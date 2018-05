Von Rüdiger Busch

Hardheim. Erstmalig in ihrer über 150-jährigen Geschichte wird die Maschinenfabrik Gustav Eirich im laufenden Jahr hohe Verluste verzeichnen. Hauptverantwortlich ist ein Auftragseinbruch von mehr als 40 Prozent. Das Familienunternehmen setzt aber alle Hebel in Bewegung, um die schwierige Situation ohne betriebsbedingte Kündigungen zu bewältigen. In einem Pressegespräch informierten die Geschäftsführer Stephan Eirich und Ralf Rohmann, Personalleiter Jürgen Trunk sowie vom Betriebsrat Vorsitzender Markus Weniger und Stellvertreter Norbert Erbacher über die Situation und darüber, wie der Weg aus der Krise gelingen soll.

"Wir befinden uns momentan in einer ernsten Situation." Der von Ralf Rohmann gewählte Einstieg zeigt, dass bei Eirich nicht um den heißen Brei geredet wird. Ein Krisenjahr sei nichts Ungewöhnliches, so der Geschäftsführer weiter, "aber in dieser Heftigkeit und Intensität haben wir es noch nicht erlebt".

Nachdem im Jubiläumsjahr 2013 noch ein Rekordumsatz von 107 Millionen Euro fiel dieser Wert aktuell auf 65 Millionen Euro. Ein herber Einschnitt, zumal die Struktur des Unternehmens und die Zahl der Beschäftigten auf eine ganz andere Größenordnung ausgelegt sind. Daran soll sich auch nichts ändern, wie Ralf Rohmann unterstreicht: "Es geht nicht darum, die Belegschaft an den gesunkenen Umsatz anzupassen. Stattdessen möchten wir gemeinsam diese Durststrecke überwinden."

Die Gründe für den dramatischen Auftragsrückgang sind vielschichtig: "Die Kunden werden immer vorsichtiger, Investitionsentscheidungen werden immer stärker abgewogen, manche Projekte ziehen sich wie ein Kaugummi", beschreibt Stephan Eirich die unbefriedigende Situation. Dabei steige die Liste der zu erwartenden Aufträge ständig an, doch Zusagen würden sich vor allem bei Großprojekten häufig von Monat zu Monat verschieben, und immer wieder komme es sogar zu Stornierungen von Aufträgen.

Hinzu komme eine wachsende Konkurrenz, vor allem in Asien. Dort mache sich auch das gedrosselte Wirtschaftswachstum bemerkbar. So habe sich das Auftragsvolumen aus China, wo zuvor 25 Prozent der Umsätze herkamen, im laufenden Jahr halbiert.

"Die Zyklen in der Weltwirtschaft werden immer kürzer", beschreibt Ralf Rohmann ein Phänomen, dem sich Eirich, das 90 Prozent seines Umsatzes international erwirtschaftet, nicht entziehen kann. "Wie wir auf diese Dynamik und die Sprunghaftigkeit des Marktes besser reagieren können, das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre." Dies kann Markus Weniger nur bestätigen: Bislang habe man bei Eirich die Ausschläge in der Auftragskurve etwa durch flexible Arbeitszeitkonten immer gut ausgleichen können - "aber so etwas wie jetzt, vom Rekordjahr in die Krise, ist in meinen 20 Jahren nicht vorgekommen".

Dass die Märkte sich wieder beruhigen, daran glaubt keiner: Deshalb werden Lösungen gesucht, wie auf die erhöhte Geschwindigkeit reagiert werden kann. Klar ist, dass diese Entwicklung von den Mitarbeitern eine immer größere Flexibilität erfordern wird.

Als erste Reaktion auf die Krise wurde im März Kurzarbeit eingeführt. Dies reicht aber bei weitem nicht aus, zumal dieses Instrument, wie Jürgen Trunk erläuterte, nur noch bis Mitte 2015 eingesetzt werden kann. Deshalb handeln Betriebsrat, Geschäftsleitung und Gewerkschaft eine gemeinsame Vorgehensweise aus. Da die Geschäftsleitung mit der Belegschaft an einem Strang ziehen möchte und den Mitarbeitern deshalb eine größtmögliche Transparenz anbietet, wurde dem Wunsch des Betriebsrats entsprochen und die arbeitnehmernahe Beratungsgesellschaft EWR Consulting hinzugezogen. Diese bestätigte die Zahlen und Einschätzungen.

Das wichtigste Ziel: keine betriebsbedingten Kündigungen 2015. Daneben soll die hohe Ausbildungsquote beibehalten werden. Wenn die Trendwende aber nicht schnell gelingt, dann werden auch die Beschäftigten ihren Anteil zum Durchstehen der Krise beisteuern müssen: In den nächsten Wochen soll ein Ergänzungstarifvertrag erarbeitet werden, der entsprechende Anpassungen vorsehen wird.

Damit wird ein Paket an Maßnahmen geschnürt, mit dem man für jede Geschäftsentwicklung 2015 gewappnet sei. Übertrifft das Geschäftsjahr die Erwartungen, könnten Einschnitte gänzlich unterbleiben, bleibt die Lage angespannt oder verschlechtert sie sich sogar, werden nach und nach Komponenten des Ergänzungstarifvertrags umgesetzt.

Beim Blick auf das neue Jahr zeichne sich zwar ein "Silberstreif am Horizont ab": Die Prognose geht von einem Umsatz in Höhe von 88 Millionen Euro aus. "2014 haben wir unsere Prognose jedoch dreimal nach unten korrigieren müssen", gibt Ralf Rohmann zu bedenken. An der Notwendigkeit von Veränderungen gebe es aber keinen Zweifel: "So ein Jahr wie 2014 darf uns nicht mehr passieren."

Dass das Unternehmen trotz der aktuellen Verluste stabil ist und über eine hohe Eigenkapitalquote verfügt, stellt Rohmann heraus: "Die Gesellschafter tun alles dafür, um diese Stabilität auch für die Zukunft zu gewährleisten." Eirich könne glücklicherweise aus einer Position der Stärke heraus auf die Krise reagieren - die schon zuvor gestartete Neuausrichtung sei unabhängig von der aktuellen Entwicklung unerlässlich.

Bereits 2016 oder 2017 werde Eirich anders aufgestellt sein. Hier gehe es um konsequente Modernisierung betrieblicher Abläufe und Produktionskonzepte. Stephan Eirich macht deutlich, dass sich Eirich nicht nur auf die hochpreisigen "High-End-Produkte" beschränken dürfe, sondern den Kunden auch einfachere und damit kostengünstigere Lösungen anbieten müsse: "Wir müssen entsprechende Produkte entwickeln, die am Markt Anklang finden." Ralf Rohmann ergänzt diese Forderung mit einem Vergleich aus der Automobilbranche: "Wir dürfen nicht nur die S-Klasse im Programm haben, sondern wir brauchen auch die A-Klasse, um möglichst viele Kunden bedienen zu können."

Ein solcher Prozess der Neuausrichtung braucht aber Zeit, da sind sich alle einig. Für die Mitarbeiter sei eine solche Zeit der Veränderungen nicht einfach, weiß die Geschäftsleitung: "Wir müssen den Weg gemeinsam gehen", gibt Ralf Rohmann die Richtung vor. Panik sei fehl am Platz - stattdessen wolle man Ruhe und Weitsicht walten lassen. Wie immer in der 151-jährigen Firmengeschichte.