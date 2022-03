Adelsheim. (pol/mare) In der Jungentoilette der Grund- und Gemeinschaftsschule in Adelsheim wurde am Dienstagmittag ein Schriftzug mit einer Gewaltandrohung entdeckt. Das berichtet die Polizei.

Ein Schüler bemerkte demnach gegen 13.30 Uhr die Drohung im Gebäude in der "Obere Eckenbergstraße", die auf den 31. März datiert wurde. Die Polizei geht aber aktuell nicht von einer akuten Gefahrenlage aus. Der Polizeiposten überwacht das Gelände verstärkt. Die Ermittlungen zum Hintergrund und dem Täter oder der Täterin wurden aufgenommen. Der Unterricht findet statt.

Hintergrund solcher Taten, die aktuell vermehrt auftreten, sind vermutlich Aufrufe in Sozialen Medien, in diesem Fall einem Videoportal. Dort werden die Nutzer in Videos dazu aufgefordert, Androhungen von Straftaten in Form von Schriftzügen, wie im beschriebenen Fall, an verschiedenen Plätzen zu veröffentlichen. Es folgen Versprechungen, dass hierdurch der Unterricht entfällt.

"Solche Handlungen sind keine Lappalien und erst recht keine Scherze, sondern stellen Straftaten dar", schreibt die Polizei. Sie würden von der Polizei konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder diesbezüglich zu sensibilisieren und die Konsequenzen aufzuzeigen. Die Ankündigung eines Amoklaufs oder anderer Gewalttaten sind sehr gefährlich und bringen erhebliche Auswirkungen mit sich, gegebenenfalls können hier auch Forderungen über die entstandenen Einsatzkosten erfolgen.