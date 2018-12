Walldürn/Mosbach. (rüb) Auch wenn bis zur Eröffnung noch viel zu tun ist, so zieht die helle und freundlich gestaltete Fassade des Neubaus schon jetzt die Blicke auf sich: Auf dem knapp 5000 Quadratmeter großen Areal des ehemaligen "Heidesportplatzes" entsteht seit gut einem Jahr für rund acht Millionen Euro ein Wohn- und Pflegeheim der Johannes-Diakonie für Menschen mit Behinderungen (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete).

Ziel des Bauvorhabens ist es, ein Wohn- und Pflegeheim für Menschen mit Behinderung zu schaffen, das dem individuellen Bedarf der Nutzer gerecht wird. Die Schaffung eines familiären Lebensumfelds gehört laut Johannes-Diakonie ebenso dazu wie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Förderung von Eigenständigkeit.

Im Detail schlüsselt sich das Projekt wie folgt auf: Neubau eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung (24 Wohnplätze, ein Kurzzeitplatz, ein Krisenplatz), Neubau eines Wohn- und Pflegeheimes für Menschen mit Schwer- und Mehrfachbehinderung (34 Dauerwohnplätze, ein Kurzzeitplatz, ein Krisenplatz) sowie eine Tagesstätte für 42 Personen. Außerdem sind eine Außenwohngruppe in Walldürn für zwei bis sechs Personen sowie zusätzlich die Intensivierung der offenen Hilfen vorgesehen.

Bereits im Oktober, eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich, sollen die ersten Bewohner einziehen, wenn der Bau weiter so gute Fortschritte macht. Die Bewohner werden in freundlichen und modernen Einzelzimmern mit Niederbetten untergebracht sein. Ein betreutes Wohnen ist möglich. Zwei Bewohner werden sich einen Sanitärbereich teilen. Die Gemeinschaftsräume sind, ebenso wie die Eingangsbereiche, sehr ansprechend, hell und freundlich sowie großzügig gestaltet. Der Außenbereich und Innenhofbereich wird viel Grünfläche enthalten. Auch ein Grillplatz wird angelegt. Zur Wettersdorfer Straße hin ist ein Fußgänger-Überweg vorgesehen. Auch wird angestrebt, eine Haltestelle für den Stadtbus in unmittelbarer Nähe der Wohnareals einzurichten.

Vom gelungenen Neubau wird sich der Walldürner Gemeinderat voraussichtlich in seiner Sitzung am 30. September bei einer Vor-Ort-Begehung überzeugen.

Fi Info: Bei Fragen zum neuen Angebot der Diakonie steht der künftige Heimleiter Andreas Hammer zur Verfügung: Tel. (0 62 81) 32 56 87, E-Mail andreas.hammer@johannes-diakonie.de.