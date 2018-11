Külsheim. (rüb) Die internationale Erfolgsgeschichte der Real Innenausbau AG, die neben ihrem Hauptsitz in Külsheim Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Saarbrücken sowie ein Tochterunternehmen in Luxemburg betreibt, begann 1983 mit einer kleinen Schreinerei.

Für die Keimzelle des Unternehmens ist bei der künftigen Ausrichtung der Firma aber kein Platz mehr: Real wird seine Produktion in Külsheim schließen. Entsprechende Informationen der RNZ wurden am Mittwoch von Vorstand Michael Betz bestätigt. Von der Umstrukturierung sind 80 Mitarbeiter betroffen.

Ob Ladenbau, Systemgastronomie oder Innenausbau von Büro- und Verwaltungsgebäuden: Real hat sich in den zurückliegenden 35 Jahren zu einem international tätigen Unternehmen mit aktuell 330 Mitarbeitern entwickelt. Zu den renommierten Kunden zählen beispielsweise McDonald’s und Burger King, Calvin Klein, Esprit und Zara, aber auch die Deutsche Bank und Porsche.

Zu den Gründen, die zur geplanten Schließung der Produktion führten, nahm Real in einer Pressemitteilung Stellung:

"Die Real Innenausbau AG ist ein internationales Baudienstleistungsunternehmen, das Innenausbauarbeiten, Ladenbau, Bauleistungen und eine Vielzahl an Fachleistungen anbietet. Als Generalunternehmer mit einer bewährten Projektorganisation stehen Leistungen wie Projekt-Vorklärung, Machbarkeitsstudien, Planung bis zum Bauantrag sowie das ganzheitliche Projektmanagement stark im Fokus. Die Umsetzung der Ausrichtung des Unternehmens, vom Schreinerbetrieb zum internationalen Projektmanagement-Baudienstleister, sieht vor, diesen Anforderungen stärker gerecht zu werden und die noch aus der Historie bestehende Möbelfertigung aufzugeben. Bereits heute werden mehr als 70 Prozent der Schreinerleistungen über internationale Lieferanten bezogen. Um dauerhaft die Strategie und das Profil des Unternehmens zu schärfen und zukunftssicher aufgestellt zu sein, ist der Personalabbau in der Fertigung unvermeidbar. Die entsprechenden Beratungen mit den betriebsverfassungsrechtlichen Gremien zur Produktionsstilllegung stehen nun im Zentrum, um gemeinsam mit dem Betriebsrat in sozialpartnerschaftlicher und konstruktiver Abstimmung diese Maßnahme abzuschließen. Damit ist gewährleistet, dass wir unseren Kunden die bestmöglichen Beschaffungskanäle (Lieferanten) und flexible Kapazitäten anbieten können. Am Standort Külsheim und in den Niederlassungen in ganz Deutschland wird das Projektmanagement auf nationaler und internationaler Ebene weiterhin verstärkt. Der Fokus liegt in einer flexiblen, schnellen und leistungsstarken Projektorganisation, die unseren Kunden im In- und Ausland Wettbewerbsvorteile sichert. Neben diesen notwendigen Anpassungen werden wir weiterhin am Ausbau zur international führenden Projektmanagementorganisation wie geplant festhalten"

, so der Vorstand der Real Innenausbau AG.