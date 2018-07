Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Die ehemalige Küferei Wörner im Sanierungsgebiet "Innenstadt Ost" in Buchen wird zurzeit abgerissen. Weitere Akzente in der Stadtsanierung werden im Zuge dessen gesetzt, denn an dieser Stelle werden Wohnungen für Senioren entstehen. Gegen den aktuellen Abbruch der Gebäude bestanden im Vorfeld keine Bedenken. Aus denkmalschutzrechtlicher Sicht legte man ausschließlich Wert auf den Erhalt der vorhandenen Stadtmauer und des Mauerverlaufs. ar/Foto: A. Rechner