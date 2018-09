Das Interesse der Bürger aus Hardheim und Höpfingen war riesengroß: Nach Angaben der Veranstalter waren am Montagabend rund 600 Besucher zur Informationsveranstaltung über die Windpark-Pläne in die Erftalhalle gekommen. Dabei wurden auch fleißig Unterschriften für das Bürgerbegehren gegen den Windpark gesammelt (rechts). Die Unterschriften werden den Bürgermeistern am Freitag überreicht. Alle Fotos: R. Busch

Das Interesse der Bürger aus Hardheim und Höpfingen war riesengroß: Nach Angaben der Veranstalter waren am Montagabend rund 600 Besucher zur Informationsveranstaltung über die Windpark-Pläne in die Erftalhalle gekommen. Dabei wurden auch fleißig Unterschriften für das Bürgerbegehren gegen den Windpark gesammelt (rechts). Die Unterschriften werden den Bürgermeistern am Freitag überreicht. Alle Fotos: R. Busch

Hardheim. (rüb) "Die Windkraft bewegt die Menschen", sagte Albrecht Reichert als Sprecher der Bürgerinitiative "Windwahnsinn Bretzingen" am Montagabend in der Erftalhalle. Rund 600 Bürger aus Hardheim und Höpfingen waren der Einladung zur Informationsveranstaltung "Windkraft mit Vernunft" gefolgt - und damit deutlich mehr als bei der offiziellen Informationsversammlung der beiden Kommunen Anfang Dezember. Gleichzeitig diente die Veranstaltung dazu, weitere Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln - was ebenfalls eindrucksvoll gelang. Allein aus Hardheim kamen am Montag 270 Unterschriften zusammen; für Höpfingen ist die erforderliche Zahl der Unterschriften sogar schon erreicht worden.

Ein besonderer Gruß galt zunächst den Bürgermeistern Volker Rohm und Adalbert Hauck sowie Gemeinderäten und Ortschaftsräten: "Ihre Anwesenheit zeigt uns, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen und sich auch unseren Argumenten stellen", betonte Reichert, der auch die Notwendigkeit einer eigenen Veranstaltung begründete: Ursprünglich habe Bürgermeister Rohm der Initiative zugesichert, dass sie bei der Versammlung in der Erftalhalle einen Referenten stellen dürfe. Dieses Angebot sei aber später widerrufen worden.

Zur Einführung stellte Reichert den Windpark "Kornberg" vor, in dem, so die Pläne der beiden Kommunen, sechs Windkraftanlagen im Wald errichtet werden sollen. Die Bürgerinitiative sei nicht gegen erneuerbare Energien, aber gegen diesen Standort, da dort der Lebensraum von Mensch und Tier in Gefahr sei und die Landschaft zerstört werde.

Diese Aussage belegte Albrecht Reichert mit eindrucksvollen Fotomontagen, die sich in ihrer Wirkung recht deutlich von denen unterschieden, die in der Informationsversammlung vor vier Wochen vom Darmstädter Büro Beck vorgestellt worden waren. Etwa drei Viertel der Bürger in Hardheim und Höpfingen würden die Anlagen später von zu Hause aus sehen können, sagte Reichert. Um die Höhe der Anlagen zu veranschaulichen, legte er den bildlichen Vergleich eines Windrads (Gesamthöhe knapp 210 Meter) mit dem Erftaldom (55 Meter) vor.

"Bei so gravierenden Eingriffen in die Natur sollten die Bürger mitentscheiden dürfen", lautete die Forderung des Sprechers. Stattdessen würden sich die Bürger übergangen fühlen. Es wäre jedoch unfair, dies den derzeitigen Entscheidungsträger in den Rathäusern und Gemeinderäten in die Schuhe schieben zu wollen, schließlich habe dort durch die Wahlen ein Wechsel stattgefunden.

Detailliert listete Reichert dann die "Risiken und Nebenwirkungen" des möglichen Windparks auf (die RNZ berichtete bereits ausführlich am 2. Januar). Für Pachteinnahmen von 10 oder 15 Euro pro Jahr und Bürger seien diese Risiken zu hoch, unterstrich Reichert und schlug vor, den Strom besser dort zu produzieren, wo er benötigt wird, nämlich in der Nähe der Ballungszentren. Dann seien auch die Transportverluste wesentlich geringer. Außerdem richtete er den Blick auf den Waldverbrauch: Für die sechs Anlagen müsste eine Fläche gerodet werden, die der Größe von sieben Fußballfeldern entspreche.

Es folgten die Referate von Verena Schöntag (Bad Mergentheim) und Dr.-Ing. Detlef Ahlborn (Großalmerode), ehe die Zuhörer Fragen stellen konnten. Dabei ging es unter anderem darum, welche Alternative für Wind und Sonne Dr.-Ing- Ahlborn vorschlage. Der Angesprochene sprach sich für eine weitere Nutzung der fossilen Brennstoffe aus - andernfalls entscheide man sich für die Deindustrialisierung Deutschlands. Ein weiterer Zuhörer wollte wissen, wie es um die Stromspeicherung mit Hilfe von Batterien aussehe. Dies scheitere an den benötigten Rohstoffen, da solche Batterien gewaltige Ausmaße annehmen würden, so Ahlborn.

"Unser Ziel ist die Einstellung der Planung", machte Albrecht Reichert in seinen Schlussworten deutlich. "Wir tun es nicht nur für uns, sondern für alle Bürger unserer Gemeinden!"

Er rief die Zuhörer auf, das Bürgerbegehren zu unterstützen. Bis Donnerstagabend werden noch Unterschriftengesammelt. Zehn Prozent der Wahlberechtigten müssen unterschreiben, damit das Bürgerbegehren zustande kommt. Dies wären für Hardheim rund 550 und für Höpfingen gut 250 Unterschriften. Albrecht Reichert teilte der RNZ gestern mit, dass das Ziel für Höpfingen bereits erreicht sei, für Hardheim sei man ebenfalls auf einem guten Weg. Man wolle jedoch fleißig weitersammeln.

Anschließend müssen sich die Gemeinderäte von Hardheim und Höpfingen mit dem Thema beschäftigen. Lehnen sie den Antrag auf Einstellung der Planung ab, würde es zu einem Bürgerentscheid kommen. Dann hätte der Bürger das letzte Wort.