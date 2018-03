Ravenstein. (F) Der Umbau und die geplante Erweiterung der ehemaligen Grundschule Oberwittstadt zum neuen Zentralkindergarten der Stadt prägte die Tagesordnung der letzten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses. Mit der Vorstellung der Pläne und der Vergabe von Ingenieurleistungen nimmt ein weiteres Großprojekt in der Stadt konkrete Formen an. Nach den derzeitigen Planungen soll mit den Bauarbeiten im kommenden Jahr begonnen werden. Nach einjähriger Bauzeit soll die neue Einrichtung mit Beginn des Jahres 2018 ihren Betrieb aufnehmen. Die detaillierten und umfangreichen Planungen stellte Architektin Wolfram (Buchen) vor.

Im Beisein vieler Besucher gab der Bürgermeister eingangs die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt, bevor sich der Stadtrat eingehend mit dem vorliegenden Bauantrag zum Umbau und Erweiterung der ehemaligen Grundschule in Oberwittstadt zum Kindergarten mit Kleinkindgruppe befasste. Wie der Bürgermeister sagte, wird seit einem Jahr an den Bauplänen gearbeitet, dabei wurden auch sehr konstruktive Gespräche mit der neuen Leitung des Kindergartens geführt, die laufend in die Planung mit einbezogen waren. Wie Architektin Wolfram sagte, verfüge das in Massivbauweise errichtete ehemalige Schulgebäude über eine gute bauliche Substanz. Eine "Schadstoffbegehung" ergab keine Bedenken, die Umbaupläne zu einem viergruppigen Kindergarten auf den drei vorhandenen Stockwerken zu realisieren. Zur Unterbringung der neuen Kleinkindgruppe (bis zehn Kinder) ist ein moderner Anbau an das derzeitige Gebäude vorgesehen. Das neue Areal verfügt zudem über große Außenspielflächen. Parkflächen werden ausgewiesen. Während der Öffnungszeiten ist vorgesehen, den Zufahrtsweg mittels einer Schranke abzusperren, die nach Beendigung der Betreuungszeit wieder geöffnet wird. Im Untergeschoss sind Funktionsräume und ein Speiseraum vorgesehen. Im Erd- und Obergeschoss befinden sich neben dem Eingangsbereich, die drei Gruppenräume, die rund 100 Kindern Platz bieten, Büroräume, Sanitärbereich und ein Ruheraum für die Ganztagsbetreuung. Im angrenzenden Neubau werden die Räume für die Kleinkindgruppe eingerichtet. Als Fluchtweg dient eine Rettungsrutsche an der Vorderfront des Gebäudes. Das Erdgeschoss des Neubaus soll in Holzbauweise errichtet werden und sich in der Bauform harmonisch an das vorhabende Gebäude anfügen. Nach der detaillierten Vorstellung der Pläne und der Darstellung der Außenansichten betonten die Räte, dass die vorgelegte Planung durchdacht sei und ein harmonisches und in sich stimmiges Gebäude entstehen werde. Nach den Fragen aus dem Stadtrat teilte die Architektin mit, dass die Möbel in den zwei bestehenden Kindergärten in den neuen Kindergarten übernommen werden, ebenso verschiedene Spielgeräte. Ravensteins Bürgermeister von Thenen bedankte sich für die informative Präsentation der Pläne. Vom Ravensteiner Gemeinderat wurde der vorgelegte Bauantrag einstimmig so genehmigt.

Dann folgte der Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses in der Leharstraße 14 in Hüngheim. Anton Fiedlein erklärte in bewährter Weise dem Gremium den vorliegenden Sachverhalt des vorgelegten Antrages, bei dem die Antragsteller beabsichtigen, ein zweigeschossiges Wohnhaus mit Satteldach und einer Flachdachgarage zu errichten. Das Baugrundstück liegt im rechtskräftigen Bebauungsplangebiet "Brennhäusle, Merchinger Gasse und unteres Tal". Bei der vorgelegten Bauanfrage ist die Baulinie gemäß dem bestehenden Bebauungsplan nicht eingehalten. Durch die Aufbringung eines Kniestockes wird das Dachgeschoss zum unzulässigen zweiten Vollgeschoss und die geplante Garage ist nicht wie vorgesehen im Untergeschoss untergebracht. Wie Friedlein sagte, haben die Angrenzer der Voranfrage zugestimmt, ebenso hatte der Ortschaftsrat gegen das geplante Bauvorhaben keine Einwendungen. Somit gab der Gemeinderat ebenfalls seine Zustimmung und erteilte die Befreiung von den nicht eingehaltenen Festsetzungen des Bebauungsplans.

Im nächsten Punkt befasste sich das Ratsgremium nochmals mit dem neuen Zentralkindergarten und vergab einstimmig verschiedene Ingenieurleistungen. Das Architektenbüro Wolfram aus Buchen wurde mit den Architektenleistungen für den Umbau beauftragt. Die Vergabe von Ingenieurleistungen für die Außenanlagen erfolgte an das Büro Sack und Partner aus Adelsheim. Das Büro Rainer Metzger (Weikersheim) wurde mit den Ingenieurleistungen Elektroanlagen beauftragt, und das Büro Matthias Mackert (Hettingen) erhielt den Auftrag für die Planung von Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen. Das voraussichtliche Honorar wird sich auf über 300 000 Euro belaufen.

Stadtrat Bernd Ebert machte der Verwaltung in diesem Zusammenhang ein großes Kompliment. Mit "großer Offenheit" legte die Verwaltung in sehr detaillierter Form die Ingenieurangebote vor, was es in dieser Form bisher noch nicht gegeben habe. Jetzt wisse man von Seiten des Stadtrates wie man dran ist.

Unter "Verschiedenes" informierte der Bürgermeister, dass bei den Bauarbeiten zur "Alla-hopp"-Anlage in Merchingen ein historischer noch gut erhaltener Gewölbekeller bzw. eine Zisterne in unmittelbarer Nähe zum Schloss gefunden wurde. Dieser Fund wurde durch Archäologen freigelegt und soll nun auch dokumentiert werden. In den nächsten Tagen werde entschieden, wie mit dem Gewölbebogen weiter verfahren wird. Die Bauarbeiten im dortigen Bereich wurden daraufhin erst einmal kurzfristig eingestellt.