Buchen. (tra) Triathlet Harry Schneider vom TSV Buchen, der letztes Wochenende beim Ironman 70.3 auf Lanzarote den dritten Platz in seiner Altersklasse holte (die RNZ berichtete), stellt sich in wenigen Tagen der nächsten Herausforderung: Am 18. Oktober wird er seine Laufschuhe auf Mallorca schnüren: Harry Schneider wurde in die Altersklassen-Nationalmannschaft der Deutschen Triathlon Union aufgenommen und wird am 18. Oktober in Paguera an der Triathlon-Europameisterschaft in der Mittel-Distanz teilnehmen. Auf Mallorca wird er 1,9 Kilometer im Meer schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad zurücklegen und 21,1 Kilometer laufen.

Er startet in der Altersklasse 55 bis 59. "Ich freue mich über die Aufnahme in die Nationalmannschaft und werde beim Wettkampf auf Mallorca mein Bestes geben", sagt Harry Schneider.

Der Triathlet trainiert täglich: An sechs Tagen der Woche widmet er sich dem Laufen, Schwimmen und Radfahren. Am siebten Tag geht er ins Fitnessstudio. "So komme ich pro Woche im Schnitt auf 12 bis 15 Trainingsstunden", berichtet er.

Der Buchener hat 1984 den Triathlon für sich entdeckt und nahm bereits zwei Jahre später am Ironman auf Hawaii teil. Dann pausierte er einige Zeit. Seit acht Jahren trainiert er wieder intensiv. Und das mit großem Erfolg: Letztes Jahr holte er beim Ironman auf Lanzarote den zweiten Platz in seiner Altersklasse. In Luxemburg schaffte er den vierten Platz.