Mosbach/Adelsheim. (rnz) Die Vorwürfe sind schwerwiegend: versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Vor dem Landgericht Mosbach muss sich ab 2. Juli ein zur Tatzeit 19-jähriger, mittlerweile 20-Jähriger vor dem Hintergrund dieser Vorwürfe verantworten.

Konkret wird ihm zur Last gelegt, er habe am 17. Juni 2019 als Insasse der Justizvollzugsanstalt Adelsheim einen Vollzugsbeamten tätlich angegriffen, um diesen zu töten. Dazu soll der Angeklagte bei der Ausgabe des Abendessens den Beamten mit einem Brotmesser mehrfach in den Hals- und Rückenbereich sowie gegen den Kopf gestoßen haben. Der Beamte habe dabei Stich- und Schnittverletzungen am Hals, Kopf und Rücken erlitten, heißt es in der Prozessankündigung weiter. Ein zweiter Vollzugsbeamter, der zu Hilfe kam, sei beim Niederringen des Angeklagten am Knie verletzt worden.