Adelsheim. (joc) Nein, leicht macht man sich die Entscheidung im Adelsheimer Gemeinderat nicht! Dafür steht einfach auch zu viel auf dem Spiel. So ist es auf der einen Seite zwar im Prinzip eine positive Sache, wenn man Maßnahmen für den Lärmschutz ergreifen kann, auf der anderen Seite darf man aber natürlich den Blick vor eventuell auftretenden Verschlechterungen für das Stadtbild nicht verschließen. Diese Abwägung ist im konkreten Fall besonders brisant, denn die Deutsche Bahn AG möchte als Lärmschutzmaßnahmen drei Meter (!) hohe Wände entlang der Gleise in Adelsheim und Sennfeld errichten.

Da muss man zumindest in Teilbereichen an der Strecke genau hinschauen, ob man nicht einen unansehnlichen Klotz erhält, den da keiner haben möchte. Entsprechend sensibel diskutierte der Gemeinderat am Montag dieses Thema. Letztlich sah man die Notwendigkeit einer neuerlichen Vor-Ort-Begehung mit Vertretern der Bahn und betroffenen Bürgern. Erst dann sehe man sich in der Lage, eine Entscheidung zu fällen.

Kosten entstünden übrigens bei der Realisierung der Lärmschutzwände für die Stadt Adelsheim keine, diese würden komplett von der Deutschen Bahn AG getragen. Die Stadt Adelsheim müsste lediglich die spätere Unterhaltung/Reinigung übernehmen.

"Dieses Thema beschäftigt uns schon einige Zeit", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt eingangs und ging auf die Vorgeschichte ein: Schon in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Mai 2018 hatte Diplom-Ingenieurin Weiler von der DB Netze AG das Projekt "Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes" für Maßnahmen in den Stadtteilen Adelsheim und Sennfeld vorgestellt. Am 11. Oktober 2018 fand dann eine Informationsveranstaltung der Deutschen Bahn AG und der Stadt Adelsheim für die Bevölkerung im Kulturzentrum statt. Dabei wurden die förderfähigen Maßnahmen der Öffentlichkeit und den betroffenen Anwohnern vorgestellt. Der Gemeinderat unternahm zudem mit Bürgermeister Bernhardt und Mitarbeitern der Verwaltung am 8. November 2019 eine Fahrt nach Heilbronn, um an verschiedenen Standorten Lärmschutzwände der Bahn zu besichtigen. Diplom-Ingenieurin Weiler war ebenfalls vor Ort und stand für Fragen zur Verfügung.

Die Ergebnisse dieser Besichtigungsfahrt wurden in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18. November 2019 vorgestellt. Der Gemeinderat fasste in dieser Sitzung den Beschluss, dass im Rahmen des "Bürgerforums" (am 8. März 2020) ein Stimmungsbild der Bevölkerung durch Abgabe von Stimmkarten eingeholt wird. Die Abstimmung sollte getrennt nach betroffenen und nicht betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern erfolgen. Insgesamt wurden 132 Stimmkarten abgegeben. Die Ergebnisse wurden am 16. März in öffentlicher Gemeinderatssitzung vorgestellt. Und dabei ergab sich ein differenziertes Bild: So sprach sich die Mehrzahl der Adelsheimer für die Lärmschutzwände aus, während die stimmabgebenden Sennfelder sie mehrheitlich ablehnten.

Bei der Sitzung am Montag in der Eckenberghalle wurde allerdings hinterfragt (u.a. Stadtrat Karrer), inwieweit diese Stimmabgabe überhaupt repräsentativ sei. Bei insgesamt abgegebenen 132 Stimmzetteln, darunter 86 betroffene Anwohner (67 in Adelsheim und 19 in Sennfeld) und keiner genaueren Differenzierung könne man diesen Anspruch leider nicht erheben, betonte das Stadtoberhaupt. Insgesamt zeigten sich viele Stadträte enttäuscht von der Resonanz der Bürger in dieser Frage.

Im Mittelpunkt stand bei der Diskussionsrunde am Montag aber eindeutig die Frage: Inwieweit die Lärmschutzwände das Adelsheimer und Sennfelder Ortsbild tangieren? Stadtrat Kraft: "Lärmschutz, da muss man grundsätzlich dafür sein, aber bei drei Meter hohen Mauern muss man auch das Stadtbild betrachten. Ich denke, dass sich auch eine erhebliche Reduzierung durch niedrigere Wände erreichen ließ." Auch die künftig deutlich verbesserte lärmreduzierende Ausstattung der Güterzüge müsse man in die Entscheidung einfließen lassen, betont Kraft.

Stadtrat Steinbach sah eine Kombination von hohen und niedrigen Wänden - je nach Ortslage und Lärmintensität - als sinnvoll an. Zu den Lärmschutzberechnungen der Bahn äußerte sich Steinbach skeptisch, denn sie würden aus dem Jahr 2016 stammen, die lärmreduzierende Ausstattung der Wagen wäre hier noch gar nicht berücksichtigt.

Auch Stadtrat Gaukel regte an, die Örtlichkeiten differenziert zu betrachten. Bei einem Abgehen der Strecke könne man das besser beurteilen. Er brachte zudem transparente Lärmschutzmodule ins Spiel.

Stadtrat Friedlein sagte, dass es doch möglich sein müsse, hier einen tragfähigen Kompromiss zu finden. Er erachtete die Kombination von Schallschutzfenstern und niedrigeren Schutzwänden als ideal. Wichtig sei es auf jeden Fall, nochmals vor Ort das Ganze mit der Bahn zu besprechen.

Auch Stadtrat Hofmann sah dies als unerlässlich an: "Wir sollten uns einfach noch einmal die Zeit nehmen, und die Situation vor Ort in Adelsheim und Sennfeld erläutern."

Bürgermeister Bernhardt erläuterte hierzu, dass man bei der Entscheidung unter keinerlei Zeitdruck stehen würde. Es sei aber für die Bürger, die sich mit dem Gedanken tragen, Schallschutzfenster zu installieren und hierfür eine Förderung beantragen möchten, hilfreich, wenn die Entscheidung noch in diesem Jahr fiele.

Die Verwaltung hatte zunächst vorgeschlagen, die Errichtung von Lärmschutzwänden in Adelsheim und Sennfeld bereits am Montag zu beschließen. Angesichts der noch zu klärenden offenen Fragen entschied man sich jetzt aber für eine Vertagung. Folgende weitere Vorgehensweise wurde vereinbart: Die Fraktionen der im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen sammeln Fragen und Diskussionspunkte, die bei einem Ortstermin mit der Bahn besprochen werden sollen. Auch die Bürger sollen nochmals angeschrieben und einbezogen werden. Nach dem Besprechungstermin (der genaue Termin wird noch bekannt gegeben), möchte der Gemeinderat dann im ausklingenden Jahr eine Entscheidung auf der Basis des Erarbeiteten treffen.