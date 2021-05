Adelsheim/Osterburken/Seckach. (pm) Nach über 16 Jahren segensreichem Wirken in der katholischen Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach unter dem Motto "Gemeinsam in einem Boot" hieß es für die Pfarrer Andreas Schneider und Martin Drathschmidt nun "Leinen los!". Unter diesem Thema stand auch die Verabschiedung im Rahmen eines Gottesdienstes in St. Kilian Osterburken. Während aufgrund der Pandemie nur geladene Gäste teilnehmen konnten, konnten zahlreiche Gläubige diesen via Livestream verfolgen und auf diese Weise am letzten Gottesdienst ihrer Pfarrer dabei sein. In der Kirche St. Marien Adelsheim wurde dieser zeitgleich auf einer Großbildleinwand übertragen.

Die musikalische Umrahmung erfolgte durch den jungen Kirchenchor "Jezimus" aus Zimmern. Darüber hinaus trugen Musiker aus Seckach an Orgel, Trompete und Violine zur Gestaltung bei.

Das aus ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern aller Gemeinden der Seelsorgeeinheit bestehende Vorbereitungsteam des Gottesdienstes hatte im Altarraum ein großes Boot aufgebaut, vor welches zwei kleine "Beiboote" für die beiden Pfarrer platziert wurden, die den Aufbruch letzterer zu neuen Ufern symbolisieren sollten.

Aufgrund der Pandemie konnten nur geladene Gäste am Gottesdienst teilnehmen. Die Messe wurde jedoch auch per Livestream übertragen. Fotos: Michael Pohl

Nachdem bereits in den einführenden Worten des Vorbereitungsteams auf die gemeinsame Fahrt der Seelsorgeeinheit mit ihren beiden Pfarrern durch Höhen und Tiefen eingegangen und dabei unterstrichen worden war, dass es Andreas Schneider und Martin Drathschmidt sehr gut gelungen sei, die Gemeinden der Seelsorgeeinheit zu einer "Schiffsmannschaft" zu formen, führte Gemeindereferentin Lucia Eller aus, dass das Evangelium vom Sturm auf dem See ein guter Vergleich für den Abschiedsgottesdienst sei. Schließlich habe die Nachricht der unausweichlichen Versetzung der beiden Pfarrer durch die Erzdiözese Freiburg alle Gemeindemitglieder wie ein Orkan getroffen. Sie stellte heraus, dass nun eine gewisse Unsicherheit Einzug halten würde – sowohl für die Pfarrer als auch für die Gemeinden.

Gleichzeitig richtete sie ihren Blick aber auch hoffnungsvoll auf die Zukunft. So sei es erfreulich, dass mit Pater Lukas Sliwinski und dem im September als Ersatz für die scheidende Gemeindereferentin Ute Hodel dazustoßenden neuen Pastoralreferenten Daniel Wenzel bereits zwei der drei neu zu besetzenden Stellen des hauptamtlichen Seelsorgeteams gefüllt seien.

In seiner Predigt knüpfte Pfarrer Schneider an das Motto des Gottesdienstes an. Dabei erläuterte er, dass sich ein Boot auf dem Wasser nur auf der Horizontalen bewegen könne. Luftschiffe dagegen wären auch dazu in der Lage, in die Vertikale einzutreten. So seien die beiden Pfarrer mit den Gemeinden ähnlich einer Ballonfahrt auch auf der Vertikalen unterwegs gewesen. Symbolisch hierfür befestigte Pfarrer Drathschmidt zwei Luftballone an den Masten des Schiffs. Auf diese Weise hätte man sich gemeinsam nicht nur auf den Weg zu den Menschen, sondern auch zu Gott gemacht. Denn: Wo sich Horizontale und Vertikale träfen, entstünde ein Kreuz und damit das Symbol des christlichen Glaubens. So sei es ein Trost, in mitmenschlicher Gemeinschaft verbunden zu sein, aber auch wichtig, sich stets auf die Nähe Gottes hin auszurichten. Die Fürbitten wurden von Vertretern der einzelnen Gemeindeteams vorgetragen.

Am Ende der Messe warf Vorsitzender Andreas Reize stellvertretend für die Mitglieder des Pfarrgemeinderats einen Blick auf die Zeit mit den beiden Pfarrern. So seien die Lage sowie die Rahmenbedingungen der Kirchengemeinde dank Andreas Schneider und Martin Drathschmidt als gut zu bewerten.

Zudem könne man auf diverse Sanierungen und Projekte zurückblicken. Dr. Marie Catherine Brümmer ergänzte, dass die Pfarrer auf ihre je eigene Art die Menschen angesprochen hätten. Letztlich hätte sich jedes Gemeindemitglied bei mindestens einem der beiden Pfarrer aufgehoben gefühlt.

Den Reigen der Grußworte eröffnete Dieter Linhart, der nach Gründung der Seelsorgeeinheit der Vorsitzende des gemeinsamen Ausschusses war. Er berichtete von der Einführung der beiden Pfarrer. Marius Zemmel dankte für alle Ministranten. Herr Oldenburg überreichte ein Geschenk der Mesner. Johannes Balbach bedankte sich als Dekan des katholischen Dekanats Mosbach-Buchen für die gute Zusammenarbeit auf Dekanatsebene und machte Hoffnung, dass für die Seelsorgeeinheit schon relativ bald ein neuer leitender Pfarrer gefunden sein könnte. Die Grüße aller evangelischen Schwestergemeinden überbrachte Pfarrer Schnücker und hob die gute ökumenische Zusammenarbeit hervor. Bürgermeister Jürgen Galm dankte im Namen der politischen Gemeinden Adelsheim, Osterburken, Rosenberg und Seckach für die stets gute Zusammenarbeit. Gerade in der heutigen Zeit mit ihren gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen sei es wichtig, dass Kirche und weltliche Gemeinde gut zusammenwirken. Dieses Zusammenwirken sei mit Schneider und Drathschmidt gegeben gewesen. Den Abschluss bildeten die Dankesworte von Minister Peter Hauk.

Vor dem Segen bedankten sich die beiden scheidenden Pfarrer für ihre prägende Zeit in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach. Unter anderem baten sie auch um Entschuldigung, falls sie in der ein oder anderen Situationen mal nicht den richtigen Ton oder vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung getroffen hätten. Es gab für beide Seelsorger lang anhaltenden Applaus.

Bei vielen Anwesenden blieben die Augen nicht trocken, als die beiden Pfarrer sich beim Auszug winkend von den Gottesdienstbesuchern verabschiedeten. Die neuen Wirkungsstätten von Schneider und Drathschmidt werden in der Seelsorgeeinheit Bühl-Vimbuch sein.