügung stellen. Schon heute freuen sich das Stadtoberhaupt und die Verantwortlichen des Gewerbevereins sowie die örtlichen Vereine über das kleine Alternativprogramm zum Weihnachtsmarkt und hoffen, den Bürgern und Besuchern der Stadt ein wenig Abwechslung bieten und den Einkaufsabend versüßen zu können.

Es bleibt die Hoffnung, so Bürgermeister Wolfram Bernhardt und Ulrike Schlegl von der Stadt Adelsheim sowie Andreas Berg vom Jugendhaus, dass wir unseren ebenso stimmungsvollen wie gemütlichen Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende des Jahres 2021 wieder ausrichten können.

Sollte noch ein Verein oder auch Privatpersonen Interesse an einer Standbewirtschaftung haben, können sich diese bis zum 16. Oktober mit Ulrike Schlegl bei der Stadtverwaltung, Telefon 6200-16, in Verbindung setzen.