Walldürn. (pol/dore) Ein Toyota-Fahrer wird wegen seiner gefährlichen Fahrweise bald Besuch von der Polizei bekommen. Der Verkehrsrowdy war nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der B47 zwischen Rippberg und Walldürn unterwegs.

In dem Streckenabschnitt, an dem aktuell eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gilt, fuhr der Toyota-Fahrer einem BMW so dicht auf, dass der BMW-Fahrer nicht einmal mehr die Scheinwerfer des Toyotas im Rückspiegel sehen konnte, so die Polizei.

Da der BMW-Lenker nach rechts in die Miltenberger Straße abbiegen wollte, blinkte er und fuhr langsamer. Statt abzuwarten, bis der BMW-Fahrer abgebogen war, gab der Toyota-Fahrer Gas und fuhr rechts an dem BMW vorbei, berichtet die Polizei.

Die gute Reaktion des BMW-Fahrers und die Fahrassistenzsysteme seines Autos trugen laut Polizei wohl dazu bei, dass es keinen Unfall gab.

Der Toyota fuhr nach dem regelwidrigen Überholen zügig davon. Da die Mitfahrer des BMW die Kennzeichen des Toyotas ablesen konnten, wird der Toyota-Fahrer bald Besuch der Polizei und eine Anzeige bekommen.