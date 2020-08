Walldürn. (pol/lyd) Seit Juni werden in der Region auf Reiterhöfen und Koppeln immer wieder Pferde verletzt - zum Teil schwer. Nun hat es eine Stute in Walldürn erwischt, teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag, 6. August auf den Freitag, 7. August zwischen 23 und 6.30 Uhr auf einer Koppel bei Walldürn.

Mit einem scharfkantigen Gegenstand brachte eine bislang unbekannte Person der Stute eine etwa 40 Zentimeter lange Schnittwunde bei. Das Tier konnte durch eine Operation gerettet werden.

Ob bei dem Fall in Walldürn ein Zusammenhang mit den verletzten Pferden im Rhein-Neckar-Kreis besteht, word derzeit geprüft, teilt die Polizei Heilbronn auf RNZ-Nachfrage mit. Die ermittelnden Beamten befinden sich dabei im Austausch mit dem Polizeipräsidium Mannheim.

Im Rhein-Neckar-Kreis hatten sich kürzlich Fälle von Tierquälern, die Pferde vorsätzlich verletzten, gehäuft. Sei Anfang Juni wurden acht Pferde verletzt. Die Taten ereigneten sich auf Höfen und Stallungen in Plankstadt, Wiesloch, Neckargemünd und Heddesheim sowie im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefonnummer 06282/926660, zu melden.