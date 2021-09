Von Alina Remmler

Adelsheim. Türen und Fenster sind geöffnet. Desinfektionsspender stehen zur Benutzung bereit. Die CO2-Ampeln leuchten grün. Die Schüler am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim (EBG) tummeln sich – mit Abstand und Mundbedeckung – auf den Gängen, auf dem Weg von einem Klassenzimmer ins nächste.

Die erste Schulwoche ist geschafft. Nach den Sommerferien ist der Unterricht schon in der ersten Woche wieder in vollem Gange. Schuldirektor Martin Klaiber beschreibt den Start als runde Sache. "Alle wussten, was auf sie zukommt, und wir konnten uns gut vorbereiten", so der Schulleiter.

Mit dem Wiederbeginn des Unterrichts stehen auch die altbekannten Corona-Schnelltests wieder an. In den ersten beiden Schulwochen müssen die Schüler zwei Mal getestet werden, montags und mittwochs. Ab der dritten Woche wird zusätzlich jeden Freitag in der ersten Unterrichtsstunde getestet. "Vor allem bei den 5. und 6. Klassen nimmt das zwar noch immer ein wenig Zeit in Anspruch, doch mit der Zeit wird das auch schneller gehen", so Klaiber.

Im Vergleich zum vergangenen Schuljahr hat sich nicht viel verändert. Die vor den Ferien angeschafften CO2-Ampeln stehen nach wie vor in den Klassenräumen und überprüfen die Luftzusammensetzung. Leuchten diese nicht grün, muss der Raum so lange gelüftet werden, bis wieder ausreichend Sauerstoff zur Verfügung steht. Masken müssen wie zu Beginn der Pandemie auch während des Unterrichts am Platz getragen werden. Nur zum Essen und Trinken darf die Mundbedeckung abgenommen werden.

Luftfilteranlage. Foto: Alina Remmler

Was sich aber verändert hat, sind die neuen Luftfilteranlagen in den Räumlichkeiten der Klassen 5 und 6. Träger dieser beiden Klassenstufen ist die Stadt Adelsheim, die die Luftfilteranlagen angeschafft hat. Gefördert werden diese zu 50 Prozent vom Land Baden-Württemberg.

Derzeit sind fünf dieser Geräte am EBG in Betrieb. 33 weitere sollen, sofern es keine Lieferschwierigkeiten gibt, Ende Oktober kommen. Diese sollen dann in den schlecht belüfteten Räumen installiert werden, und zwar besonders in den großen Räumen. Dort werden auch Schüler ab Klasse 7 unterrichtet. Schulträger dieser Klassen ist das Land Baden-Württemberg. Die Förder- und Kostenzusage hierfür hat die Schule bereits erhalten. Die Gesamtkosten für die Luftfilter betragen rund 40.000 Euro.

Klaiber hebt besonders hervor, dass bei Nutzung der mobilen und leisen Luftfilteranlagen das dauerhafte Lüften der Klassenzimmer umgangen werden könne. Allerdings müssten die Räumlichkeiten noch immer alle 20 Minuten gelüftet werden. Vor allem für Herbst und Winter sei das eine gute Sache, zumal die Schüler dann nicht mehr mit Jacken und Decken im Unterricht sitzen müssten. Obwohl der Nutzen von Luftfilteranlagen umstritten ist, ist Klaiber der Meinung: "Sofern die Nutzung dazu beiträgt, Infektionen zu vermeiden, und es sogar vom Land bezuschusst wird, machen wir es."

Abschließend betont Klaiber außerdem noch den Personalmangel. Nach eineinhalb Jahren der Pandemie, einer langen Zeit ohne Unterricht und dem darauffolgenden Homeschooling müsse man noch herausfinden, bei welchen Schülern Förderungsbedarf bestehe, so Klaiber. Entsprechende Hilfe, damit Schüler wieder in den Schulalltag finden, könne man aber nur mit speziell geschultem Personal leisten.

Nicht nur der Schulbetrieb am EBG läuft wieder auf Hochtouren, auch das Landesschulzentrum LSZU kann wieder Gäste empfangen. Seit dem ersten Lockdown vergangenen Jahres durften keine auswärtigen Schulen mehr anreisen, da außerschulische Veranstaltungen verboten waren. Dies ist jetzt aber wieder erlaubt, und ab Oktober können die ersten Besucher wieder willkommen geheißen werden.