Buchen. (Wd) Stadtrat Arno Scheuermann warf Bürgermeister Roland Burger und dem Gemeinderat vor, nicht alles getan zu haben, um die Anlieferung und Lagerung von freigemessenem Betonmüll des sich im Rückbau befindlichen Obrigheimer Kernkraftwerks auf die Deponie Sansenhecken in Buchen zu verhindern. Vor geraumer Zeit hatte der Gemeinderat eine Resolution verabschiedet, in der man sich eindeutig gegen die Einlagerung des Materials ausspricht. Auch die kreiseigene Abfallwirtschaftsgesellschaft AWN hatte wie Landrat Dr. Brötel die ablehnende Haltung des Kommunalgremiums unterstützt. Das stieß aber beim grünen Umweltminister Franz Untersteller auf keinerlei Verständnis, der weiterhin die Lagerung auf "geeigneten Deponien" wie Sansenhecken befürwortet. Erst recht, seit dem das renommierte Ökoinstitut sogar eine landwirtschaftliche Nachnutzung solcher Deponien für unbedenklich hält.

Zuvor war von einem Zuhörer gefragt worden, ob es zutreffe, dass im Dezember die ersten Lastwagen der EnBW auf der Deponie erwartet werden. Bürgermeister Burger konnte das nicht bestätigen. Tags darauf versicherte die AWN: "Aktuell liegen keine Anfragen seitens des Betreibers EnBW für die Anlieferung von Rückbaumaterial vom KWO vor. Wir werden die Öffentlichkeit selbstverständlich informieren, sobald sich Neuigkeiten ergeben."

Stadtrat Scheuermann appellierte an das Gremium, der Resolution nun Taten folgen zu lassen. "Wir müssen gemeinsam Widerstand leisten, auch wenn wir vom Recht her keine Chancen sehen", betonte er. Bürgermeister Burger stellte klar, dass er sich an Recht und Gesetz halten müsse. Den Vorwurf von Scheuermann ließ er nicht gelten. "Wir haben uns sehr um alternative Wege für das Material bemüht, aber Leute wie Minister Untersteller haben unsere aufgezeigten Alternativen nicht zugelassen", rief er in Erinnerung. "Wir haben allerdings nicht die Macht, etwas anderes durchzusetzen", räumte er ein.

Auch Stadtrat Volker Mackert ärgerte sich über die Vorwürfe. Alles habe man versucht, um die Einlagerung des Materials zu verhindern. "Wir haben uns im Gemeinderat und im Aufsichtsrat eindeutig dagegen positioniert", betonte er. Arno Scheuermann beharrte darauf, dass es sich bei dem freigemessenen Betonmüll um "schwach strahlendes Material" handele. Niemand wisse genau, was damit passiere, wenn man das auf Sansenhecken einlagere.

Bürgermeister Burger stellte klar, dass man nach wie vor das Material in Buchen nicht haben wolle. Aber er sehe keine Möglichkeit, noch mehr zu tun, um die Anlieferung zu verhindern. "Ich hätte es mir anders gewünscht", verdeutlichte er. Die Verantwortung liege bei Minister Untersteller.