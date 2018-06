Von Rüdiger Busch

Hardheim. Unternehmerpersönlichkeiten, wie er eine ist, sind leider selten geworden: Ein Geschäftsmann, für den seine gesellschaftliche Verantwortung kein Lippenbekenntnis, sondern Verpflichtung und Selbstverständlichkeit zugleich ist, der in bewährten Traditionen fest verwurzelt ist, aber gleichzeitig immer aufgeschlossen für Innovationen und die Herausforderungen der Moderne. Am morgigen Sonntag feiert Hubert Eirich, Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar und Ehrenbürger der Gemeinde Hardheim, seinen 80. Geburtstag.

Seit über 50 Jahren ist der Seniorchef nun schon in der Maschinenfabrik Gustav Eirich tätig. Hubert Eirich hat großen Anteil an der beeindruckenden Entwicklung des Familienbetriebs, der heute in zwölf Ländern vertreten ist und weltweit rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt. Hubert und sein Vetter Paul Eirich haben die Verantwortung für das Tagesgeschäft zwar schon vor Jahren an die fünfte Generation übergeben, doch auch mit jetzt 80 Jahren ist der Seniorchef noch regelmäßig in seinem Büro anzutreffen.

Dass er diesen Weg einmal gehen würde, war Hubert Eirich lange nicht klar, wie er im Gespräch mit der RNZ betont. Geboren am 18. Januar 1935 in Gaggenau - sein Vater war dort Bürgermeister -, war ihm das familieneigene Unternehmen von Aufenthalten in Hardheim natürlich gut bekannt. Doch die Weichen für die Unternehmerlaufbahn wurden später gestellt: Nach dem Abitur studierte er Maschinenbau mit den Schwerpunkten Mechanik und Mathematik an der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Als sich der Diplom-Ingenieur 1963 in die Wissenschaft vertiefen und seine Promotion anstreben wollte, ereilte ihn der Ruf der Familie. Ihm wurde angeboten, in die 1863 vom Urgroßvater gegründete Maschinenfabrik einzutreten, und so zog es ihn in die Heimat seiner Mutter.

"In den Anfangsjahren musste ich viel lernen", erinnert sich Hubert Eirich, "doch ich hatte mit Gustav und Willi Eirich gute Lehrer im Hause." Zusammen mit seinen Vettern Paul und Walter festigte Hubert Eirich ab 1968 als Geschäftsführender Gesellschafter den Familienbetrieb als größten Arbeitgeber der Gemeinde und führte Eirich in seinem Marktsegment Mischtechnik und Anlagenbau in die Weltspitze. Die Zahl der Beschäftigten in Hardheim wuchs von 300 auf heute rund 750.

Schon früh erkannte man bei Eirich die Bedeutung der ausländischen Märkte und gründete Vertretungen auf allen Kontinenten. Das Bekenntnis zum Standort und zur Region war Hubert Eirich aber immer eine Herzensangelegenheit, ebenso wie die besondere Verantwortung eines Unternehmers für die Mitarbeiter und deren Familien.

Besonderes Engagement brachte Eirich auch in der IHK Rhein-Neckar ein. Nach dem Unfalltod seines Vorgängers Klaus Fleck wurde er als damaliger Stellvertreter gefragt, ob er das Amt des Präsidenten übernehme: "Entweder ich mache es richtig, oder gar nicht", stand für Hubert Eirich fest. Und er machte es richtig: Von 1995 bis 2005 setzte er in dieser Funktion wertvolle Impulse für die regionale Wirtschaft und brachte einen fruchtbaren Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Gang. Dies wurde unter anderem mit der Ehrensenatorwürde der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg anerkannt.

In seinen zehn Jahren als IHK-Präsident hat er geschätzte 84.000 Kilometer im Dienst der IHK zurückgelegt: Er ist rund zweimal um die Welt gefahren, um die regionale Wirtschaft zu fördern. Dass er den Spagat zwischen dem verantwortungsvollen Beruf und dem ebenfalls zeitintensiven Ehrenamt all die Jahre so glänzend meisterte, sei seiner Frau Rosemarie und der guten Zusammenarbeit mit seinen Vettern zu verdanken. Als IHK-Präsident hat er große Persönlichkeiten kennengelernt, und neue Blickwinkel taten sich für ihn auf: "Davon habe nicht nur ich persönlich profitiert, sondern auch die Firma."

Daneben bringt sich Hubert Eirich im Hochschulrat der Dualen Hochschule in Mosbach ein, er war ehrenamtlicher Handelsrichter beim Mosbacher Amtsgericht und Mitglied im Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelstages. Die besondere Verbundenheit des Jubilars mit Hardheim wird bei der Unterstützung zahlreicher örtlicher Institutionen und Vereine wie Feuerwehr, DRK oder Handballabteilung, für die er in jungen Jahren auch selbst aktiv war, deutlich.

Sein Einsatz für den Erhalt des Hardheimer Krankenhauses ist von unschätzbarem Wert - zunächst über Jahre als stellvertretender Vorsitzender und seit 2011 als Mann an der Spitze des Fördervereins. Da überrascht es nicht, dass Hubert Eirichs selbstloser Einsatz für das Allgemeinwohl auch entsprechend gewürdigt worden ist: Die Gemeinde Hardheim zeichnete ihn 2004 mit der Ehrenbürgerwürde aus, und er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Das Tagesgeschäft bei Eirich läuft seit einigen Jahren ohne den Seniorchef. Dass die nachfolgende Generation die Philosophie der Unternehmerfamilie wie selbstverständlich übernommen hat, ist Hubert Eirich eine große Freude. Und darin liegt auch eine besondere Stärke von Eirich: Auf die sich verändernden Herausforderungen der Märkte zu reagieren, ohne dabei seine Linie zu verlieren.

Mit 80 Jahren kann Hubert Eirich auf ein beeindruckendes Lebenswerk zurückblicken. Trotz der imposanten Liste beruflicher Erfolge steht für ihn außer Frage, was das Wichtigste im Leben ist: "Die Familie steht immer an erster Stelle." Und so gehört der morgige Ehrentag auch ganz der großen Familie: Ehefrau Rosemarie, die drei Kinder und die acht Enkelkinder werden sicher zu den ersten Gratulanten zählen. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich den zahlreichen Glückwünschen gerne an.