Von Joachim Casel

Buchen. Wenn man in diesen Tagen durch die Buchener Vorstadtstraße schlendert, dann kann man deutlich erkennen: Diese Straße befindet sich im Wandel. Neue Geschäftslogos und Baufahrzeuge prägen das Bild, aktuell wird kräftig saniert und ausgebaut. Ein klares Indiz dafür, dass die Vorstadtstraße ihr Gesicht drastisch verändert. Und wie: Nach den Recherchen der Rhein-Neckar-Zeitung haben in den letzten Wochen und Monaten von den insgesamt um die 20 hier angesiedelten Gewerbebetriebe und Ladengeschäfte elf den Besitzer bereits gewechselt, oder es wird ganz aktuell ein Nachfolger gesucht. Das heißt: Über die Hälfte der Geschäfte ist von diesem Wandel betroffen. Eine ordentliche Hausnummer!

Der Wechsel in der Angebotspalette der Vorstadtstraße wird natürlich auch die Kaufgewohnheiten der Buchener beeinflussen. Und umgekehrt hat sicherlich das veränderte Verbraucherverhalten die Entscheidung zu Aufgabe oder Veränderung der bisherigen Betreiber maßgeblich beeinflusst. Bereits in den letzten Wochen und Monaten sind viele alteingesessene Geschäfte verschwunden und dafür neue mit einem ganz anderen Warensortiment entstanden. Besonders betroffen von diesem Wandel ist - stadteinwärts betrachtet - die rechte Seite (vom Gasthaus "Löwen" bis zum ehemaligen Blumengeschäft Röckel).

Aber es gibt auch Gegenbeispiele: Wally Reis betreibt ihr Wollgeschäft in der Vorstadtstraße 6 schon seit 39 Jahren (!). Auch das Reisebüro Kurt Sacher in der Vorstadtstraße 10 ist eines der doch recht dünn gesäten Vorzeigebeispiele für Kontinuität in dieser Straße. Kurt Sacher leitet sein Tourismusunternehmen schon nahezu 25 Jahre in Buchen. Seit einiger Zeit wird er von seinem Sohn Moritz unterstützt. Das beliebte Unternehmen wurde also verjüngt und wird somit auch weiterhin eine feste Größe im Buchener Stadtbild bleiben. Für Kontinuität in der Vorstadtstraße stehen auch die Friseurgeschäfte Salon Elisabeth und Martina und Friends, die schon viele Jahre in der Vorstadtstraße sind. Martina Eid übernahm das Geschäft vor zwölf Jahren von ihrer Mutter Barbara Scheurich, die an diesem Standort schon ab 1969 wirkte.

Aber das war es auch schon fast mit der Tradition, das Gesamtbild in der Vorstadtstraße unterliegt eher einem drastischen Wandel. Die Rhein-Neckar-Zeitung schaute und hörte sich um, was im einzelnen in der Vorstadtstraße schon passiert ist, oder noch passieren wird:

Gasthaus "Löwen": Das Traditionsgasthaus in der Vorstadtstraße 39 ist seit Jahrzehnten eine gute Adresse, die bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen beliebt ist. Jetzt wollen sich Albrecht ("Ali") und Gitti Geier, die das familiäre Gasthaus seit 38 Jahren (!) betreiben, altersbedingt zurückziehen. Doch für das seit Monaten auf dem Immobilienmarkt angebotene Haus hat sich bislang kein Käufer gefunden. Für den Fall, dass dies so bleibt, würden die Wirtsleute Geier ihr Haus nur noch mit einem reduzieren Angebot weiterführen.

"Die kleine Kneipe": Direkt neben dem "Löwen" ist ein weiterer Gastronomiebetrieb. Früher hieß die Wirtschaft in der Vorstadtstraße 37 "Adana-Grill", kürzlich hat der Italiener Pasquale Peluso die Wirtschaft übernommen, die jetzt den Namen "Kleine Kneipe" trägt.

Haus Gärtner: Nur ein paar Meter weiter befindet sich das dreigeschossige Haus der Familie Gärtner aus dem 17. Jahrhundert. Es beherbergt im Erdgeschoss das 120 Quadratmeter große Schmuck- und Modegeschäft "Hot Accessoires" und in den oberen Stockwerken Wohnräume. Kürzlich hat ein privater Investor das Gebäude von den Gärtner-Erben erworben. Der Fortbestand des Geschäfts an diesem Standort ist aber weiter gesichert.

Vorstadtstraße 22: Schräg gegenüber dem Zunfthaus war noch vor einigen Wochen die Bäckereifiliale Smart-Shop Weber. Nach der Aufgabe des kleinen Backshops zog dort die Sparkassenversicherung Thomas Borho ein.

Schreibwarengeschäft Schönberger: Das Schreibwarengeschäft Schönberger, das seit 15 Jahren in der Vorstadtstraße 16 in Buchen beheimatet ist, wird nur noch rund vier Monate geöffnet sein. Drei Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. "Am 31. März ist Schluss" bekräftigte Ulrich Schönberger gegenüber der RNZ, der für die Entscheidung wirtschaftliche Gründe angibt. Der Hauptsitz in Creglingen und die Filiale in Niederstetten hätten die starken Umsatzrückgänge der Buchener Filiale immer wieder auffangen müssen. Als einen Grund dafür, warum das Geschäft nicht so gut gelaufen sei, sieht Schönberger "die schwierige Lage in der Buchener Vorstadtstraße."

Frühere Metzgerei Pfeiffer: Umfangreich ausgebaut und modernisiert wird derzeit das Gebäude in der Vorstadtstraße 27. Hier war früher die traditionsreiche Metzgerei Pfeiffer. Das Haus gehört jetzt den Buchener Handwerkern Leopold Wögler und Manfred Ballweg-Moe. Im ersten und zweiten Obergeschoss werden Wohnungen mit Flächen von 50 bis 60 sowie mit 120 bis 130 Quadratmeter entstehen. Als Betreiberin für das Ladengeschäft sei schon eine Interessentin gefunden.

Eiscafé Venezia: Hier brodelt die Gerüchteküche momentan gerade recht heftig. An der Eingangstür des Eiscafés in der Vorstadtstraße 9 weist ein Schild darauf hin, dass man in die Winterpause gegangen sei. Hinter vorgehaltener Hand wird derzeit allerdings gemunkelt, dass das Café nicht wieder öffnen wird. Die Betreiber waren in den letzten Tagen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Haus "Herkerts Loni": Unter diesem alten Namen ist das Anwesen nur wenige Meter neben dem Eiscafé in der Vorstadtstraße alteingesessenen Buchenern besser bekannt. Das dreigeschossige Fachwerkhaus, in dem einst auch die Parfümerie Somogyi war, wurde in den letzten Wochen von einem privaten Investor aufwendig saniert. Derzeit wird noch ein Lift eingebaut. Anfang nächsten Jahres kehrt in das Gebäude wieder Leben ein. Während der künftige Nutzer des Erdgeschosses noch nicht bekannt ist, wird in die oberen Stockwerke die Werbeagentur "Schreiber und Grimm" mit momentan neun Mitarbeitern einziehen. Die Werbeagentur ist derzeit noch in der Abt-Bessel-Straße 14 ansässig, wo der Platz für das Unternehmen aber nicht mehr ausreicht. Der Umzug in die Vorstadtstraße mit Geschäftsräumen von 200 Quadratmetern war der logische Schritt.

Ehemalige Pizzeria: Das dreigeschossige Wohn- und Geschäftshaus in der Vorstadtstraße, das im Erdgeschoss eine Pizzeria mit Gastraum beherbergt, steht vor der Zwangsversteigerung. Termin am Amtsgericht Mosbach ist der 3. Dezember. Das Haus wurde im 17. bis 18. Jahrhundert errichtet und hat eine Fläche von 384 Quadratmetern.

Ehemaliges Blumengeschäft Röckel: Eigentlich gehört das Geschäft bereits zur Amtsstraße, aber das Eckhaus am Beginn der Buchener Fußgängerzone hat optisch eine große Nähe zur nur wenige Meter später beginnenden Vorstadtstraße. Vor wenigen Wochen begrüßte hier noch eine bunte Vielfalt an Blumen die Passanten, aber das Geschäft wurde geschlossen und steht derzeit leer. Auch das Obergeschoss, in dem momentan noch ein Personaldienstleister sein Büro hat, soll neu vermietet werden. Gerade bei diesem Gebäude in Bestlage gibt es aber kein Mangel an Mietinteressenten. Für das Geschäft im Erdgeschoss wurde bereits ein Nachfolger gefunden. Das Deutsche Makler-Forum aus Regensburg wird hier bald eine neue Filiale eröffnen. Das Objekt selbst stehe aber weiter zum Verkauf bestätigt Norbert Lobeck von der Immobiliengesellschaft der Sparkasse auf Anfrage der RNZ.

Damit ist es bei den Veränderungen in der Vorstadtstraße aber noch längst nicht getan. Das Hochhaus gegenüber dem Gasthaus "Reichsadler" soll offenbar grundlegend saniert werden. Ein wohl recht kostenträchtiges Unterfangen, das ein privater Investor in Angriff nehmen möchte.