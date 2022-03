Nach dem Transport der 100 Betten und Schlafsäcke aus dem Zentrallager des Landkreises und dem Aufbau in der alten Eckenberghalle in Adelsheim ist die Notunterkunft bereit. Foto: RNZ

Adelsheim. (ahn/pm) Ein Feldbett, ein Schlafsack und ein Stuhl – das ist die Ausstattung, die jedem Flüchtling aus der Ukraine in der alten Eckenberghalle zur Verfügung steht. "Es ist also wirklich nur eine absolute Notunterkunft", verdeutlichte Bürgermeister Wolfram Bernhardt am Montagabend in der Gemeinderatssitzung in der Aula der Martin-von-Adelsheim-Schule. Am Wochenende wurde die alte Eckenberghalle in Windeseile umgebaut und dient nun als Drehscheibe für bis zu 100 geflüchtete Personen – vor allem für Frauen und Kinder. Sie sollen hier nun für etwa drei bis vier Tage untergebracht werden, bevor sie auf Wohnungen und Häuser in der Umgebung verteilt werden. Heute sollen die ersten Flüchtlinge in der alten Eckenberghalle ankommen.

"Die Entwicklung hat uns alle überrollt", berichtete Bernhardt. Eine Anfrage des Landratsamt bezüglich der Benutzung der alten Eckenberghalle als Notunterkunft habe man mit dem Hinweis, dass die neue Halle noch nicht fertig sei, abgelehnt. Denn schließlich seien die Vereine und vor allem die Schulkinder, die in der alten Halle Sport treiben, "noch von Corona gebeutelt".

Es gab viel zu tun beim Umbau der Eckenberghalle. Foto: RNZ

Am Donnerstag habe sich dann der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih gemeldet und um eine Benutzung der alten Halle als Notunterkunft gebeten, da ihnen "die Zahlen über den Kopf wachsen". Nach Rücksprache mit dem Schulleiter der Martin-von-Adelsheim-Schule, Florian Loser, habe man zugesagt. Die Idee, die Festhalle in Sennfeld zu benutzen, sei verworfen worden, da dort vor allem die sanitären Anlagen nicht geeignet seien, wie Bernhardt erläuterte.

Dann musste alles ganz schnell gehen, wie einer Pressemitteilung des Landratsamt zu entnehmen ist: Nach einer Begehung der Halle am Freitag begannen die DRK-Führungskräfte des Leistungsmoduls Betreuung und Logistik der Einsatzeinheit NOK 2 die Beplanung der Halle. Der eigentliche Aufbau erfolgte dann am Samstag, wobei Mitglieder der Feuerwehren Walldürn und Hardheim auch den Transport der 100 Betten und Schlafsäcke aus dem Zentrallager des Landkreises übernahmen. Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Adelsheim sowie Einsatzkräfte der Feuerwehren Adelsheim und Sennfeld hatten zuvor die Halle geräumt.

Die Straßenmeisterei unterstützte zudem beim Transport eines Bauzauns. Die Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz des Landratsamts war unter anderem durch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr vor Ort vertreten, die Stadt Adelsheim durch Bürgermeister Wolfram Bernhardt. "An solchen Tagen merkt man, wie wichtig ein gut eingespielter und im Einsatzfall engagierter Bevölkerungsschutz ist", unterstrich Kirschenlohr, der allen Helfern dankte.

Aufgabe der beim DRK-Ortsverein Walldürn angesiedelten Betreuungskomponente wird es nun sein, die Unterkunft zu betreiben, die ankommenden Personen mit Hilfe des Kreisauskunftsbüros des DRK-Ortsvereins Hettingen zu registrieren und die Flüchtlinge zu verpflegen. Außerdem gehört die persönliche Betreuung der Flüchtlinge mit deren schweren Schicksalen dazu – mit Unterstützung der Fachkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV). Für die medizinische Versorgung zeichnet vor allem das beim DRK-Ortsverein Höpfingen stationierte Leistungsmodul Behandlung verantwortlich.

"Es ist also Tag und Nacht jemand vor Ort", versicherte Bürgermeister Bernhardt. Außerdem stellten das Landratsamt einen Fernseher und Ladestationen für Handys und die Stadt Adelsheim eine WLAN-Anbindung zur Verfügung. Zudem sei im hinteren Bereich der Halle ein Spielbereich für die Kinder eingerichtet.

Sie soll insgesamt 100 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine aufnehmen. Foto: RNZ

Damit die Flüchtenden in Adelsheim gut aufgenommen und versorgt werden, dafür setzt sich der – so Bernhardt – "tolle Helferkreis Asyl" ein. Für diesen gab Heide Lochmann noch einige Antworten auf Fragen, die zuvor unter anderem aus den Reihen der Zuhörer gekommen waren. Sie bat darum, keine Sachspenden an die Halle zu bringen. "Wenn es Bedarf gibt, werde ich mitteilen, was wir brauchen", so Lochmann. Kleiderspenden können ins Kinder- und Jugenddorf Klinge geliefert werden, wo sie zentral gesammelt werden.

Geldspenden können jederzeit auf das Spendenkonto des Helferkreises Asyl überwiesen werden. Wer vor Ort helfen möchte, kann sich bei der Stadt Adelsheim per E-Mail an nachbarschaftshilfe@adelsheim.de melden. "Wir brauchen Sprachmittler und außerdem Personal beim Ausgeben des Essens, bei Stadtgängen – etwa auf Behörden oder beim Einkaufen – oder auch einfach, um mit den Kindern in den Wald oder auf den Spielplatz zu gehen", sagte Lochmann und ergänzte: "Ich freue mich über die große Hilfsbereitschaft in Adelsheim. Das ist ganz toll."

Helfen kann man auch, indem man eine Wohnung vermietet, wie Bürgermeister Bernhardt informierte. Dabei sei das Landratsamt der Mietpartner. Wer Interesse hat, kann einen dafür vorgesehenen Standartbogen ausfüllen. Rund 50 Flüchtlinge seien inzwischen in Adelsheim privat untergebracht und weitere neun Frauen und 15 Kinder bei "Werner Landhandel", so das Stadtoberhaupt.

Das Landratsamt sei nun sechs Monate für die Versorgung der Flüchtlinge verpflichtet, danach seien die Kommunen für die Anschlussunterbringung zuständig. Personen, die privat oder in der Notunterkunft untergebracht werden, würden mit 30 Prozent bei der Anschlussunterbringung angerechnet. Außerdem würden die Flüchtlingscontainer am Friedrich-Gerner-Ring erst dann gebaut, wenn die Notunterkunft in der alten Eckenberghalle wieder außer Dienst ist.

Spenden:

Sparkasse Neckartal Odenwald

IBAN: DE22 6745 0048 0004 1008 63

Volksbank Franken

IBAN: DE42 6746 1424 0021 0702 03

Verwendungszweck: "Ukraine"