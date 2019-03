Adelsheim. (joc) Strahlende Gesichter prägten die Szenerie am Montag im Adelsheimer Rathaus bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids durch Minister Peter Hauk an die Teilnehmergemeinschaft. Die Bewilligung sieht in der dritten Tranche (von insgesamt vier) eine weitere Förderung von über einer halben Million Euro im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Adelsheim B292 vor. Insgesamt umfassen die Ausführungskosten ein Volumen von über fünf Millionen Euro.

Bei diesem Großprojekt handelt es sich um ein kombiniertes Flurbereinigungsverfahren mit einer Größe von 1215 Hektar mit 310 Teilnehmern. Die Anzahl der Flurstücke (alter Bestand) betrug 2004. Das Verfahren läuft mittlerweile fast 20 Jahre. Der Flurbereinigungsbeschluss erfolgte am 27. Oktober 2000. Dann aber ruhte die Angelegenheit erst einmal, weil die Bauarbeiten an der Bundesstraße B292 noch nicht aufgenommen werden konnten. Erst 2011 ging es weiter. Der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan wurde Ende 2016 genehmigt. Im März 2017 konnte dann der Ausbau des Wege- und Gewässernetzes sowie der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen beginnen.

Die Ausführungskosten schlagen mit insgesamt 5,21 Millionen Euro zu Buche. Aus Bundes- und Landesmitteln wurden Zuschüsse in Höhe von rund 2,32 Millionen Euro bewilligt. Die Teilnehmerbeiträge belaufen sich auf knapp 240.000 Euro. Die Stadt Adelsheim leistet einen Beitrag von rund 410.000 Euro. Der Unternehmensträger Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe steuert rund 2,14 Millionen Euro zu dem Verfahren dazu. Weitere Beiträge Dritter umfassen rund 100.000 Euro.

Adelsheims Bürgermeister Klaus Gramlich freute sich über den guten Wochenbeginn mit dem Besuch des Ministers und der Zuwendung von über einer halben Million Euro. In Adelsheim werde derzeit kräftig gebaut. So auf dem Eckenberg mit dem Neubau der Multifunktionshalle und dann natürlich der gesamte Maßnahmenkatalog Ortsumfahrung B292 und natürlich mit dem Flurbereinigungsverfahren, das unter anderem tolle Leistungen im Wegebau beinhalte.

Landrat Dr. Achim Brötel erinnerte an den ersten Spatenstich der Maßnahme vor fast genau zwei Jahren, am 6. März 2017. Aktuell schreite die Ortsumfahrung Adelsheim in Gestalt der großen Talbrücke sichtbar voran. Und auch im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens habe sich in den letzten zwei Jahren schon sehr viel bewegt. So habe man immerhin 10,4 Kilometer Asphalt- und Schotterwege gebaut, 900 Meter seien rekultiviert worden, es wurden 27 Bäume gepflanzt und 2,9 Hektar ökologisch wertvolle Flächen noch weiter aufgewertet.

Damit sei man aber noch längst nicht am Ende, so Brötel. Schließlich sei dies ein Verfahren mit weitreichenden Zielen, gehe es doch einerseits um die Flächenbereitstellung für wichtige Infrastrukturmaßnahmen (Ortsumfahrung, aber auch Hochwasserrückhaltebecken Adelsheim/Brünnbach, Adelsheim/Kirnau sowie Adelsheim/Seckach) und die Minimierung bzw. Beseitigung von dadurch hervorgerufenen Zerschneidungsschäden sowie andererseits um die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft durch das Anlegen eines zukunftsorientierten Wegenetzes, die Zusammenlegung von Flurstücken und landschaftspflegerische Maßnahmen im Sinne einer Biotopvernetzung. Dies seien extrem wichtige Ziele. In diesem Sinne seien die jetzt bewilligten 532.000 Euro die Botschaft, dass man weiter machen könne.

Der Landrat nannte die Maßnahme insgesamt "ein wirklich tolles Projekt - und noch dazu ein richtig großes mit Ausführungskosten. Das hat man wahrlich nicht alle Tage." Nur ein Achtel der Gesamtkosten müsse dank stattlicher Zuschüsse vor Ort aufgebracht und finanziert werden. Dies sei eine Finanzierung, von der andere nur träumen könnten.

Minister Peter Hauk strich generell den großen Wert der Flurbereinigungsverfahren heraus. Jedes Jahr würden hierfür Zuschüsse in der Größenordnung von 20 Millionen Euro bereit gestellt. Die einzelnen Maßnahmen könnten dabei mit einer üppigen Förderquote von 70 bis 80 Prozent rechnen. Dies resultiere daraus, so Hauk weiter, dass hier massiv in Eigentum eingegriffen werde. Ziel der Verfahren sei grundsätzlich: ein ordentliches Wegenetz (breiter wie vorher und mit einer höheren Trageschicht), ein besserer Zuschnitt der Fläche, damit sie sinnvoll bewirtschaftet werden kann und zudem sollte eine wertfreie Zuteilung erfolgen.

Konkret in Adelsheim habe die Flurbereinigung die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass umfangreiche weitere Baumaßnahmen überhaupt erst eingeleitet werden konnten. Der Ausbau der B292 bringe eine deutliche innerörtliche Entlastung für Adelsheim. Vom Flurbereinigungsverfahren würde nicht nur die Landwirtschaft profitieren, sondern die ganze Bevölkerung, etwa durch den zusätzlichen Ausbau des Radwegenetzes. Abschließend lobte Hauk ausdrücklich das zügige Verfahren in Adelsheim.

Dass die weitreichende Maßnahme insgesamt möglich geworden ist, dafür galt der Dank den verschiedenen Beteiligten: In erster Linie dem Land Baden-Württemberg für das bereitgestellte Geld. Das Land bekenne sich damit auch weiterhin nachhaltig zur Wahrnehmung der Aufgabe Flurneuordnung und Landentwicklung und betreibe somit zukunftsfähige Strukturpolitik für den Ländlichen Raum, betonten Minister Hauk und Landrat Brötel.

So sei die Ortsumfahrung Adelsheim im Zuge der B292 das größte Verkehrsinfrastrukturprojekt im Neckar-Odenwald-Kreis seit vielen Jahren, das nicht hätte realisiert werden können, wenn sie nicht mit einem entsprechenden Flurneuordnungsverfahren flankierend begleitet worden wäre. "Für uns ist und bleibt die Flurbereinigung also wirklich ein Segen."

Zudem dankte der Landrat allen Mitgliedern der Teilnehmergemeinschaft mit Michael Fink und Erich Henninger an der Spitze. Ohne ihre Bereitschaft zur Mitwirkung und zur Mitfinanzierung gehe es definitiv nämlich auch nicht. Ein weiterer Dank galt der Stadt Adelsheim, die unter anderem einen gewaltigen Verwaltungsaufwand zu leisten gehabt habe. Und nicht zuletzt wurde das Engagement des Fachdiensts Flurneuordnung und Landentwicklung in Buchen gelobt. Insgesamt sei so ein großes Gemeinschaftswerk erfolgreich auf den Weg gebracht worden.