Seit knapp einem Jahr arbeitet der Syrer Sameh Kheir (Mitte) als Gastarzt in der internistischen Praxis am Hardheimer Krankenhaus. Seine Chefs Thomas Schwender (l.) und Dr. Andreas Mövius (r.) sind von ihrem neuen Mitarbeiter angetan. Foto: R. Busch

Von Rüdiger Busch

Hardheim. "Die Hälfte meines Traumes hat sich bereits erfüllt", sagt Dr. Sameh Kheir, und auch sein Gesichtsausdruck lässt keinen Zweifel daran, dass er sich in seiner neuen Heimat wohlfühlt. Seit knapp einem Jahr arbeitet der Mediziner aus Syrien als Gastarzt in der internistischen Praxis von Dr. Andreas Mövius und Thomas Schwender am Hardheimer Krankenhaus. Mit Hilfe dieses Praktikums bereitet sich der 30-Jährige auf die Erlangung der deutschen Approbation vor. Das dafür notwendige Sprachzertifikat hat Kheir vor kurzem erworben.

Millionen Syrer haben seit 2011, dem Beginn des verheerenden Bürgerkriegs, ihre Heimat verlassen. Sameh Kheir ist jedoch nicht vor dem Krieg geflohen, er hat seine Ausreise nach Deutschland schon seit Jahren geplant. Der aus der südsyrischen Stadt Sweida stammende Arzt hat in Damaskus Medizin studiert und promoviert. Anschließend arbeitete er als Assistenzarzt im Bereich Radiologie. Doch schon während seines Studiums träumte er davon, später einmal nach Deutschland zu gehen und dort als Arzt zu arbeiten.

"Bei uns in Syrien genießt Deutschland einen sehr guten Ruf", begründet Kheir seine Entscheidung. Die Deutschen würden als fleißiges Volk gelten, Deutschland habe sich in den letzten 70 Jahren zu einem "großen Land" entwickelt. Seit 2009 lernte er die deutsche Sprache, um sich auf die Herausforderung vorzubereiten.

Mit großem Erfolg, denn der 30-Jährige kann sich auf Deutsch gut verständigen, was für den Beruf des Arztes natürlich von grundlegender Bedeutung ist. Anfangs habe er jedoch Schwierigkeiten gehabt, alle Patienten zu verstehen. Auf den hiesigen Dialekt hatte ihn sein Sprachlehrer in Syrien nämlich nicht vorbereitet ... "Es ist aber immer besser geworden, und wenn jemand langsam spricht, dann verstehe ich auch den Hardheimer Dialekt."

"Die Menschen hier sind sehr nett, und ich habe mich gut eingelebt", unterstreicht Kheir, der im ehemaligen Schwesternwohnheim des Krankenhauses ein Zimmer bezogen hat. Das Praxisteam sei für ihn wie eine Familie geworden. Eins hat ihn in Deutschland aber überrascht: "Dass man hier so früh zu Bett geht. In Syrien schlafen wir in der Regel nicht vor 2 Uhr nachts, und Mittagessen gibt es erst um 16 Uhr."

Vieles ist für ihn in Deutschland Neuland: eine neue Sprache, eine neue Kultur, ein neues Lebensumfeld - die Arbeit als Arzt sei jedoch mit der in Syrien durchaus zu vergleichen: "Die Arbeitsatmosphäre in den Krankenhäusern ist ähnlich", sagt Kheir. Nur die Patienten, die seien in Deutschland etwas ruhiger und zurückhaltender.

In der täglichen Arbeit in der Praxis kümmert sich Kheir um die Erstaufnahme der Patienten und entlastet dabei die beiden Internisten: "Wir sind sehr zufrieden mit ihm, die Patienten sind es, und auch das Krankenhaus profitiert von seiner Arbeit", fasst Dr. Andreas Mövius die Eindrücke der ersten Monate zusammen. "Er verfügt über einen großen Wissensschatz, er ist sehr umgänglich und den Patienten immer freundlich zugewandt." Kein Wunder, dass die Praxisinhaber schon feste Pläne mit ihm haben: "Nach der Prüfung möchten wir ihn als Assistenzarzt weiterbeschäftigen."

Von Vorteil seien auch seine Arabischkenntnisse, denn immer wieder kommen Asylbewerber aus arabischen Ländern als Patienten in die Praxis. Auch außerhalb des Krankenhauses ist sein entsprechendes Wissen gefragt: So hat er Nicole Wagner vom Helferkreis der Gemeinschaftsunterkunft bereits bei Übersetzungen geholfen. Nach seiner Prüfung möchte er dort regelmäßig unterstützend wirken.

Seine Heimatstadt Sweida ist vom Bürgerkrieg zwar größtenteils verschont geblieben. Und doch beschäftigt ihn die Situation in Syrien mehr als ihm lieb sein kann: "Mein Land ist zerstört, und es bricht mir das Herz, dies aus der Ferne miterleben zu müssen", sagt Kheir. Per "WhatsApp" hält er Kontakt zu seiner Familie - zu seiner Mutter und den beiden Brüdern - und gibt dabei die Hoffnung nicht auf, dass Syrien zum Frieden zurückfindet.

Sameh Kheir ist nicht der einzige Gastarzt am Hardheimer Krankenhaus. Die chirurgische Praxis Dr. Herbert Schmid/Alexander Wolfert beschäftigt aktuell zwei ägyptische und einen tunesischen Mediziner. Wie schwer es ist, einen deutschen Arzt für eine Praxis im ländlichen Raum zu gewinnen, weiß Dr. Mövius aus eigener Erfahrung. Seit Jahren suchen er und sein Kollege Schwender einen weiteren Partner für die Praxis - bislang ohne Erfolg.

Hardheim ist da kein Sonderfall, und so überrascht es nicht, dass in vielen ländlichen Krankenhäusern der Betrieb ohne ausländische Ärzte heute schon nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Die Zahl ausländischer Mediziner ist nach Angaben der Bundesärztekammer 2014 um rund zehn Prozent auf knapp 40.000 gestiegen. An der Spitze der zugewanderten Mediziner standen 2014 Rumänen, gefolgt von Syrern, Ägyptern, Ungarn und Griechen.

Damit Sameh Kheir in Deutschland praktizieren kann steht als nächster Schritt die Kenntnisstandprüfung an. Besteht er diese mündlich-praktische Prüfung, kann er in einigen Jahren die Facharztprüfung ablegen: "Wenn ich das geschafft habe, dann hat sich mein Traum komplett erfüllt."