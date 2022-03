Adelsheim. (zij) Viele Regalmeter geballtes Wissen rund um die jüdische Geschichte, besonders der Geschichte der Juden von Sennfeld, finden sich in der heimischen Bibliothek von Reinhart Lochmann, der sich seit vielen Jahren leidenschaftlich für die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen engagiert. Sein ehrenamtliches Engagement wurde 2004 mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande gewürdigt. Am Donnerstag feiert Reinhart Lochmann im Kreis seiner Familie seinen 80. Geburtstag.

Vor 50 Jahren ist Adelsheim die neue Heimat des Jubilars geworden. Auch in Sennfeld ist er tief verwurzelt, was auf seine Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins und Leiter des Heimatmuseums und Gedenkstätte "Ehemalige Synagoge" Sennfeld zurückzuführen ist. Lochmann hat sich aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in verschiedenen Vereinen und Institutionen große Verdienste erworben.

Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung sagte er: "Das Bauland ist meine Heimat geworden. Nach Beendigung meiner Schullaufbahn am Ganztagsgymnasium Osterburken 2005 fand ich viel Zeit für die Erforschung der Geschichte unserer Region. Dadurch komme ich mit vielen Menschen zusammen, die mich unterstützen und für deren Hilfe und Sympathie ich dankbar bin."

Seit frühester Jugend ist er ein begeisterter Sänger und hat viele Jahre in der Bezirkskantorei Adelsheim/Boxberg gesungen. Bei seiner Tätigkeit als Jugendtrainer beim Adelsheimer Tennisclub bewies er viel Fingerspitzengefühl.

Reinhart Lochmann wurde am 24. März 1942 in Gotha als Sohn der Eheleute Johannes und Eleonore Lochmann, geborene Hase, geboren. Zusammen mit drei Geschwistern wuchs er dort auf. Sein Vater, 1948 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, wurde zunächst in Jülich sesshaft. 1950 flüchtete der Jubilar mit seiner Mutter und drei Geschwistern in den Westen, zu seinem Vater nach Jülich. Drei Jahre später zog die Familie nach Frankenthal in der Pfalz. Am dortigen Gymnasium legte er 1962 das Abitur ab. Reinhart Lochmann studierte in Mainz und Freiburg Germanistik und Sport. Nach Abschluss des Studiums im Jahr 1969 erfolgte das Referendariat in Karlsruhe. Von 1971 bis 2005 unterrichtete er am GTO in Osterburken.

Im Jahr 1972 heiratete er seine Ehefrau Heide und zog nach Adelsheim. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die inzwischen alle im Berufsleben stehen und verheiratet sind.

Außer seiner 13-jährigen Tätigkeit als Jugendtrainer und Jugendwart beim TC Adelsheim spielte er von 1972 bis 1994 in der Seniorenmannschaft. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er jedoch seine aktive Laufbahn beenden. 1990 übernahm Lochmann von Wilhelm Wetterauer das Sennfelder Heimatmuseum. In dieser Funktion hat er die Bestände erweitert. Mit Unterstützung des Historischen Arbeitskreises Sennfeld zeichnete er Geschichten, Schwänke, Brauchtum und historische Ereignisse auf, um diese den Nachkommen zu erhalten. Unvergessen sei hier das Einweihungsfest für die "Lichte Eiche".

Ein besonderer Höhepunkt war das Jubiläum "900 Jahre Sennfeld" im Jahr 2010. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr stand der Festakt in der Festhalle, bei dem das erste umfassende Heimatbuch feierlich präsentiert wurde. Der Historische Arbeitskreis hatte dieses unter Lochmanns Federführung erarbeitet. Das Heimatbuch wurde somit zu einem bedeutenden Dokument der regionalen Heimatgeschichte. Als Dank dafür wurde der Jubilar zum "Sennfelder ehrenhalber" ernannt.

Auf seine Initiative hin erfolgte die weitere Renovierung der ehemaligen Synagoge und Gestaltung der Gedenkstätte mit Mitteln der Stadt und Spenden aus dem Erlös der Sennfelder Dorffeste. Reinhart Lochmann belebte die Synagoge mit Tagen der offenen Tür, musikalischen Veranstaltungen und Ausstellungen sowohl zur Heimatgeschichte als auch zum jüdischen Gemeindeleben. Für interessierte Gruppen veranstaltet er Führungen. Die Betreuung und die Dokumentation des Sennfelder Judenfriedhofes war ihm ebenfalls eine Herzensangelegenheit.

Erst im vergangenen Sommer veröffentlichte der Jubilar sein drittes Buch unter dem Titel "Jüdische Leben in Sennfeld", in dem er die Geschichte der Gemeinde Sennfeld und des jüdischen Lebens in der Region nachspürt. Dieses Buch war sein Abschlusswerk und sei das Ergebnis jahrelanger Recherchen, die ihn bei der Suche nach Unterlagen in die Landesarchive und im Zuge seiner Interviews mit Zeitzeugen in verschiedene Länder führte, so Lochmann über sein interessantes und spannendes Nachschlagewerk, das die Früchte der jahrzehntelangen Arbeit beinhaltet.

Begeistert erzählt er weiter von der Entwicklung der Sennfelder Gedenkstätte, an der er maßgeblichen Anteil hatte. 1990 übernahm Reinhart Lochmann die Leitung des Heimatmuseums und des Ortsarchivs in der ehemaligen Synagoge. Schließlich wurde der Gedenkraum im ersten Stock renoviert, im Jahr 1991 wurde eine Gedenktafel an der Außenwand des Gebäudes angebracht und im Jahr 1996 wurde der Gedenkraum im ersten Obergeschoss eingeweiht und der Historische Arbeitskreis gegründet. Seit 2001 dient die ehemalige Synagoge nur noch als Gedenkstätte, Museum und Archiv.

Sehr dankbar zeigt Lochmann sich über die Aufgeschlossenheit der Sennfelder Bürgerschaft sowie die Unterstützung seiner Arbeit. Besonders freut sich Lochmann, dass die ehemalige Synagoge heute in einem so tollen Zustand ist, was nicht zuletzt der Arbeit des Städtischen Bauhofes und des Heimatvereins zu verdanken sei, wie er ausdrücklich betont. Überhaupt war die Synagoge nahezu unverbaut und er sah es als eine sehr lohnende Aufgabe, die Gedenkstätte einzurichten.

Zum heutigen Ehrentag gratulieren die Ehefrau, drei Kinder, vier Enkel, Verwandte und viele Bekannte. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich diesen Gratulanten an und wünscht Gesundheit und viel Energie für sein großes ehrenamtliches Engagement.