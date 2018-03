Buchen. (ar) Der Elektrofachmarkt Expert im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) kann seine Verkaufsfläche auf rund 1800 Quadratmeter erweitern. Die Verbandsversammlung stimmte am Mittwochabend einer Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu und beschloss gleichzeitig die öffentliche Auslegung.

Dies wurde nötig, nachdem die Verantwortlichen des Elektrofachmarktes an die Geschäftsführung des IGO mit dem Anliegen herangetreten waren, die von dem ehemaligen Küchenstudio genutzte Verkaufsfläche von rund 400 Quadratmeter in den Fachmarkt zu integrieren. In diesem Bereich sollen künftig weiße Waren verkauft werden, sofern keine Anregungen oder Einwendungen in der Phase der öffentlichen Auslegungen mehr eingereicht werden, erläuterte Christian Eigl, Geschäftsführer des Elektrofachmarktes, der RNZ nach der Sitzung. Das weiße Sortiment umfasst dabei Waschmaschinen und Kühlschränke.

Die Erweiterung bedurfte nach Gesprächen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe sowie des Regionalverbands Rhein-Neckar der Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, wobei es sich bei der Erweiterung der Verkaufsfläche lediglich um nicht zentrenrelevante Sortimente handeln darf, wie Buchens Bürgermeister Roland Burger erklärte. Es stehe nunmehr fest, dass die Aufnahme der frei gewordenen Fläche ein wichtiger Bestandteil für den Elektromarkt darstelle, erklärte Günther Müller, Fachbereichsleiter Kultur und Stadtentwicklung der Stadt Buchen, im Beisein der Bürgermeister der beiden anderen Mitgliedsgemeinden, Dr. Norbert Rippberger (Mudau) und Bruno Stipp (Limbach). Nach Darstellung von Christian Eigl will der Elektrofachmarkt künftig in Buchen auch einen Reparaturservice für seine Kunden anbieten. Die Verbandsversammlung beschloss anschließend einstimmig die Änderung des Bebauungsplanes.

Das Jahr 2014 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 21 212 Euro ab. "Der Zweckverband war über das Jahr 2014 hinweg liquide gewesen", sagte Thorsten Weber, Buchens Beigeordneter. Seinen Ausführungen zufolge hat sich die Finanzsituation durch die Kapitaleinlagen der Mitgliedsgemeinden deutlich verbessert. So stellte die Versammlung Erträge in Höhe von 348 393 Euro sowie Aufwendungen von 327 180 Euro fest. "Nach einem unspektakulären Jahr 2014 gehen wir von einem unspektakulären Haushaltsjahr 2016 aus", sagte Thorsten Weber, als er den Finanzplan für das kommende Jahr vorstellte. Erlöse aus Grundstückverkäufen sind nicht veranschlagt. Thorsten Weber erwähnte allerdings Gespräche und stufte Verkäufe von Gewerbegrundstücken als "wahrscheinlich" ein. Diese würden dann die Liquidität des Verbandes verbessern. Die Versammlung beschloss sodann einstimmig den Haushaltplan 2016.

Eine Optimierung der Bebaubarkeit im östlichen Bereich in Richtung "Eberstadter Straße" beschloss man sodann mit einer Änderung des Bebauungsplanes.