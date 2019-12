Adelsheim. (bd) In strömendem Regen nahmen fast 150 Menschen am Freitag an der ersten „Fridays for Future“- Demonstration in Adelsheim teil. Damit hat die internationale Bewegung das Bauland erreicht. Die überwiegende Zahl der Demonstranten waren Schüler des Eckenberg-Gymnasiums und der Martin-von-Adelsheim-Schule, die in den Stadtgarten gelaufen waren, wo die Kundgebung gegen 10.30 Uhr begann.

Vier externe Redner waren der Einladung gefolgt, zu den Teilnehmern zu sprechen. Der 16-jährige Philipp Hensinger, beim Klimabündnis Neckar-Odenwald und bei den Jusos aktiv, kritisierte Regierungsverantwortliche aller Parteien massiv, insbesondere das Klimapaket der Bundesregierung bezeichnete er als völlig unzureichend und forderte eine massive Förderung regenerativer Energien.

Klaus Brauch-Dylla vom Kreisvorstand der Grünen dankte den jungen Menschen und sagte, ihrer von Greta Thunberg ausgelösten Bewegung sei es zu verdanken, dass die politisch Mächtigen den Erkenntnissen der Wissenschaft zum menschengemachten Klimawandel nun Bekenntnisse folgen ließen – wie gerade im Europäischen Parlament, das den „Klimanotstand“ ausgerufen habe. Sie sollten nicht müde werden und einfordern, dass den Worten auch die notwendigen Taten folgen.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt begrüßte hocherfreut das Engagement der Jugendlichen, die eine notwendige gesellschaftliche Betrachtung vorantreiben würden. Er stellte die Wachstumslogik und ihre vermeintlichen Sachzwänge insgesamt sowie den Wert materiellen Besitzes zur kritischen Diskussion. Sein Plädoyer lautete sinnstiftende Arbeit und menschliches Miteinander höher zu schätzen als Konsumgüter und Geld, dahin sollte die junge Generation die Weichen stellen.

Pfarrer Kurt Wolf erinnerte an die Anklage von Astronaut Alexander Gerst über den rücksichtslosen Umgang mit der Erde wie bei der Regenwaldabholzung. Er betonte, dass nicht einzelne Bevölkerungsgruppen wie z. B. die Landwirte Schuldzuweisungen ausgesetzt sein dürften, die notwendigen Veränderungen müssten von allen Bürgern geleistet und Schäden ausgeglichen werden.

Wie von den zufriedenen Initiatoren, SMV-Mitgliedern des Eckenberg-Gymnasiums, geplant, waren um 12 Uhr wieder alle Schüler im Unterricht zurück.