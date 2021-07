Adelsheim. (F) Der katholische Kindergarten "Don Bosco" Adelsheim legt seit vielen Jahren Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung der Kinder. Deshalb wurde das Haus im Jahre 2018 sowie jetzt 2021 erneut durch das Land Baden-Württemberg mit dem Zertifikat "BeKi – Bewusste Kinderernährung" ausgezeichnet. Mit einer kleinen Aktion wurde jetzt die Beki-Rezertifizierung auf dem Außengelände des Kindergartens mit zahlreichen Ehrengästen, darunter Minister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Wolfram Bernhardt, Dekan Johannes Balbach sowie Vertretern des Elternbeirats gefeiert. Die Ehrengäste wurden von Einrichtungsleiterin Gudrun Stein begrüßt.

In den zurückliegenden drei Jahren der Rezertifizierungsphase wurden im Kindergarten wieder einige interessante Projekte rund um die bewusste Kinderernährung für die Krippen- und auch die Kindergartenkinder entwickelt und durchgeführt. Die Familien wurden dabei mit ins Boot genommen. Diese Maßnahmen spiegeln sich im prallgefüllten Beki-Rezertifizierungsordner wieder, sagte die Leiterin Gudrun Stein. Die Feier wurde durch Vorführungen der Kinder bereichert.

Nach der Begrüßungsaktion der Krippenkinder mit dem Lied "Hallo" zeigten sie dann eindrucksvoll, dass sie bereits in diesen jungen Jahren das Sortieren von Müll beherrschen, bevor der zuständige Minister für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, das für den Kindergarten so wertvolle Beki-Zertifikat übergab. Wie er sagte, war er bereits bei der Zertifizierung im Jahr 2018 hier im Kindergarten gewesen. Und auch heute sei er gerne wieder zu dieser Feier der Rezertifizierung gekommen, denn diese besondere Leistung sei besonders zu würdigen. Man müsse den Kindern schon im frühesten Alter beibringen, was gute gesunde und sinnvolle Ernährung bedeute, "denn was man gar nicht kennt, dafür kann man auch keine Vorliebe und Leidenschaft entwickeln", sagte Hauk weiter. In der letzten Legislaturperiode wurden im Land 500 Kindergärten zertifiziert. Das Ziel in den nächsten fünf Jahren sei es, diese Zahl zu verdoppeln, denn das Thema bewusste Ernährung gelte es, noch stärker in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern. Es sei daher wichtig, den Grundstein dafür in den Kindergärten und den Grundschulen zu legen, und die Kinder für etwas Neues zu begeistern. Er freute sich zudem, dass sich der Kindergarten "Don Bosco" erneut der Rezertifizierung so erfolgreich unterzogen habe.

Gudrun Stein sagte, dass man von 2015 bis 2017 einen ersten Schritt mit der Zertifizierung vollzogen habe. Im zweiten Schritt von 2018 bis 2021 folgte nunmehr die erfolgreich abgeschlossene Rezertifizierung.

Die Erzieherinnen Ariane Ehrmann, Melissa Noe und Helene Steinmark präsentierten den Gästen dann die Erlebnisse und die Schwerpunkte der Rezertifizierungsphase mit verschiedenen Schaubildern an den Fenstern des Kindergartens. Da das pädagogische Kochen mit den Kindern während der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich gewesen sei, hätten sie sich mit dem wichtigen Thema der Mülltrennung beschäftigt, merkte Erzieherin Ariane Ehmann an. Nachdem die Einrichtung zwei Hochbeete geschenkt bekommen hatte, habe man sich entschieden, eines in den Krippenbereich und eines in den Kindergartenbereich zu geben. Im Frühjahr wurde verschiedene Samensorten gekauft, daraus seien Tomaten, Paprika, Erdbeeren und Radieschen gewachsen. "Die Kinder konnten mit Begeisterung sehen, wie die Pflanzen sich täglich weiterentwickeln, das ist ein schönes Erlebnis für die Kinder", sagte die Erzieherin. Ergänzend informierte Kindergartenleiterin Gudrun Stein, dass man auch ein eigenes Rezeptbüchlein entwickelt habe.

Der Kindergarten "Don Bosco" habe, so Landrat Dr. Brötel, im Gegensatz zur portugiesischen Nationalmannschaft mit Fußballstar Ronaldo, den Titel erfolgreich verteidigt. Was aber sei der Fußballstar gegen das erfolgreich arbeitende Team des Kindergartens? Dr. Brötel gratulierte zur erfolgreichen Rezertifizierung als Beki-Kindergarten. Adelsheim bleibe damit die unbestrittene Hochburg im Landkreis, habe man doch hier vier zertifizierte Kinder-Tageseinrichtungen, davon die Hälfte in der Kernstadt, was der Landrat als außergewöhnlich bezeichnete. Man habe jedoch noch Luft nach oben, und er würde es gut finden, wenn andere Einrichtungen dieses gute Beispiel nachahmen würden. Man freue sich auch deshalb, weil es hier vor Ort nicht bei einer Eintagsfliege geblieben sei, sondern die Zertifizierung nunmehr erneut erreicht wurde.

Die Leitung des Kindergartens habe sich auf diesen Weg gemacht und zwischenzeitlich auch sehr viel erreicht, wie man bei den Präsentationen sehen konnte. Entscheidend sei, dass die Kinder viel aus dem Kindergarten für ihr späteres Leben mitnehmen sollen.

"Damit kann man nicht früh genug anfangen und den Grundstein für eine gesunde Ernährung gegen die Gedankenlosigkeit unserer Zeit legen", sagte der Landrat, der auch dem Leitungsteam nochmals Danke dafür sagte, dass sie sich diesem Prozess unterzogen haben, was zwar zusätzliche Arbeit bedeutete, gleichzeitig aber auch einen deutlichen Mehrwert für diese Einrichtung gebracht hätte. Er wünschte sich, dass dieser eingeschlagene Weg noch nicht zu Ende sein möge.

Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt beglückwünschte den Kindergarten und das Team zu diesem großartigen Erfolg. Er nutzte die Gelegenheit, den Erzieherinnen einen besonderen Dank für den Einsatz im vergangenen Pandemiejahr auszusprechen. Sie hätten während dieser schwierigen Zeit mit der auf die Beine gestellten Notbetreuung eine tolle Arbeit geleistet – dies zum Segen der Kinder!