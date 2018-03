Gerichtstetten. (rüb) "Die Anwohner mussten über eineinhalb Jahre hinweg erhebliche Belastungen auf sich nehmen", betonte Bürgermeister Volker Rohm gestern bei der Abnahme der Bauarbeiten für die Schwarzenbrunner und die Keltenstraße. Doch es habe sich gelohnt: "Wir haben jetzt ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann!" Die beiden Straßen wurden im Rahmen des Sanierungsprogramms "Ortskern Gerichtstetten" saniert und ausgebaut. Vor dem Ausbau der Straßen wurden zunächst die Ver- und Entsorgungsleitungen saniert und erneuert. Die Sanierung der Kanalleitung erfolgte teils in geschlossener, teils in offener Bauweise. Die Wasserleitung wurde in beiden Straßen komplett ausgetauscht. Diese Arbeiten wurden bereits im Jahre 2013 von der Firma Boller-Bau (Distelhausen) zum Angebotspreis von 196 000 Euro übernommen.

Nachdem dieser Bauabschnitt Mitte 2014 abgeschlossen war, folgten direkt im Anschluss die Straßenarbeiten. Den Zuschlag hatte die Firma HLT (Neckargerach) zum Preis von von 188 000 Euro erhalten. Zu den Privatgrundstücken erfolgte jeweils eine Angleichung.

Deutliche Verbesserungen ergaben sich bei der Fahrbahnbreite: Die Fahrbahn hat im Mittel eine Breite von 4,50 Meter. Die Fahrbahn erhielt einen komplett neuen Unterbau. Die Arbeiten konnten großteils bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Restarbeiten wurden im Frühjahr durchgeführt und somit noch rechtzeitig vor der 800-Jahr-Feier fertiggestellt.

Die Gesamtkosten für den Ausbau der Schwarzenbrunner und der Keltenstraße liegen bei rund 430 000 Euro.

Im Zuge des Ausbaues erfolgte auch die Verlegung von Telekom- und Stromkabeln einschließlich Kabeln für die Straßenbeleuchtung. Durch das noch fehlende mittige Verbindungsstück in der Sonnenstraße konnte die Ortsbeleuchtung noch nicht fertiggestellt werden. Es ist vorgesehen die Überspannungsleuchten abzubauen und durch Ständerleuchten zu ersetzen.

Bürgermeister Rohm verdeutlichte, dass im Zuge der Baumaßnahme zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen gewesen seien. Sein Dank galt den Mitarbeitern des Bauamtes und des Bauhofs, Planer und Bauleiter Bernd Gehrig, der bauausführenden Firma und nicht zuletzt den Anwohnern für ihre Geduld.

"Wenn das Ergebnis so gut ist, nimmt man Beeinträchtigungen während der Bauphase gerne in Kauf", sagte Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach und zeigte sich sehr zufrieden mit der Ausführung.

Bauamtsleiter Friedrich Ansmann zeigte auf, dass die zuvor durchgeführten Abbrüche es erst ermöglicht hätten, die Straße so auszubauen. Einige Engstellen seien beseitigt worden.

Viele Detailgespräche mit den Anwohnern seien nötig gewesen, doch man habe immer eine gute Lösung gefunden, erklärte Bernd Gehrig. Herausgekommen sei ein "artgerechter, dörflicher Ausbau". Seinen Dankesworten schloss sich auch Bertold Henkel an.

In Kürze sollen die Bagger im dortigen Bereich schon wieder rollen: Dann geht es mit dem fehlenden Teilstück zwischen der Schwarzenbrunner und der Keltenstraße weiter: der Sonnenstraße. Die Arbeiten für den Ausbau der Straße sollen in der nächsten Gemeinderatssitzung am 29. Juni vergeben werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten kann dann auch die Straßenbeleuchtung im gesamten Gebiet vervollständigt werden.

Der Abnahme wohnten ferner Friedrich Ansmann und Bernhard Popp vom Bauamt, Bauhofleiter Markus Alter, Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach, Bernd Gehrig vom Büro Walter und Partner (Tauberbischofsheim/Adelsheim) sowie Bertold Henkel (Firma HLT) teil.