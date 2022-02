Adelsheim. (zij) "Des wär gelacht, Alleze un kee Fasenacht!" – Gemäß diesem "Gäässwärmer"-Motto trotzen die Mitglieder der "Gäässwärmerzunft Alleze" der Corona-Pandemie und verzichten in diesem Jahr, dem zweiten unter Corona-Bedingungen, keinesfalls auf ihre Aktivitäten – und schon gar nicht auf ihre Prunksitzung, die alljährlich den Höhepunkt in der großen Fastnachtsfamilie bildet. So stecken sie inmitten der Vorbereitungen für die Prunksitzung, die am Samstag ab 20.11 Uhr mit viel Show, Tanz und Stimmung – natürlich völlig coronakonform – über die Bühne gehen wird und per Livestream übertragen wird.

Erleben können somit alle Fastnachtsbegeisterten die Elferräte, "Gäässen", Hexen, Trachten, "Seatowngirls", "Seatownküken", "Seatownzicken", die Tänzerinnern der Zunft, die Jungtänzerinnen, den Jungelferrat sowie die "Gäässbockboys" in einem rund eineinhalbstündigen bunten Stimmungsfeuerwerk am heimischen Fernsehgerät oder über ihre mobilen Endgeräte.

Via Livestream können alle Fastnachtsbegeisterten von daheim die „Allezer“ Prunksitzung live am Samstag ab 20.11 Uhr aus dem Eckenberg-Gymnasium erleben. Foto: Jörg Zimmermann

Doch wie viel Vorbereitungen, Technik, Know-how, Equipment und wie viel Personal hinter der Show steht, ist schwer vorstellbar. Wochenlange Arbeit, viel Schweiß, Nerven und Anstrengungen hat es gekostet, bis die Verantwortlichen der "Gäässwärmer" alles "in trockenen Tüchern" hatten. Kopf, Initiator, Motor und Ideengeber der geplanten Live-Show ist Marius Zetzmann mit seinem Team. Hierzu gehören Sitzungspräsident und Vorsitzender Ralf Ulrich sowie Daniel Hess, Jonas Matter und Robin Mangliers.

Kürzlich wurde im Eckenberg-Gymnasium (EBG) ein komplettes Fernsehstudio samt Computern, Rechnern, Server, Kameras usw. aufgebaut, und die ersten Show-Acts wurden eingespielt. Das hat den Hintergrund, dass am Veranstaltungstag aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen nur wenige Akteure vor Ort und auf der Bühne sein dürfen. Deshalb wurde in den letzten Tagen schon ein großer Teil der Beiträge aufgezeichnet, die dann in der Liveshow zu sehen sein werden.

Moderiert wird der Abend von Ralf Ulrich und Marius Zetzmann. Die Feuerwehr- und Stadtkapelle darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen und wird den Abend, auch mit bereits zuvor eingespielten Stimmungsliedern, musikalisch umrahmen.

Und natürlich wird auch das Publikum zu Hause an den "Flimmerkisten" mittendrin sein im Geschehen. Denn dank der modernen Medien wird Robin Arns dafür sorgen, dass jeder via WhatsApp, Facebook und Instagram live mit dem Studio im EBG kommunizieren und mit den Moderatoren in Kontakt treten kann.

Für alle Daheimgebliebenen, die der Prunksitzung beiwohnen, gibt es außerdem ein tolles Gewinnspiel: Es werden alle Zuschauer auf den heimischen Fastnachts-Partys aufgerufen, stimmungsvolle Fotos zu posten, wobei es ausgefallene Sachpreise zu gewinnen gibt.

Neben der Prunksitzung sind noch folgende Veranstaltungen geplant: Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, ist ab 17.33 Uhr Straßenfastnacht, die Machtübernahme, der Tanz um den Narrenbau, das Verbrennen der "Gääss" am Zunftheim und anschließend närrisches Treiben mit Musik, Bewirtung, viel Frohsinn und guter Laune rund um das Zunftheim angesagt. Schließlich findet am Dienstag, 1. März, ab 17.33 Uhr die Geldbeutelwäsche bei der "Jubiläumsgääss" im Stadtgarten statt. Zugang zu den Veranstaltungen wird nach der aktuellen Corona-Verordnung gewährt.

Info: "Der Gäässwärmer", die jährliche Zeitschrift für Humor und Geist der "Gäässwärmerzunft Alleze", ist fertig. Die Ausgabe 2022 hat 24 Seiten, enthält Zunftnachrichten, viel Leserlyrik und lustige Begebenheiten in Wort und Bild aus dem vergangenen Jahr. In manchen Stadtgebieten werden "Gäässwärmer"-Verkäufer die Zeitung anbieten. Das "Gäässwärmer"-Exemplar gibt es auch im Handel in Adelsheim und Sennfeld zu kaufen und kostet 2,11 Euro.