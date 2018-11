Buchen. (hk) Schon seit über 40 Jahren produziert Hoffmann und Krippner in Buchen technologisch hochwertige Eingabeeinheiten für Industrie und Medizin. In den letzten Jahren hat sich die Firma dabei zum "Hidden Champion" entwickelt und den Technologiewandel bis hin zu Touchscreen-Systemen für den Industrieeinsatz mitgestaltet.

Mittlerweile ist Hoffmann und Krippner (H und K) Arbeitgeber für 220 Mitarbeiter, bildet pro Jahr durchschnittlich 16 Auszubildende aus und erreicht einen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro mit einer besonders hohen Quote eigener Wertschöpfung. Zurzeit entwerfen 18 Entwickler und Konstrukteure für weit über 2 000 Kunden im In- und Ausland kundenspezifische Tastaturen und Touch-Eingabesysteme. Die Veredelung von Folien und Glasfronten erfolgt im Sieb- oder Digitaldruckverfahren. Leiterplatten werden mit Sensorik-Elementen bedruckt. Hochpräzise Weiterverarbeitung durch Konturanpassung mit modernster Lasertechnologie und Möglichkeiten zur Oberflächengestaltung der Folien erweitert die Produktvielfalt.

Der Fachbereich Elektronikfertigung bestückt, verklebt oder lötet vollautomatisch elektronische Bauteile auf Folien und Leiterplatten. Das optische Bonden von hochwertigen Displays und kapazitiven Touch-Sensoren mit zeitgemäßen Glasfronten stellt ein weiteres Standbein der Firma dar. Die Endmontage realisiert das Zusammenführen und Montieren aller Baugruppen zum fertigen Eingabegerät.

Am Markt zugekauft werden dabei elektronische Bauteile, Displays, Gehäuse aus Kunststoff und Metall sowie Trägerteile aus Aluminium.

Schon seit Jahren kooperiert H und K mit Unternehmen, wenn es um technische Neuentwicklungen von Produkten oder Produktionsprozessen geht. Aus einer solchen Kooperation im Rahmen der Fachgemeinschaft Eingabesysteme mit der Brandenburger Firma TES Frontdesign wurde in diesen Tagen eine Unternehmenspartnerschaft. Hoffmann und Krippner hat sich mehrheitlich an dem Neuruppiner Unternehmen beteiligt. Zusammen weisen die Unternehmen ca. 350 Arbeitsplätze auf und sind mit einem Umsatz von etwa 32 Millionen Euro einer der Marktführer für kundenspezifische Eingabeeinheiten in Europa.

"Die Firma TES Frontdesign ergänzt unsere gemeinsame Produktpalette mit hochwertigen Edelstahl-Fronten und Gehäusen sowie Aluminium-Trägerteilen", so Ralf Krippner, Geschäftsführer bei H und K. "Die Mehrheit unserer bestehenden Kunden bauen unsere Eingabeeinheiten in Gehäuse aus Metall und Kunststoff ein, die wir bisher nicht selbst fertigen konnten. Die neuen Möglichkeiten durch die Firma TES Frontdesign sind in den ersten Wochen seit Bekanntgabe an unseren Kundenstamm stark nachgefragt worden und bieten uns ein Alleinstellungsmerkmal am Markt", so Krippner weiter.

Martin Gehrig, ebenfalls Geschäftsführer bei H und K bekräftigt dabei, dass die beiden Unternehmen unverändert selbstständig weiter agieren und keine Arbeitsplätze verlagert werden. "Die Zusammenarbeit bringt beiden bisher alleine am Markt agierenden Firmen jetzt ein viel größeres Produktportfolio. Der Kunde will heute Lösungen aus einer Hand, auf die er sich verlassen kann", so Gehrig.

Anlässlich der jährlichen Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter der Firma H und K wurde über den Zusammenschluss informiert. Rüdiger Hannaleck, seit 25 Jahren Gesellschafter und Geschäftsführer des Neuruppiner Unternehmens hat den Buchener Mitarbeitern die Firma TES Frontdesign vorgestellt. Ein reger Austausch zwischen den Unternehmen hat bereits begonnen, fachspezifische gegenseitige Besuche laufen auf Hochtouren.

"Wir versprechen uns vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch großes Verbesserungs- und Effizienzpotenzial. Dazu müssen wir uns gegenseitig nur das abschauen, was das jeweilige Unternehmen besonders gut macht", so Hannaleck. "Die gemeinsame Arbeit wird uns in eine gute Zukunft bringen und lässt uns den ständigen technologischen Wandel und Fortschritt besser meistern".