Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn/Mosbach. Das neu geschaffene Polizeipräsidium in Heilbronn ist - in der Fläche - das größte im Land, es gehören dazu 1470 Polizeibeamte, 200 Verwaltungsangestellte und 13 Polizeireviere. Erstmals in seiner Eigenschaft als Polizeipräsident legte Hartmut Grasmück jetzt die Kriminalstatistik 2013 vor, die nun die Kreise Heilbronn Stadt und Land, den Hohenlohekreis, den Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis umfasst. Sein Resumee: Es gibt Licht, und es gibt Schatten, alles in allem aber ist die Region vergleichsweise sicher. Im Baden-Württemberg-Ranking liegt sie auf Platz 2, wobei zu beachten ist, dass das Land hinter Bayern auch das zweitsicherste Bundesland in Deutschlands ist. Hintergrund Hintergrund

Grasmück stellt fest: "Mit einer Häufigkeitszahl von 4218 liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 5450 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Bürger unseres Zuständigkeitsbereiches leben in einer vergleichsweise sicheren Region." Wobei das "vergleichsweise" einen einmaligen Aspekt in dieser Rechnung aufweist: die Häufigkeitszahl steigt durch das Herunterrechnen der absoluten Bevölkerungszahl dank Zensus automatisch an! Nach den Ergebnissen des Zensus wurde die Einwohnerzahl im Präsidiumsbereich von 840.513 im Jahr 2011 für 2012 um knapp 20.000 Personen (2,29 Prozent) nach unten korrigiert.

Die Häufigkeitszahl ist eher eine abstrakte Größe, konkreter sind die reinen Zahlen der 2013 tatsächlich begangenen Straftaten: Es waren 34.642. Kleiner Schönheitsfehler dabei: das entspricht einem Anstieg von 1,3 Prozent, bzw. 433 Delikten mehr - landesweit waren es nur 0,5 Prozent mehr. Dass es zwischen der tatsächlichen Kriminalität und der gefühlten Sicherheit der Bevölkerung eine Differenz gibt, werden die Zahlen aber weder untermauern noch ausräumen. Dennoch: Licht sieht Grasmück da, wo es um Gewalttaten geht. Deren Abnahme von 5,6 Prozent geht über einen statistischen Minimalwert hinaus. Tötungsdelikte, Raub- und schwere Körperverletzung zählte man 2012 noch 990, im Jahr 2013 waren es nur noch 935. Besonders erfreulich ist diese Statistik bei Gewalt an Schulen. Zeigen hier die vielfältigen Präventionsmaßnahmen erste Auswirkungen? Denn nach Zufallsergebnis sehen die 30 Prozent Rückgang (von 89 auf 62 Fällen) nicht aus. Immer wieder Thema ist auch die Gewalt gegen Polizei und Staatsmacht. Den Rückgang hier um 43 Prozent kann sich Grasmück nicht so recht erklären, 2013 gab es 48 solcher Fälle, meist unter Alkoholeinfluss.

Die Schattenseite liegt bei den Eigentumsdelikten, auch wenn der landesweite Anstieg bei 31,8 Prozent liegt und im Präsidiumsbereich "nur" bei 17,2 Prozent (eine Erhöhung von 402 auf 471 Einbrüche). Dabei fallen die Diebstähle, bei denen aus Villen teure Teppiche und wertvoller Schmuck gestohlen werden, kaum ins Gewicht. Die zunehmenden Bandendiebstähle finden immer mehr in kleinen, aber autobahnnahen Gemeinden statt, bevorzugt in Siedlungen am Rande. Grasmück: "Eine hohe Hecke ist da kein Schutz vor Diebstahl, sondern eher ein Schutz für die Diebe", die immer mehr auch tagsüber "tätig" seien. Hier muss auch die Polizei mit mehr Einsatz und neuen Methoden nacharbeiten, besonders im Instrumentarium für die Aufklärung, die hier "traditionell niedrig" sei, so Grasmück. Mit mehr Kriminaltechnik und Ausbildung könne man nicht nur die Strukturen selber, sondern auch die Täter besser definieren.