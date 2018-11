Hardheim. (rüb) Die Gemeinde Hardheim arbeitet an einem Konzept für die Friedhöfe der Kerngemeinde und der Ortsteile. Das Ziel ist das schrittweise Abstellen von Mängeln und die Schaffung einheitlicher Standards. In der Gemeinderatssitzung am Montag hatte Fritz-Peter Schwarz das Thema in der Bürgerfrageviertelstunde angesprochen. Seine Anregungen wurden von der Verwaltung aufgegriffen, und Hauptamtsleiter Lothar Beger verwies in diesem Zusammenhang auf das in der Entstehung befindliche Friedhofskonzept.

Auf Nachfrage der RNZ erklärte Beger gestern, dass bereits im Frühjahr Vor-Ort-Termine mit den Ortsvorstehern stattgefunden haben. Dabei wurden die bestehenden Mängel erfasst. Gravierende Mängel gebe es zum Beispiel bei den Friedhofsmauern in Erfeld und Gerichtstetten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Leichenhalle in Hardheim. Hier könnte ein etwas verändertes Nutzungskonzept für Verbesserungen sorgen. "Ein anderer Zukunft und ein neuer Standort für den Kondolenzständer sind hier denkbar", erläutert Lothar Beger.

Der technischer Ausschuss des Gemeinderats habe unabhängig vom neuen Friedhofskonzept bereits beschlossen, dass die bisher im Untergeschoss befindliche Toilette einen neuen Standort enthält. Die Toilette soll künftig ebenerdig zu erreichen sein.

Ein Thema wird auch der bessere Schutz der Trauergäste vor Wind und Wetter sein. Hierzu hatte Fritz-Peter Schwarz der Verwaltung am Montag einen Vorschlag unterbreitet, wie mit Hilfe eines Windfangs relativ einfach Verbesserungen erzielt werden könnten (die RNZ berichtete).

Nachdem verschiedenen Nachbesserungs-Maßnahmen bei der Lautsprecheranlage nicht die erwünschte Wirkung gezeigt haben, wurde für nächste Woche ein Termin mit einem Experten vereinbart. Er soll Vorschläge für ein Beschallungskonzept entwickeln. Bis Jahresende könnte dann bereits der Komplettaustausch der Anlage verwirklicht werden.

Noch im Herbst soll das Friedhofskonzept im Gemeinderat vorgestellt werden. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen könnte dann schrittweise in den nächsten Jahren vollzogen werden, erläuterte Hauptamtsleiter Beger.