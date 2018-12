Buchen. (tra) Der Beamer projizierte erschreckende Bilder auf die Leinwand: Kinderzeichnungen. In der ersten Reihe waren drei hübsche und liebevoll gezeichnete Männchen zu sehen, in der zweiten Reihe drängten sich unförmige Kritzeleien aneinander. "Die erste Reihe zeigt Zeichnungen von Kindern, die kaum fernsehen, die Männchen in der zweiten Reihe wurden von Kindern gezeichnet, die täglich über drei Stunden vor dem Fernseher sitzen", rüttelte Prof. Dr. Manfred Spitzer von der Uniklinik Ulm am Freitagabend in der Stadthalle die rund 700 Zuhörer auf. Spitzer wurde vom Burghardt-Gymnasium eingeladen.

Manfred Spitzers Bestseller "Digitale Demenz" sorgt bundesweit für Wirbel und wird kontrovers diskutiert. In der Süddeutschen ist zum Beispiel zu lesen, dass er "krude Theorien populistisch montiere". Andere feiern den Psychiater.

"Ich behaupte nicht, dass Computer und Internet des Teufels sind, und natürlich ist ein Leben ohne diese Medien nicht denkbar", nahm Spitzer zu Beginn etwaigen Kritikern den Wind aus den Segeln. Auch bei der Mediennutzug mache, so Spitzer, die "Dosis das Gift".

In seinem Vortrag bezog sich Spitzer vor allem auf die Auswirkung digitaler Medien auf die Gehirne von Kindern und Jugendlichen. Die sich entwickelnden Gehirne von Heranwachsenden seien anders als die Gehirne Erwachsener, betonte Spitzer, der seinen Zuhörern zahlreiche Studien präsentierte.

In einem Crash-Kurs "Gehirn" erläuterte er die Plastizität des Gehirns: Das Hirn ist dynamisch und verändert sich ständig. Wahrnehmung, Erfahrungen und Gedanken verändern das Gewebe des Gehirns. Schulstoff verändert die Hirnstrukturen, digitale Medien verändern das Hirn ebenfalls.

"Heute sind viele der Meinung, dass Kinder schon im Kindergarten den Umgang mit Computern lernen sollen, statt sich mit Fingerspielen zu beschäftigen", kritisierte Spitzer, der den Einsatz von Computern in Kindergärten und Schulen vehement ablehnt. "Kinder, die Fingerspiele machen, sind als Erwachsene besser in Mathematik", betont er. Das Gehirn Heranwachsender brauche Reize: Heranwachsende müssten den Lernstoff im ganz wörtlichen Sinne "begreifen". Kinder, die beim Thema "Römer" selbst den Limes besuchen und mit allen Sinnen erkunden dürfen, würden sich danach besser an das Thema erinnern. "Beim Googeln und bei Mausklicks passiert im Gehirn jedoch nichts", so Spitzer.

Auch die soziale Interaktion spiele bei der Entwicklung des Gehirns eine große Rolle: "An Themen, die man mit einem Gesprächspartner diskutiert, erinnert man sich später stärker als an Themen, die man in einem Chatroom diskutiert hat", unterstreicht Spitzer. Auch Sozialkompetenz entwickele sich nur im "echten" sozialen Zusammensein, nicht bei der oberflächlichen Interaktion in sozialen Netzwerken.

Der Einsatz von Computern im Unterricht mache, so Spitzer, keinen Sinn: Schüler, die im Unterricht Computer benutzen, seien weder besser noch schlechter als Schüler, die keinen benutzen. Schüler, die jedoch auch in ihrem Zimmer einen Computer haben, brächten schlechtere Schulleistungen nach Hause.

Vom Thema "E-Learning" will Spitzer nichts wissen: Nur Menschen, die bereits ein solides Vorwissen hätten, könnten Suchmaschinen gewinnbringend nutzen. Zudem würde der Zugang zum Internet Kinder, die in einem problematischen Umfeld leben, weiter in den sozialen Abstieg treiben: Diese Kinder würden sich zum Beispiel in Internetspielen verlieren. Lernen würde sie im Netz nicht.

Auch Spielkonsolen lehnt Spitzer ab: Schüler, die eine Konsole haben, hätten im Schnitt schlechtere Zensuren und mehr "Klassenbucheinträge" als Schüler ohne Konsole. Spitzer lehnt Computerspiele generell ab, da sie suchtmachenden Charakter hätten: "Spiele sind mit Absicht so programmiert, dass sie den Spieler süchtig machen. So wird sichergestellt, dass er weiter spielt und Geld ausgibt." Im Extremfall würde dieses Suchtverhalten im sozialen Abstieg und in der Verwahrlosung enden.

Digitale Medien könnten, so Spitzer, bewirken, dass ein Mensch die Kontrolle über sich selbst verliert. So würde ein hohes Maß an Stress erzeugt: "Das Smartphone sorgt dafür, dass man 24 Stunden erreichbar ist und viele Menschen drücken ständig die Knöpfe", warnt Spitzer.

Was rät Spitzer nun ratlosen Eltern, wenn die Sprösslinge ihre Freizeit bevorzugt am Computer verbringen? "Man muss pubertierenden Jugendlichen, die ihren Medienkonsum nicht unter Kontrolle haben, den Computer wegnehmen. So wie man Dreijährigen die Schokolade wegnimmt." Wie es Eltern jedoch am besten gelingt, einen 16-Jährigen von Computern und Smartphones fernzuhalten, verriet der Hirnforscher leider nicht.