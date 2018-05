Rosenberg. (kat) Am Samstag fanden sich im evangelischen Gemeindehaus in Sindolsheim Kritiker und Befürworter der überregional bekannten Frankenlandrallye ein. Dem vorausgegangen war eine Ortschaftsratssitzung im November, bei der eine Unterschriftenliste übergeben wurde, dessen 109 Unterzeichner große Nachteile (Lautstärke, Sicherheitsbedenken vor allem nicht mehr so mobiler Menschen) durch die Austragung der Rallye sehen.

In jener Sitzung kündigte der MSC Rosenberg an, eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten durchführen zu wollen, um erarbeitete Kompromisse vorzustellen. Diese Sitzung war am Samstag. 51 Bürger, von Altheim bis Adelsheim, waren gekommen, um die Argumente beider Seiten zu hören.

Rosenbergs Bürgermeister Gerhard Baar wünschte eingangs einen konstruktiven, sachbezogenen Dialog, der Ortschafts- und Gemeinderat eine Entscheidung erleichtern soll.

Als Moderator der Veranstaltung fungierte Torsten Albrecht. Er betonte ausdrücklich, dass ihm sowohl das Wohl der Gesamtgemeinde, aber auch das Wohl der Vereine am Herzen liege und er somit neutral agieren könne.

Danach rief Armin Barnbeck vom MSC Rosenberg mit einer Power-Point-Präsentation die Argumentation seines Vereins im Ortschaftsrat in Erinnerung: Die Frankenlandrallye mache die Gesamtgemeinde weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt, denn Teams aus dem ganzen süddeutschen Raum und auch aus der Schweiz nehmen alljährlich an der Rallye teil. 1999 sei in Zusammenarbeit mit der obersten Landesbeamtin Diebold, Naturschutz- und Umweltschutzbehörden und den Forst-, Land- und Wasserwirtschaftsbehörden sowie dem Landratsamt und der Polizeibehörde des Landkreises eine Genehmigung für die Rallye ausgearbeitet worden. In zwei unterschiedlichen Gewannen, einmal zwischen Sindolsheim - Hirschlanden und Sindolsheim - Dörrhof, die im jährlichen Wechsel genutzt werden dürfen, seien unproblematische Streckenabschnitte der landwirtschaftlichen Wege ausgewählt worden. Schäden auf den Feldwegen und den landwirtschaftlich genutzten Flächen durch die Rennwägen würden umgehend durch den MSC Rosenberg beglichen. Zum ökologischen Ausgleich hätten sich die Veranstalter außerdem verpflichtet, jährlich einen Baum neu zu pflanzen.

Die Frankenlandrallye finde nur einmal im Jahr statt betonte A. Barnbeck weiter, und Hunderte von Zuschauern würden eindrucksvoll bezeugen, dass es viele Anhänger gebe, die Freude an diesem Sport haben. Bezüglich der Geschwindigkeit der Fahrzeuge innerhalb und außerhalb der Ortschaften betonte Barnbeck, dass bei den Überführungsetappen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 30 km/h nicht überschritten werden dürfe. Zeitliche Kontrollen überprüfen dies. Bei Zuwiderhandlungen gebe es drastische Strafen, bis hin zum Wertungsausschluss.

Zum Thema "Umweltbelastung" wies Armin Barnbeck besonders auf das sportliche Reglement hin. Der Deutsche Motorsportbund (DMSB) gebe vor, dass jedes Auto einen Kat haben müsse. Zudem dürfen gewisse Geräuschgrenzen durch die Auspuffanlagen nicht überschritten werden.

Abschließend wies Barnbeck auf ökonomische Vorteile hin: "Durch die Frankenlandrallye haben viele Geschäfte einen höheren Umsatz, und die Übernachtungsstätten sind teilweise ausgebucht." Dann appellierte er: "Die Frankenlandrallye ist das Herz unseres Vereins. Ohne sie müsste sich der seit 40 Jahren bestehende Club wohl auflösen."

Danach stellte Armin Barnbeck Lösungsvorschläge vor: Bezüglich des Lärms wolle man die Streckenführung auf die Feldwege verlagern, sodass die Teilnehmer nur noch dreimal durch Sindolsheim fahren müssen. Im Vergleich zu 2011 (als die Rallye durch das gleiche Gebiet führte), sei das eine Verringerung auf ein Viertel. Freitags möchte man künftig sowohl die Papierabnahme, als auch die technische Abnahme der Wettbewerbsfahrzeuge in Rosenberg durchführen. Somit sind freitags keine Wettbewerbsfahrzeuge in Sindolsheim. Und als Hängerparkplatz stehe den Teilnehmern der Großparkplatz in Rosenberg am Sport-gelände zur Verfügung. Die entsprechende Zusage von Gemeinde und TSV liege bereits vor. Somit würde sich die Parkplatzsituation in Sindolsheim erheblich verbessern. Weiter erklärte sich die Veranstaltergemeinschaft bereit, Zuschauer, Teilnehmer und Helfer darauf zu sensibilisieren, Lärm zu vermeiden. Die Teilnehmer würden bereits in der Ausschreibung extra darauf hingewiesen.

Danach folgte eine rege Diskussion, bei der Torsten Albrecht moderierte. Herrmann Rau lobte, dass der MSC "seine Hausaufgaben gemacht hat", aber hier und heute keine Entscheidung zu verlangen sei. Armin Barnbeck erwiderte, dass dies ein Infoabend sei, bei dem lediglich informiert werden soll.

Werner Hambrecht thematisierte wieder die "Geräuschkulisse" und betonte, dass der Lärm und auch das hohe Verkehrsaufkommen für ihn eine große Belastung darstelle. Torsten Albrecht erwiderte, dass auch bei Fahrten zu Spielen von Fußballern viele Autos - auch in Sindolsheim - unterwegs seien. Hambrecht konterte, das sei ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Zudem müsse ein Moderator von beiden Seiten genehmigt und nicht allein vom MSC bestimmt werden. Albrecht betonte daraufhin nochmals seine Neutralität.

Der Rosenberger Eugen Schweizer meldete sich zu Wort und wies darauf hin, dass die Mehrzweckhalle der Gemeinde nun mal in Sindolsheim sei und in Rosenberg eine reine Sporthalle stehe. Bezüglich des Autoaufkommens merkte er an, dass an vielen Wochenenden der ganze Mühlweg in Rosenberg mit Autos vollgeparkt sei und sich bis dato noch niemand beschwert habe. Die Rallye sei nur einmal im Jahr, man solle Toleranz zeigen, er verstehe nicht, wie man sich so bekämpfen kann.

Jürgen Geiger hob hervor, dass die Vereine unsere Kultur prägen und schaffen. "Wenn es keine Vereine mehr gibt, was geschieht dann?" Wenn man dem MSC seine Veranstaltung wegnähme, würde ein Stein ins Rollen kommen, wer würde als nächster fallen..

Dann meldete sich ein Altheimer Bürger zu Wort. Er sagte, er sei ein direkter Anlieger und die Fahrzeuge würden direkt vor seinem Haus vorbeifahren. Der Lärm sei schier unerträglich, und es komme noch zu Nebeneffekten, wenn die Fahrer an den Zigarettenautomaten stehen bleiben, ihre Motoren laufen lassen und das Geknatter weiter gehe. Armin Barnbeck entgegnete, dass Altheim bisher noch nicht Thema gewesen sei, sich der MSC aber auch darüber Gedanken machen werde. So würden man u.a. die Streckenposten auffordern, die Fahrer mit Nachdruck darauf hinzuweisen so geräuscharm wie möglich zu fahren. Nikolai Geiger (auch ein von der Rallye betroffener Anwohner aus Rosenberg) bestätigte zwar auch den erhöhten Lärm am Tag der Rallye, aber weil es eben nur einmal im Jahr sei, forderte er zu Toleranz auf.

Bürgermeister Baar fasste zusammen, dass er es gut finde, dass der MSC diesen Infoabend als Plattform veranstaltet und Kompromisse dargelegt habe. Zweitens sei es im Vorfeld sehr schwierig gewesen, einen Ansprechpartner aus dem Lager der Gegner zu finden, die zwar einen "runden Tisch" eingefordert hatten, ihre Position bislang aber lediglich über Leserbriefe in der Tagespresse publiziert hätten. Er appellierte erneut für mehr Toleranz. Das Gemeindeoberhaupt lobte die Frankenlandrallye als vorbildliche, seriöse und perfekt organisierte Veranstaltung.

Der ehemalige Fahrschullehrer Genieser, der sich als Schreiber des dritten Leserbriefs outete, lobte die Fahrweise der Teilnehmer.

Herrmann Rau warf ein, ob der MSC seine Frankenlandrallye nicht an einen anderen Austragungsort verlegen könne. Wolfgang Hess entgegnete, dass dies logistisch und vor allem kurzfristig gar nicht möglich sei, weil es eine Veranstaltergemeinschaft aus drei Vereinen (MSC Brehmen, MSC Rosenberg, MSC Walldürn) ist, die die Rallye organisiert. Jürgen Geiger mahnte dann einen Grundkonsens und weitere Vorschläge zur Verbesserung der Lage an.

Moderator Torsten Albrecht machte deutlich, dass der MSC sterben würde, nähme man ihm die Frankenlandrallye weg. Zusammenfassend meinte Torsten Albrecht, dass der MSC Informationen und Kompromissvorschläge geliefert habe und sprach sich ebenfalls dafür aus, einen Konsens zu finden. Der weitere Weg sollte nun ein "runder Tisch" mit Vertretern beider Lager sein, die eine Lösung erreichen sollen, die dann im April in einer Ortschaftsratssitzung diskutiert werden soll.

Insgesamt war es ein gelungener Nachmittag, bei dem sowohl Kritiker, als auch Befürworter ihre Standpunkte klar formulieren konnten und dabei von allen ernst genommen wurden.